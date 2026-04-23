アミノ酸サプリ「鋼の肝臓KReTA」を東三河の玄関口「道の駅とよはし」で販売開始

ムサシは新規事業を通じた社会課題の解決に積極的に取り組んでいます。ウェルビーイング事業の中で誕生したのがアミノ酸サプリメント「鋼の肝臓 KReTA（クレタ）」です。「アミノ酸の力で、会食の機会が多いビジネスパーソンをサポートする」をコンセプトに開発され、新年度のスタートに伴う歓迎会や親睦会、行楽シーズンなど、飲食の機会が増える時期において、翌日のコンディション管理を意識する方をサポートすることを目的としています（※感じ方には個人差があります）。本サプリは、ウェルビーイング領域の新規事業として、2022年9月に発足した植物バイオ事業が初めて手がけた製品で、奈良先端科学技術大学院大学および豊橋技術科学大学との共同研究を経て開発されました。植物バイオ事業では、東三河に生息する植物の機能性や生育方法の研究を進め、地域の資源を活かした新たな価値創造を推進しています。本サプリは東三河産のシソを配合し、2025年12月より豊橋市のふるさと納税返礼品に採用されるなど、地元から生まれ、地元で愛されるプレミアムブランドとして、地域と新たな価値を共創し、信頼され、選ばれるブランドを目指しています。今回の道の駅とよはしへの導入はその一環で決定しました。東三河を拠点とするムサシが、地域の恵みを取り入れながら、新たな挑戦への情熱を込めて開発した "東三河発”のブランドとして、地域住民や観光客の皆さまに直接手に取っていただける場を広げ、地域と共に歩むブランドづくりを推進してまいります 。