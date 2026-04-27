シングルユースバイオプロセシング市場は2035年までに1229億2000万米ドル規模へ拡大予測 高成長バイオ医薬製造技術を背景にCAGR15.1％で加速 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
シングルユースバイオプロセシング市場は、2025年から2035年にかけて、301億2000万米ドルから1229億2000万米ドルに達すると予測され、予測期間の年平均成長率（CAGR）は15.1％に達する見込みです。この成長の鍵は、医薬品開発におけるシングルユース技術の導入による効率化とコスト削減にあります。ワクチンやモノクローナル抗体（mAb）、個別化医療など、多岐にわたるバイオ医薬品の製造においてシングルユース技術が活用され、その利便性とコスト効率から需要が急増しています。
市場を牽引する主要因：柔軟な製造システムの需要増加
シングルユースバイオプロセシングの急速な普及は、製造の柔軟性を提供する技術の進化に起因しています。使い捨て技術（SUS）は、開発期間を短縮し、製造プロセスの効率化とコスト削減を実現するため、小規模な開発企業や新規市場への進出を加速させています。これにより、製薬業界は生産ラインの最適化を図り、エネルギー効率が高い製造方法へとシフトしています。特に、設備投資コストが25～30％削減され、セットアップ時間を最大60％短縮できる点が大きな魅力です。これらの要因が、シングルユースバイオプロセシング技術の急速な採用を後押ししています。
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市場制約とコストの課題
シングルユース技術にはコスト面での課題もあります。特に、受託製造企業（CMO）は、SUS導入に際し、コストの高さが障壁となっていると報告されています。調査によると、CMOの約26.7％がコスト面でSUS技術の導入を拒否している一方、バイオ医薬品メーカーの拒否率は約4.8％にとどまります。これにより、SUS技術の普及が一部の市場で遅れる可能性があります。この問題を解決するため、メーカーはよりコスト効率の良いシングルユース製品を開発し、競争力を強化する必要があります。
新製品の登場による市場の機会
市場では、革新的なシングルユースバイオプロセシング製品が次々と登場しており、新しい製品の導入は市場の成長をさらに加速させると予測されています。特に、メルクなどの企業が新しいタンジェンシャルフローろ過装置「ペリコン・カプセル」を発表しており、これによりモノクローナル抗体や抗体薬物複合体（ADC）などの製造がより効率的になります。今後数年で、新技術の投入が市場を活性化させ、さらなる拡大を見込んでいます。
セグメント別市場分析：上流バイオプロセシングの成長
シングルユースバイオプロセシング市場では、特に上流バイオプロセシングセグメントが注目されています。サルトリウス社のアンブール15マイクロバイオリアクターシステムのような先進的な製品が、このセグメントの成長を促進しています。これらの製品は、高スループットな上流工程を可能にし、効率的な細胞培養処理を実現します。これにより、上流バイオプロセシング業務にかかる時間を短縮し、市場における競争優位性を生み出します。さらに、発酵セグメントの成長も予測されており、革新的な発酵ソリューションの登場により、発酵工程の効率化が進んでいます。
主要企業のリスト：
● ABEC Inc.
● Avantor Inc.
● Cellexus
● Celltainer Biotech BV
● CESCO Bioengineering Co.
● Danaher Corp
● Distek Inc.
市場を牽引する主要因：柔軟な製造システムの需要増加
シングルユースバイオプロセシングの急速な普及は、製造の柔軟性を提供する技術の進化に起因しています。使い捨て技術（SUS）は、開発期間を短縮し、製造プロセスの効率化とコスト削減を実現するため、小規模な開発企業や新規市場への進出を加速させています。これにより、製薬業界は生産ラインの最適化を図り、エネルギー効率が高い製造方法へとシフトしています。特に、設備投資コストが25～30％削減され、セットアップ時間を最大60％短縮できる点が大きな魅力です。これらの要因が、シングルユースバイオプロセシング技術の急速な採用を後押ししています。
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市場制約とコストの課題
シングルユース技術にはコスト面での課題もあります。特に、受託製造企業（CMO）は、SUS導入に際し、コストの高さが障壁となっていると報告されています。調査によると、CMOの約26.7％がコスト面でSUS技術の導入を拒否している一方、バイオ医薬品メーカーの拒否率は約4.8％にとどまります。これにより、SUS技術の普及が一部の市場で遅れる可能性があります。この問題を解決するため、メーカーはよりコスト効率の良いシングルユース製品を開発し、競争力を強化する必要があります。
新製品の登場による市場の機会
市場では、革新的なシングルユースバイオプロセシング製品が次々と登場しており、新しい製品の導入は市場の成長をさらに加速させると予測されています。特に、メルクなどの企業が新しいタンジェンシャルフローろ過装置「ペリコン・カプセル」を発表しており、これによりモノクローナル抗体や抗体薬物複合体（ADC）などの製造がより効率的になります。今後数年で、新技術の投入が市場を活性化させ、さらなる拡大を見込んでいます。
セグメント別市場分析：上流バイオプロセシングの成長
シングルユースバイオプロセシング市場では、特に上流バイオプロセシングセグメントが注目されています。サルトリウス社のアンブール15マイクロバイオリアクターシステムのような先進的な製品が、このセグメントの成長を促進しています。これらの製品は、高スループットな上流工程を可能にし、効率的な細胞培養処理を実現します。これにより、上流バイオプロセシング業務にかかる時間を短縮し、市場における競争優位性を生み出します。さらに、発酵セグメントの成長も予測されており、革新的な発酵ソリューションの登場により、発酵工程の効率化が進んでいます。
主要企業のリスト：
● ABEC Inc.
● Avantor Inc.
● Cellexus
● Celltainer Biotech BV
● CESCO Bioengineering Co.
● Danaher Corp
● Distek Inc.