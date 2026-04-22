藤原隆太郎、株式会社エビス・プロに所属決定　ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト2025ファイナリストが俳優活動スタート

株式会社エビス・プロ

藤原隆太郎、エビス・プロ所属を発表



株式会社エビス・プロ（東京都港区、代表取締役社長 鮎川彬、以下「当社」）は、このたび、藤原隆太郎の当社への所属を正式にお知らせいたします。

藤原隆太郎は、主婦と生活社発行の雑誌「JUNON」が主催し、38回の歴史を誇る若手俳優の登竜門『ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト』において、2025年開催の同コンテストにて、応募総数約12,868人の中からファイナリスト15名に選出されました。その後、多数のプロダクションからのスカウトを受ける中で、本人が各社との面談を重ねた結果、2026年4月より当社に所属する運びとなりました。



現在17歳、高校3年生の藤原は、これから始まる芸能活動に対し、強い意志と期待を胸に新たな一歩を踏み出しております。当社は、彼の俳優としての活動を全面的に支援し、二人三脚でその成長を後押ししてまいります。藤原隆太郎の芸能生活の第一歩に際し、皆様の温かいご期待とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 鮎川彬

【藤原隆太郎 コメント】

はじめまして。藤原隆太郎です。



俳優という仕事への憧れから「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」に応募し、ファイナリストになることができました。その後、自分にできること、そして本当にやりたいことは何かを考える中で、株式会社エビス・プロの皆さまとご縁をいただきました。

ここからが本当のスタートだと思っています。誰よりも貪欲に、そして常に謙虚に。僕にしか出せない色気と存在感で結果を出せる俳優になれるよう、精進してまいります。

そしていつか、「藤原隆太郎の作品」と言っていただけるような代表作に出会えるよう、努力を重ねていきたいです。

すでに撮影や今後予定されているお仕事、オーディションにも挑戦させていただいており、少しずつではありますが、皆さまの記憶や印象に残る俳優を目指してまいりますので応援やご声援を頂ければ嬉しいです。

今後ともよろしくお願いいたします。





■ 会社概要

会社名：株式会社エビス・プロ

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役社長 鮎川彬