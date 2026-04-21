国産CMPツール『webtru』、「ITreview Grid Award 2026 Spring」にてLeader受賞！同意管理プラットフォーム部門で高評価を獲得

株式会社DataSign

株式会社DataSign（東京都新宿区、代表取締役：太田祐一）開発・提供するCMPツール『webtru（ウェブトゥルー）』が、CMPツール/同意管理プラットフォーム部門において満足度・認知度ともに優れた製品であると評価され「ITreview Grid Award 2026 Spring」でLeaderを受賞したことをお知らせします。

ITreview Gridとは

データサインの同意管理ツール『webtru』、「ITreview Grid Award 2026 Spring」にてLeader受賞

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

4月に発表された「ITreview Grid Award 2026 Spring」では、ITreviewに集まった約15.7万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewのLeaderは、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

CMPツール『webtru』受賞カテゴリー

・CMPツール/同意管理プラットフォーム部門

https://www.itreview.jp/categories/cmp

CMPツール『webtru』とは

『webtru』は、企業がプライバシー関連規制に対応できるよう同意管理を自動化するサービスです。日本国内の電気通信事業法をはじめ、欧州のGDPRや米国のCPRAなどに対応しています。国産の同意管理ツールとしてはシェアNo.1（※1）の実績を持ち、多くの企業様にご利用いただいております。

※1：2026年4月「教えてURL」による調査

CMPツール『webtru』の主な特徴

1. 独自の特許技術による高い検出機能

webtruは通信レベルで外部サービスへのデータ送信を直接検知する独自方式を採用。検知漏れが起きにくい仕組みにより、法令対応と運用管理をより確実に進められます。

2. 日本人によるきめ細やかなサポート

些細な疑問から複雑な課題解決まで、日本人スタッフが迅速かつ丁寧にサポートします。初めての方でも安心してご利用いただけます。

3. 最短即日で導入が可能

ウェブサイトをスキャンし、専用のタグを生成、サイトに埋め込むだけで、利用開始できます。専門的な技術知識がなくても、スムーズに導入いただけます。

『webtru』サービスサイト：https://webtru.io/(https://webtru.io/)

株式会社DataSignについて

株式会社DataSignは、データ活用の透明性を確保し、生活者個人を起点としたデータ流通を実現することで、生活者も企業も公正に安心してパーソナルデータを活用できる世界を実現するために設立された会社です。CMP・同意管理ツール『webtru（ウェブトゥルー）』、個人向けプライバシー保護アプリ『bunsin（ブンシン）』を提供すると同時に、R&D事業を進めています。

代表取締役社長：太田祐一

URL：https://datasign.jp/