カインズ 小田原店 4月25日（土）いよいよグランドオープン！

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、2026年4月25日（土）、ダイナシティ隣接地にカインズ 小田原店をオープンすることをお知らせします。

カインズ 小田原店

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを、毎日お手ごろ価格で提供しています。カインズ 小田原店は、長年にわたり地域のお客様にご愛顧いただき、3月29日(日)をもって閉店した「カインズ 小田原高田店」がこれまで培ってきた役割を引き継ぐ店舗です。その役割を継承しながら、売場やサービスを拡充し、より便利で快適なお買い物がいただけるよう生まれ変わります。引き続き地域のお客様のくらしにより深く寄り添う店舗づくりを目指します。

カインズ 小田原店の特徴

これからも毎日のくらしを支えるオリジナル商品

約2万5,000点にのぼるカインズオリジナル商品をはじめ、日用品、家庭用品、インテリア用品、園芸用品、ペット用品など、毎日のくらしに欠かせない商品を、引き続きくらしを支える「安さ」で取りそろえます。そのうえで、売場構成や品ぞろえの見直しを行い、より多様なニーズに対応できる商品ラインアップへと進化しています。

毎日のくらしを楽しくする家庭用品売り場いつでも「安い」カインズオリジナル商品を提供ペットとの毎日のくらしをサポートするペットコーナー

ペット用品売り場では、フードや消耗品をはじめ、毎日のくらしに欠かせない商品を、自信をもった「安さ」で種類豊富に取りそろえています。また、飼い主とペットの双方に寄り添い、くらしをサポートする設備を導入しています。「スマートドッグラン」では、カインズアプリを通じて利用予約や設備の解錠が可能に。さらに、商業施設でのお買い物や外出の際にも安心してご利用いただけるペットホテルを備えるなど、ペットとの日常を安心して過ごせる環境を整えています。

こだわりのペットフードもラインアップペットホテルやトリミングなどのご相談をいただけるペットカウンターお客様にあわせた快適なサイクルライフをサポートするサイクルコーナー

小田原市は、駅までの移動や買い物など、日常の移動手段として自転車を利用する方が多い地域です。サイクルコーナーでは、軽快車、シティ車に加え、電動アシスト自転車を豊富にラインアップ。また、ヘルメットや関連用品など、安全に配慮した商品も幅広く展開しています。さらに、購入のサポートから修理受付までを一貫して対応し、お客様のより快適なサイクルライフを実現します。

電動アシスト自転車も豊富にラインアップ購入から修理までサポートするサイクルカウンター豊富な観葉植物・園芸用品を取りそろえるグリーン・ガーデン売り場

小田原市は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれ、果樹栽培をはじめとする園芸が盛んな地域です。グリーン・ガーデン売り場では、種類豊富な観葉植物や花苗をはじめ、園芸用品や資材を幅広く取りそろえ、植物を身近に取り入れたくらしを提案します。日々のくらしに彩りを添えるグリーンから、季節の変化を楽しむガーデニングまで、育てる楽しさを感じていただけるような売り場づくりを目指します。

観葉植物売り場ではくらしのシーンから最適なグリーンを提案季節の花苗とガーデニングを楽しむ用品をラインアップお買い物をラクに楽しくするデジタルサービスを導入

カインズアプリやオンラインショップから商品の注文、取り置きができる「CAINZ PickUp」の専用ロッカーを店内に設置。広い店内を探し回ることなく取り置きや事前決済での購入ができるので、お買い物の間にも気軽にお立ち寄りいただけます。さらに、カインズアプリがそのままレジになる「Pocket Regi」では、新たなオープンを機に専用ゲートを設置しました。さらに便利になったカインズならではのスムーズでストレスフリーなお買い物を楽しんでいただけます。

お買い物の間にお立ち寄りいただけるCAINZ PickUp専用ロッカーアプリ一つでお買い物が完結するPocket Regiは専用の会計レーンを導入(写真はイメージ)

カインズはこれからも、くらしを楽しくする価値ある商品やくらしを支える生活必需品をお値打ち価格で取りそろえ、地域の皆さまをサポートしてまいります。

＜店舗概要＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/646_1_59b7d74cabb7ab3df5076d14e76c46be.jpg?v=202604210451 ]<地図>＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に266店舗※を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/646_2_c0e4bfcafde8bd20ac1556baaa7d441c.jpg?v=202604210451 ]

※カインズ 小田原店を含みます。