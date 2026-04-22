コールタールピッチ市場の規模、シェア、動向、成長要因および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「コールタールピッチ市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を行いました。本レポートの対象範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう設計されています。本調査レポートにおいて、KD Market Insightsの研究者は一次および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、および各社の市場投入戦略（GTM）を把握しています。
コールタールピッチ市場：世界産業を支える“黒い黄金”
コールタールピッチ市場は、現代の産業社会の裏側で静かに機能しながらも不可欠な役割を果たしています。この粘性の高い黒色の残渣は、製鉄工程におけるコールタールの蒸留から得られ、アルミニウム製錬用の炭素陽極や鉄鋼製造用の黒鉛電極の製造における重要な結合剤として使用されます。軽量金属や電気炉（EAF）による鉄鋼の需要が世界的に増加する中で、市場は着実かつ複雑な成長を遂げています。2026年初頭時点では、アジアにおける産業拡大、西側諸国における厳格な環境規制、そしてグローバルサプライチェーンの戦略的変化が市場環境を形成しています。
サンプルレポートはこちらから@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/358
市場規模および成長動向
世界のコールタールピッチ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2％で成長し、2035年末までに93億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は57億米ドルでした。
地域別の動向としては、アジア太平洋地域が約65～70％のシェアで市場を支配しています。特に中国は世界生産の半分以上を占め、そのうち約65％が国内のアルミニウム製錬で消費されています。この地域優位性は、インフラ開発、鉄鋼生産、製造業の拡大により、今後も継続すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347678/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
コールタールピッチ市場は、いくつかの重要な観点に基づいてセグメント化できます：
製品タイプ別：市場は、バインダーピッチ（炭素陽極や電極に使用）、含浸ピッチ（黒鉛製品の高密度化に使用）、特殊ピッチ（炭素繊維前駆体などの高付加価値用途）に分類されます。アルミニウム製錬における重要性から、バインダーピッチが主導的地位を占めています。
グレード別：アルミニウムグレード、グラファイトグレード、特殊グレードに分類されます。アルミニウム産業が主要消費者であることを反映し、アルミニウムグレードが最大のシェアを占めています。
形態別：固体（従来型で輸送が容易）と液体（大規模製錬所で効率的）に分かれます。液体ピッチは大規模産業用途で採用が進んでいます。
用途別：主な用途には、アルミニウム陽極（最大セグメント、需要の約45％）、黒鉛電極、カーボンブラック、耐火物、屋根材が含まれます。アルミニウム生産分野は、2023年に約32.7億米ドルと評価されています。
エンドユーザー産業別：主な需要先は、アルミニウム産業、鉄鋼産業、黒鉛製造、建設分野（屋根・防水）です。
主な成長要因
アルミニウム生産需要の増加
アルミニウム産業はコールタールピッチの最大の消費分野であり、世界需要の40～45％以上を占めています。コールタールピッチは、ホール・エルー法によるアルミニウム製錬に使用される炭素陽極の不可欠な結合剤です。アルミニウム100ポンドの製造には約10ポンドのコールタールピッチが必要とされます。自動車や包装分野の需要増加により、世界のアルミニウム生産は2030年まで年平均約3.5％で成長すると予測されており、高品質ピッチの需要も拡大しています。特にアジアの新興国ではインフラ需要に対応するため生産能力の拡大が進んでいます。
コールタールピッチ市場：世界産業を支える“黒い黄金”
コールタールピッチ市場は、現代の産業社会の裏側で静かに機能しながらも不可欠な役割を果たしています。この粘性の高い黒色の残渣は、製鉄工程におけるコールタールの蒸留から得られ、アルミニウム製錬用の炭素陽極や鉄鋼製造用の黒鉛電極の製造における重要な結合剤として使用されます。軽量金属や電気炉（EAF）による鉄鋼の需要が世界的に増加する中で、市場は着実かつ複雑な成長を遂げています。2026年初頭時点では、アジアにおける産業拡大、西側諸国における厳格な環境規制、そしてグローバルサプライチェーンの戦略的変化が市場環境を形成しています。
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市場規模および成長動向
世界のコールタールピッチ市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2％で成長し、2035年末までに93億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2024年の市場規模は57億米ドルでした。
地域別の動向としては、アジア太平洋地域が約65～70％のシェアで市場を支配しています。特に中国は世界生産の半分以上を占め、そのうち約65％が国内のアルミニウム製錬で消費されています。この地域優位性は、インフラ開発、鉄鋼生産、製造業の拡大により、今後も継続すると予想されています。
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市場セグメンテーション
コールタールピッチ市場は、いくつかの重要な観点に基づいてセグメント化できます：
製品タイプ別：市場は、バインダーピッチ（炭素陽極や電極に使用）、含浸ピッチ（黒鉛製品の高密度化に使用）、特殊ピッチ（炭素繊維前駆体などの高付加価値用途）に分類されます。アルミニウム製錬における重要性から、バインダーピッチが主導的地位を占めています。
グレード別：アルミニウムグレード、グラファイトグレード、特殊グレードに分類されます。アルミニウム産業が主要消費者であることを反映し、アルミニウムグレードが最大のシェアを占めています。
形態別：固体（従来型で輸送が容易）と液体（大規模製錬所で効率的）に分かれます。液体ピッチは大規模産業用途で採用が進んでいます。
用途別：主な用途には、アルミニウム陽極（最大セグメント、需要の約45％）、黒鉛電極、カーボンブラック、耐火物、屋根材が含まれます。アルミニウム生産分野は、2023年に約32.7億米ドルと評価されています。
エンドユーザー産業別：主な需要先は、アルミニウム産業、鉄鋼産業、黒鉛製造、建設分野（屋根・防水）です。
主な成長要因
アルミニウム生産需要の増加
アルミニウム産業はコールタールピッチの最大の消費分野であり、世界需要の40～45％以上を占めています。コールタールピッチは、ホール・エルー法によるアルミニウム製錬に使用される炭素陽極の不可欠な結合剤です。アルミニウム100ポンドの製造には約10ポンドのコールタールピッチが必要とされます。自動車や包装分野の需要増加により、世界のアルミニウム生産は2030年まで年平均約3.5％で成長すると予測されており、高品質ピッチの需要も拡大しています。特にアジアの新興国ではインフラ需要に対応するため生産能力の拡大が進んでいます。