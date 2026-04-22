4月24日（金）からYouTubeにて「北大阪急行電鉄公式チャンネル」を開設します
北大阪急行電鉄株式会社（本社：大阪府豊中市、社長：奥野雅弘）は、当社に関する情報を幅広くお伝えし、また、当社に親しみを感じていただくことを目的として、2026年4月24日（金）にYouTubeにて「北大阪急行電鉄公式チャンネル」を開設します。ぜひご覧ください。
1．チャンネル名
北大阪急行電鉄公式チャンネル @kita-kyu_official
2．動画配信開始日
2026年4月24日（金） 14時頃公開予定
3．URL
https://www.youtube.com/@kita-kyu_official
4．初回動画配信内容
・【密着】駅の裏側！券売機から秘密の部屋まで大公開！入社3年目の北急駅員の1日密着！
・【勝尾寺へ行く方必見】箕面萱野駅からのバスのりばを駅員さんがご案内！
・【究極の二択】先輩の奢りなら寿司？肉？北急駅員の意外な本音と「胸焼け」の悩み！？
北大阪急行電鉄株式会社 https://www.kita-kyu.co.jp/
リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/6a9ad69f399d2ad95e08cdc4ad0a32a5a61a741b.pdf
発行元：阪急阪神ホールディングス
大阪市北区芝田1-16-1