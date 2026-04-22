北大阪急行電鉄株式会社（本社：大阪府豊中市、社長：奥野雅弘）は、当社に関する情報を幅広くお伝えし、また、当社に親しみを感じていただくことを目的として、2026年4月24日（金）にYouTubeにて「北大阪急行電鉄公式チャンネル」を開設します。ぜひご覧ください。


1．チャンネル名

北大阪急行電鉄公式チャンネル @kita-kyu_official


2．動画配信開始日

2026年4月24日（金） 14時頃公開予定


3．URL

https://www.youtube.com/@kita-kyu_official


4．初回動画配信内容

・【密着】駅の裏側！券売機から秘密の部屋まで大公開！入社3年目の北急駅員の1日密着！

・【勝尾寺へ行く方必見】箕面萱野駅からのバスのりばを駅員さんがご案内！

・【究極の二択】先輩の奢りなら寿司？肉？北急駅員の意外な本音と「胸焼け」の悩み！？



北大阪急行電鉄株式会社　https://www.kita-kyu.co.jp/


リリース　https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/6a9ad69f399d2ad95e08cdc4ad0a32a5a61a741b.pdf


発行元：阪急阪神ホールディングス

　　　　大阪市北区芝田1-16-1