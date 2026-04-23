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アミノ酸サプリ「鋼の肝臓KReTA」を東三河の玄関口「道の駅とよはし」で販売開始
〜地元の恵みを活かし、地域と共に育てるブランドへ〜
武蔵精密工業株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：大塚浩史、以下「ムサシ」）が展開するヘルスケア商品「鋼の肝臓KReTA（クレタ）」は、2026年4月22日より、愛知県豊橋市の食と文化の発信拠点である「道の駅とよはし」にて販売を開始いたしました 。
ムサシは新規事業を通じた社会課題の解決に積極的に取り組んでいます。ウェルビーイング事業の中で誕生したのがアミノ酸サプリメント「鋼の肝臓 KReTA（クレタ）」です。「アミノ酸の力で、会食の機会が多いビジネスパーソンをサポートする」をコンセプトに開発され、新年度のスタートに伴う歓迎会や親睦会、行楽シーズンなど、飲食の機会が増える時期において、翌日のコンディション管理を意識する方をサポートすることを目的としています（※感じ方には個人差があります）。
本サプリは、ウェルビーイング領域の新規事業として、2022年9月に発足した植物バイオ事業が初めて手がけた製品で、奈良先端科学技術大学院大学および豊橋技術科学大学との共同研究を経て開発されました。植物バイオ事業では、東三河に生息する植物の機能性や生育方法の研究を進め、地域の資源を活かした新たな価値創造を推進しています。本サプリは東三河産のシソを配合し、2025年12月より豊橋市のふるさと納税返礼品に採用されるなど、地元から生まれ、地元で愛されるプレミアムブランドとして、地域と新たな価値を共創し、信頼され、選ばれるブランドを目指しています。
今回の道の駅とよはしへの導入はその一環で決定しました。東三河を拠点とするムサシが、地域の恵みを取り入れながら、新たな挑戦への情熱を込めて開発した "東三河発”のブランドとして、地域住民や観光客の皆さまに直接手に取っていただける場を広げ、地域と共に歩むブランドづくりを推進してまいります 。
関連リンク
鋼の肝臓KReTAブランドページ
https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-lp
鋼の肝臓KReTA 公式Instagram
https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-instagram
鋼の肝臓KReTA 公式X
https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-x
武蔵精密工業株式会社（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：大塚浩史、以下「ムサシ」）が展開するヘルスケア商品「鋼の肝臓KReTA（クレタ）」は、2026年4月22日より、愛知県豊橋市の食と文化の発信拠点である「道の駅とよはし」にて販売を開始いたしました 。
ムサシは新規事業を通じた社会課題の解決に積極的に取り組んでいます。ウェルビーイング事業の中で誕生したのがアミノ酸サプリメント「鋼の肝臓 KReTA（クレタ）」です。「アミノ酸の力で、会食の機会が多いビジネスパーソンをサポートする」をコンセプトに開発され、新年度のスタートに伴う歓迎会や親睦会、行楽シーズンなど、飲食の機会が増える時期において、翌日のコンディション管理を意識する方をサポートすることを目的としています（※感じ方には個人差があります）。
今回の道の駅とよはしへの導入はその一環で決定しました。東三河を拠点とするムサシが、地域の恵みを取り入れながら、新たな挑戦への情熱を込めて開発した "東三河発”のブランドとして、地域住民や観光客の皆さまに直接手に取っていただける場を広げ、地域と共に歩むブランドづくりを推進してまいります 。
■ 販売概要
販売開始日： 2026年4月22日
販売場所： 道の駅とよはし（愛知県豊橋市東七根町字一の沢113番地2）
販売内容： 鋼の肝臓KReTA 3set(6回分) / お試し用1set(2回分)
備考：今後、お得に購入いただけるキャンペーンを開催する予定です。キャンペーンの情報は鋼の肝臓KReTA公式Instagramや公式Xにてお知らせいたします。
ブランドページ:https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-lp
公式Instagram URL : https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-instagram
公式X URL : https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-x
ムサシは今後も、地元・東三河の企業として、地域社会の活性化とウェルビーイングな社会の実現に一層貢献してまいります 。
【ムサシについて】
武蔵精密工業は、モビリティ領域を中核に、エネルギーやバイオテクノロジーなどの分野にも事業を展開するグローバルテックメーカーです。1938年の創業以来培ってきた精密加工技術・一貫生産体制と、世界14カ国に広がるグローバルネットワークを武器に、四輪・二輪車向け部品の開発・製造・販売を主力事業としています。
EVや自動運転といった次世代モビリティへの挑戦を加速させる一方、製造現場の自動化・効率化を行うSmart Industry、AIデータセンターや電動モビリティなどの次世代社会のエネルギー基盤を支えるEnergy Solutionなど、従来の枠組みを超えた新事業にも注力しています。
https://www.musashi.co.jp/20260423-hp
販売開始日： 2026年4月22日
販売場所： 道の駅とよはし（愛知県豊橋市東七根町字一の沢113番地2）
販売内容： 鋼の肝臓KReTA 3set(6回分) / お試し用1set(2回分)
備考：今後、お得に購入いただけるキャンペーンを開催する予定です。キャンペーンの情報は鋼の肝臓KReTA公式Instagramや公式Xにてお知らせいたします。
ブランドページ:https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-lp
公式Instagram URL : https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-instagram
公式X URL : https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-x
ムサシは今後も、地元・東三河の企業として、地域社会の活性化とウェルビーイングな社会の実現に一層貢献してまいります 。
【ムサシについて】
武蔵精密工業は、モビリティ領域を中核に、エネルギーやバイオテクノロジーなどの分野にも事業を展開するグローバルテックメーカーです。1938年の創業以来培ってきた精密加工技術・一貫生産体制と、世界14カ国に広がるグローバルネットワークを武器に、四輪・二輪車向け部品の開発・製造・販売を主力事業としています。
EVや自動運転といった次世代モビリティへの挑戦を加速させる一方、製造現場の自動化・効率化を行うSmart Industry、AIデータセンターや電動モビリティなどの次世代社会のエネルギー基盤を支えるEnergy Solutionなど、従来の枠組みを超えた新事業にも注力しています。
https://www.musashi.co.jp/20260423-hp
関連リンク
鋼の肝臓KReTAブランドページ
https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-lp
鋼の肝臓KReTA 公式Instagram
https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-instagram
鋼の肝臓KReTA 公式X
https://www.musashi.co.jp/20260423-kreta-x