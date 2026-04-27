シングルユースバイオプロセシング市場は2035年までに1229億2000万米ドル規模へ拡大予測 高成長バイオ医薬製造技術を背景にCAGR15.1％で加速 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

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