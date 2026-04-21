「本当に知りたい疑問」に答える！人気書籍と連動したオンデマンド講座『動画で学ぶ、私が投資したNISA・iDeCoのお金、このままで大丈夫？』4月21日（火）より配信開始

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、ビジネス・実務で役立つスキルや考え方が学べるオンデマンド配信講座「Impress Books Academy（インプレス・ブックス・アカデミー）」において、投資にまつわる基礎知識からきめ細かい疑問まで、これからの投資に対する知識が養えると人気の書籍『私が投資したNISA・iDeCoのお金、このままで大丈夫？』の電子書籍と著者による約80分の解説動画がセットになったオンライン講座を2026年4月21日（火）より配信開始いたします。

■何となく感じている投資の不安に寄り添う、金融教育家が教える安心の資産づくり

新NISAの開始などをきっかけに投資を始める人が増える一方で、「運用を始めたものの、今のやり方は間違っていないか？」「将来どうやってお金を取り崩せばいいのか？」といった、投資に関する不安、なかでも運用を開始したあとに悩みを抱える方が急増しています。

本講座は、金融教育家として活躍する塚本俊太郎氏を講師に迎え、音声ライブ配信に寄せられた700件以上のリアルな質問から厳選した「本当に知りたい疑問」をベースに制作した書籍『私が投資したNISA・iDeCoのお金、このままで大丈夫？』の内容と連動して解説するオンデマンド講座です。体系的な知識と、動画ならではのニュアンスを交えた解説を組み合わせることで、初心者が気になる投資の基礎知識から、商品選び、とくに悩む人の多い「投資の終わり方（出口戦略）」まで、実践的なノウハウが身につく内容となっています。この講座の受講により「今さら聞けない不安」を解消し、自信を持って資産形成を継続できる状態を目指します。

■ 本講座の特長

1. 動画ならではの分かりやすさ、80分で重要ポイントを著者が自ら解説

書籍『私が投資したNISA・iDeCoのお金、このままで大丈夫？』の著者が直々にレクチャー。テキストだけでは伝わりにくいニュアンスや重要なポイントを80分でまとめており、動画ならではのわかりやすさで解説します。

2. 「本当に知りたい疑問」を厳選、リアルな悩みベースで学習

多くの人がつまずくポイントや関心の高い疑問（Q&A）を厳選してピックアップしているため、自分ごととして捉えやすいリアルな悩みベースで学習が進みます。さらに「自分と同じ悩み」の答えがすぐに見つかり、課題に直結する解決策が得られます。

3. 投資の「どう始めるか」から「どう終わるか」まで体系的に学べる

投資の基礎知識から始め方、口座の選び方、商品の購入方法だけでなく、多くの方が悩む「将来の取り崩し方（どう終わるか）」まで、一生使えるノウハウが得られます。

4. 書籍と動画の相乗効果で復習しやすい

動画でスライドの「結論」を短時間でインプットし、詳しい背景や理由は連動している電子書籍の該当ページを読んで深掘りする、といった効率的な学習が可能です。

5. コエテコカレッジによる利便性の高い配信

配信には「コエテコカレッジ」を採用。受講者は場所や時間を選ばず、PCやスマートフォンからいつでも学習をスタートできます。

■本講座は以下のような方におすすめです- NISAやiDeCoを始めてみたものの、暴落時や将来の受け取り方に不安がある方- SNSやネットの情報が多すぎて、自分に合った投資方法が分からなくなっている方- 投資の基礎から「出口戦略」まで、信頼できる専門家から体系的に学びたい方- 仕事や家事で忙しく、短時間で効率的にマネーリテラシーを高めたい方■配信プラットフォームに「コエテコカレッジ」を採用、快適な学習環境を提供

本講座の配信には、GMOメディア株式会社が運営するオンライン講座プラットフォーム「コエテコカレッジ」を採用しています。受講者には以下のメリットを提供し、学習の継続をサポートします。

