接着剤およびシーラント市場 2035年までに1293億6000万米ドル到達 建設 自動車分野の需要拡大を背景にCAGR6.1％で持続成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
接着剤およびシーラント市場は、2025年から2035年までに715億4000万米ドルから1293億6000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）は6.1％で成長すると見込まれています。この市場の拡大は、インフラ開発の加速やグリーンビルディングの採用促進といった外的要因に加え、環境に配慮した接着剤およびシーラントの需要増加により、今後さらに加速すると予想されます。
環境意識の高まりと規制強化
環境規制が強化される中、接着剤およびシーラント市場では、低VOC（揮発性有機化合物）や水系、バイオベースの製品へのシフトが加速しています。特に、水系接着剤の市場シェアが拡大しており、環境に優しい製品が求められる中での技術革新は、市場の成長を支える重要な要素となっています。これにより、特にEUや北米市場では、環境規制に準拠した新しい製品の開発が進んでおり、業界全体における持続可能なイノベーションが進行中です。
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建設業界とインフラ投資の成長
世界的に都市化が進む中で、住宅や商業施設の建設は急速に増加しています。国連の予測によると、世界の建設支出は2030年までに年間約15兆米ドルに達する見込みであり、これに伴い、接着剤およびシーラントの需要が大幅に増加しています。特にガラス工事や断熱、防水などの分野では、これらの製品が不可欠であり、インフラ投資の拡大が市場に大きなプラスの影響を与えています。
地域別成長の動向
アジア太平洋地域は、2025年の時点で接着剤およびシーラント市場の収益の最大シェアを占めると予測されています。中国やインドなどの新興経済国では、急速な産業化とインフラ整備が進んでおり、この地域での需要は今後も高い成長を示すと考えられます。また、これらの国々では、自動車やエレクトロニクス産業の発展が接着剤およびシーラントの利用をさらに促進しています。
主要企業のリスト：
● 3M Company
● Ashland Inc.
● Avery Denison Corporation
● H B Fuller
● Henkel AG
● Sika AG
● Pidilite Industries
● Huntsman
● Wacker Chemie AG
● RPM International Inc.
市場の課題と規制
接着剤およびシーラント市場における最大の課題は、厳しい環境規制や複雑なコンプライアンス要件です。特に、揮発性有機化合物（VOC）規制が強化されており、製品の製造には大きなコストがかかります。また、これらの規制への適応には多くの文書作成や試験が必要であり、市場の参入障壁が高くなっています。このような規制環境下では、企業が迅速に市場に新製品を投入することが難しく、特に小規模メーカーにとっては大きな障壁となっています。
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持続可能な製品と市場機会
環境に配慮したバイオベースの接着剤の需要が高まる中、持続可能なソリューションを提供する企業には大きな市場機会があります。特に、再生可能な原料を使用した製品は、価格競争力を持ちながらも、エコフレンドリーな価値を提供できるため、サステナビリティに注力する企業にとっては重要な差別化要因となります。大手企業では、ヘンケルやH.B.フラーがバイオベースのポリウレタンホットメルト接着剤に積極的に投資しており、この分野でのイノベーションが市場成長を支える要因となっています。
環境意識の高まりと規制強化
環境規制が強化される中、接着剤およびシーラント市場では、低VOC（揮発性有機化合物）や水系、バイオベースの製品へのシフトが加速しています。特に、水系接着剤の市場シェアが拡大しており、環境に優しい製品が求められる中での技術革新は、市場の成長を支える重要な要素となっています。これにより、特にEUや北米市場では、環境規制に準拠した新しい製品の開発が進んでおり、業界全体における持続可能なイノベーションが進行中です。
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建設業界とインフラ投資の成長
世界的に都市化が進む中で、住宅や商業施設の建設は急速に増加しています。国連の予測によると、世界の建設支出は2030年までに年間約15兆米ドルに達する見込みであり、これに伴い、接着剤およびシーラントの需要が大幅に増加しています。特にガラス工事や断熱、防水などの分野では、これらの製品が不可欠であり、インフラ投資の拡大が市場に大きなプラスの影響を与えています。
地域別成長の動向
アジア太平洋地域は、2025年の時点で接着剤およびシーラント市場の収益の最大シェアを占めると予測されています。中国やインドなどの新興経済国では、急速な産業化とインフラ整備が進んでおり、この地域での需要は今後も高い成長を示すと考えられます。また、これらの国々では、自動車やエレクトロニクス産業の発展が接着剤およびシーラントの利用をさらに促進しています。
主要企業のリスト：
● 3M Company
● Ashland Inc.
● Avery Denison Corporation
● H B Fuller
● Henkel AG
● Sika AG
● Pidilite Industries
● Huntsman
● Wacker Chemie AG
● RPM International Inc.
市場の課題と規制
接着剤およびシーラント市場における最大の課題は、厳しい環境規制や複雑なコンプライアンス要件です。特に、揮発性有機化合物（VOC）規制が強化されており、製品の製造には大きなコストがかかります。また、これらの規制への適応には多くの文書作成や試験が必要であり、市場の参入障壁が高くなっています。このような規制環境下では、企業が迅速に市場に新製品を投入することが難しく、特に小規模メーカーにとっては大きな障壁となっています。
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持続可能な製品と市場機会
環境に配慮したバイオベースの接着剤の需要が高まる中、持続可能なソリューションを提供する企業には大きな市場機会があります。特に、再生可能な原料を使用した製品は、価格競争力を持ちながらも、エコフレンドリーな価値を提供できるため、サステナビリティに注力する企業にとっては重要な差別化要因となります。大手企業では、ヘンケルやH.B.フラーがバイオベースのポリウレタンホットメルト接着剤に積極的に投資しており、この分野でのイノベーションが市場成長を支える要因となっています。