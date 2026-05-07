HubSpotとNotionのネイティブ連携アプリ「Sync for Notion」を提供開始｜HubSpotのGoldパートナーの株式会社StartLinkが開発・運営

株式会社StartLink

HubSpot特化型コンサルティングおよび生成AI活用アドバイザリーを提供する株式会社StartLink（本社：東京都中央区、代表取締役：今枝 拓海）は、HubSpot CRMとNotionをシームレスに連携する新サービス「Sync for Notion」を提供開始いたします。本サービスは、当社が提供するHubSpotとの業務連携アプリ「Sync」シリーズの第2弾として、HubSpotユーザー向けにマーケットプレイスで公開されています。

・サービスURL：https://start-link.jp/sync/notion(https://start-link.jp/sync/notion)

・HubSpotマーケットプレイス：https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink(https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/listing/sync-for-notion-bystartlink)

Sync for Notionについて

「Sync for Notion」は、HubSpotの画面から離れることなく、Notionのページ・データベースを直接作成・編集・参照できるマーケットプレイスアプリです。コンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクトの全6オブジェクトに対応し、HubSpotのCRMレコードとNotionのコンテンツを双方向に連携することで、営業・カスタマーサクセス・経理・プロジェクト管理など、あらゆるチームの業務フローを統合します。



多くの企業では、CRM情報はHubSpot、議事録・ナレッジ・タスクはNotionと、用途別にツールを使い分けています。しかし、両ツール間の情報連携は手作業で行われることが多く、議事録の二重管理やナレッジの分断、CRMからNotionへの遷移負担が業務効率の低下を招いていました。「Sync for Notion」は、当社が150社以上のHubSpot導入支援を通じて蓄積したノウハウをもとに、これらの課題を解決するために開発されました。

HubSpotのGoldパートナー企業が提供する安心のアプリ

「Sync for Notion」は、HubSpot Gold Partnerとして認定された株式会社StartLinkが開発・提供するアプリケーションです。150社以上のHubSpot導入支援で培った豊富な実績と知見を活かし、信頼性の高いサービスを提供いたします。



また、お客様の大切なデータを安全に取り扱うため、個人情報保護方針および個人情報取扱規程を整備し、適切な情報管理体制のもとでサービスを運営しております。

Sync for Notionの主な機能（HubSpotとNotion連携）

- 個人情報保護方針：https://start-link.jp/privacy-policy- 個人情報取扱規程：https://start-link.jp/personal-information-processing-agreementSync for Notionのインストール後の画面▪️CRMサイドバーからのNotionページ操作（全6オブジェクト対応）

HubSpotのコンタクト・会社・取引・チケット・サービス・プロジェクトの各レコード画面で、Notionページの作成・閲覧・編集をワンクリックで完結。CRMから離れずに議事録・提案メモ・ナレッジを記録できます。

▪️Notionデータベースのインライン編集

HubSpot画面内にNotionデータベースをテーブル表示し、ドロップダウン・数値・チェックボックスなどのプロパティをワンクリックで更新可能。CRM上で直接Notionの状態を管理できます。

▪️ワークフローによる自動連携

HubSpotワークフローのアクションとして、Notionページの自動作成・プロパティ更新・データベースの追加に対応。取引フェーズの変化やチケット発行を起点に、Notion側のドキュメント・タスクを自動生成します。

▪️プロパティの連携マッピング

HubSpotプロパティとNotionプロパティの対応関係を画面上で設定。HubSpotの値変更がNotionに即時反映され、二重入力を排除します。

・サービスURL：https://start-link.jp/sync/notion(https://start-link.jp/sync/notion)

料金プラン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/149669/table/9_1_8f0b819b12073254f02a8219d96b6ffd.jpg?v=202605070851 ]

※上記の価格は2026年5月時点での設定になります。最新の金額はサービスページをご参照ください。

※利用規約URL：https://start-link.jp/sync/notion/terms

今後の展開

当社は、HubSpotを中核とした業務基盤の統合を進める中堅・中小企業のDX推進を支援してまいります。「Sync for Notion」は、2026年に提供開始した「Sync for freee」に次ぐ「Sync」シリーズの第2弾アプリとして、HubSpot CRMとナレッジマネジメントの統合領域を担います。今後も、HubSpotユーザーの業務に欠かせないツール群との連携アプリを順次拡充し、HubSpotを中心とした統合業務基盤の構築を支援してまいります。

代表コメント

株式会社StartLink 代表取締役 今枝 拓海

「多くのHubSpotユーザーが、商談・顧客情報はHubSpot、議事録・ナレッジ・タスクはNotionと、用途ごとにツールを使い分けています。しかし、その2つの間に明確な連携手段がなく、ツール間の往復や情報の二重管理が日常的な負担となっていました。

『Sync for Notion』は、HubSpotの画面から離れずにNotionのすべてにアクセスできる体験を提供することで、この分断を解消します。HubSpot Gold Partnerとして150社以上の導入支援で得た知見をもとに、現場で本当に使えるアプリ設計を追求しました。

Freeプランから無料でお試しいただけますので、HubSpotとNotionを併用されている企業様には、ぜひ一度お試しいただきたいと考えています。」

会社概要

会社名：株式会社StartLink

代表者：代表取締役 今枝 拓海

所在地：東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F

事業 ：HubSpotと生成AI活用特化のコンサルティング事業

会社URL ： https://start-link.jp/