●マルチデバイス対応で「いつでも・どこでも」：

PCはもちろん、スマートフォンやタブレットにも完全対応。通勤時間や移動の隙間時間を有効活用して、場所を選ばずスムーズに学習を進められます。

●直感的な操作と進捗管理：

日本語ベースの分かりやすいユーザーインターフェースで、ITツールに不慣れな方でも迷わず操作できます。また、視聴の進捗状況をシステム上で簡単に確認できるため、学習計画が立てやすく、モチベーション維持にもつながります。

●安定した視聴環境：

多くのスクールや講座で導入実績のある信頼性の高いプラットフォームにより、動画の再生遅延などのストレスなく、学習内容に集中できる環境を提供します。

■オンデマンド講座の画面イメージ「それが知りたかった！」という厳選したリアルな質問にQ&A形式で答えていきます投資の基礎知識から始め方、口座の選び方、商品の購入方法、出口戦略まで丁寧に解説■講座の構成（カリキュラム）- ＜1 限目＞資産運用で重要なことは?/投資の終わり方とは?- ＜2 限目＞どうやって投資をはじめるべきですか?- ＜3 限目＞投資でなぜお金が増えるのかも知っておこう■講師プロフィール

講師：塚本 俊太郎（つかもと しゅんたろう）氏

金融教育家

外資系運用会社で20年以上勤務したのち、金融庁の金融教育担当として高校家庭科での金融経済教育指導教材や小学生向け『うんこお金ドリル』の作成を担当。現在は金融教育家として、金融リテラシーや資産形成について講演等を行う。著書に、『50代でも間に合う！オトナの“金育”』、『子どもに伝えたいお金の話 金融教育のいまを聞く』、『サクッとわかるビジネス教養 金融学』など。また、NHK Eテレ「明日から使える金育ガイド」（2026年4～5月計8回）、「趣味どきっ！今日から楽しむ“金育”」（2023年3月と2024年1月計8回）の講師をつとめた。X（塚本俊太郎X金融リテラシー）にて、毎週土曜朝7時より「塚本俊太郎のゼロからのお金の学校」を音声ライブ配信している（Voicy、Podcastにもリプレイを配信）。YouTube「塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネル」でも資産形成について発信している。

X : @shuntarotsu(https://x.com/shuntarotsu)

YouTube : @FinancialLiteracyChannel(https://www.youtube.com/channel/UCD-CJGqGPy0R6MfZ0wGmuVg)

■オンデマンド講座の概要

・名称： 『動画で学ぶ、私が投資したNISA・iDeCoのお金、このままで大丈夫？』

・配信開始日：2026年4月21日 （火）

・動画時間：80分

・講師：塚本 俊太郎氏（金融教育家）

・販売価格：電子書籍セットプラン 3,850円（税込）

動画のみ（書籍なし）プラン 2,200円（税込）

※研修など多人数でのご利用についてはお問い合わせください

・視聴期限： 期限なし

・セット書籍：『私が投資したNISA・iDeCoのお金、このままで大丈夫？』（PDF版）

・講座販売ページ（コエテコカレッジ）：

・電子書籍セットプラン ：https://coeteco.impress.co.jp/live/1rjcwwjy

・講座（動画）のみプラン：https://coeteco.impress.co.jp/live/xogcwwd9

■（参考）書籍情報

書名：『私が投資したNISA・iDeCoのお金、このままで大丈夫？』

著者：塚本 俊太郎氏

発売日：2025年12月4日

ページ数：192ページ

サイズ：A5判

定価：1,870円（本体 1,700円＋税10%）

電子版価格：1,870円（本体 1,700円＋税10%）

※インプレス直販価格

ISBN：978-4295023302

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101043

※本講座のセット版に含まれるのは本書のPDF版電子書籍です。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

シリーズ累計8,000万部突破のパソコン解説書「できる」シリーズ、「デジタルカメラマガジン」等の定期雑誌、IT関連の専門メディアとして国内最大級のアクセスを誇るデジタル総合ニュースサービス「Impress Watchシリーズ」等のコンシューマ向けメディア、「IT Leaders」をはじめとする企業向けIT関連メディアなどを総合的に展開・運営する事業会社です。IT関連出版メディア事業、およびデジタルメディア＆サービス事業を幅広く展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。