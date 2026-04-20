【チョコミン党上級者向け！】メンソールをいれてさらに爽快感がアップした『世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー』が新発売！初心者向けでやさしい爽やかさの“白いチョコミントブラウニー”も同時発売！
株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、2026年5月11日（月）より新商品『世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー』と『世にもおいしい白いチョコミントブラウニー』を全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで新発売いたします。
*一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なります。
「ハートブレッドアンティーク」から2018年に生まれた『世にもおいしいチョコブラウニー』は、シリーズ累計出荷数約2,100万個※1を誇る大人気の商品です。そしてこのたび、初夏にぴったりなチョコミントフレーバーをお届けいたします。
■チョコミン党上級者向け！メンソールで爽快感がパワーアップした攻めの“黒い”チョコミントフレーバーが新登場！初心者でも楽しめる、やさしい爽やかさの“白い”チョコミントブラウニーも同日発売！
「世にもおいしいブラウニー」シリーズから、季節限定の“チョコミント”フレーバーが登場いたします。
“チョコミン党上級者”に贈る『世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー』は、ブラウニー生地にメンソールを追加することで、爽快感をパワーアップ！後味まで長く続くクールな余韻をお楽しみいただけます。また、チョコミント初心者の方にもお楽しみいただける、やさしい爽やかさが特長の『世にもおいしい白いチョコミントブラウニー』も同日発売いたします。“黒”と“白”、２つのチョコミントブラウニーと食べ比べしてお楽しみいただくのもおすすめです。ぜひ自分好みの爽快感を見つけてみてください。
オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。
●商品概要
*一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なります。
*公式オンラインストアの一部セットでは、2026年4月22日（水）より発売開始いたします。
商 品 名 ：世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー
発 売 日 ：2026年5月11日（月）
取扱店舗：全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなど、
公式オンラインストア「オールハーツモール」
価 格：200円（税込216円）
こだわり：昨年人気だった“チョコミント”フレーバーが、爽快感がさらにパワーアップして新登場！オ
リジナルチョコを使用したブラウニー生地に、今年はメンソールを追加。さらにミントの風
味を効かせたチップとチョコチップをサンドし、しっとりと焼き上げました。口に入れた瞬
間から広がるインパクトのある爽快感と、後味まで長く続くクールな余韻は、“チョコミン
党上級者”も思わずうなる仕上がりです。さらにザクザクとしたチョコチップの食感も楽し
いアクセントに。暑い季節にぴったりな“攻めのチョコミントスイーツ”として、話題性抜群
の期間限定フレーバーです。「世にもおいしいブラウニー」シリーズが届ける、新たな美味
しさとクールな刺激をぜひご体感ください。
商 品 名 ：世にもおいしい白いチョコミントブラウニー
発 売 日 ：2026年5月11日（月）
取扱店舗：全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなど、
公式オンラインストア「オールハーツモール」
価 格：200円（税込216円）
こだわり：チョコミント初心者の方にもお楽しみいただける、やさしい爽やかさが特長の“白いチョコ
ミントブラウニー”も同時発売。ホワイトチョコを使用したブラウニー生地に、ミントの風
味を効かせたチップとチョコチップをサンドし、しっとりと焼き上げました。ひと口食べる
と、ホワイトチョコのまろやかな甘みの中に、ミントの爽やかさがふわっと広がり、後味は
すっきりと軽やか。“強い清涼感はちょっと苦手”という方にもおすすめの、バランスの良い
味わいに仕上げています。ザクザクとしたチョコチップの食感も楽しいアクセント。“黒い
チョコミントブラウニー”と一緒に食べ比べすることで、風味や味わいのコントラストもお
楽しみいただけます。自分好みの爽快感をぜひ見つけてみてください。
公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/brownie
●「世にもおいしい」ブランドについて
名前負けしてない、それほどにおいしい。黒猫の魔女の“世にもおいしい魔法”が隠し味のスイーツたち。看板商品の『世にもおいしいチョコブラウニー』をはじめ、素材の魅力を引き出した唯一無二のおいしさで、チョコ好きの心を甘く満たし、ちいさな幸せとワクワクをお届けします。
＜公式HP＞https://yonimo.jp
●『世にもおいしいチョコブラウニー』について
2018年に生まれたシリーズ累計出荷数約2,100万個※1を誇る大人気の商品です。生地にはオリジナルチョコを使用し、おいしさの限界までチョコチップをサンドして焼きあげました。”チョコ、ザクッ！ザクッ！“な新食感が楽しい、チョコ好きにはたまらない”世にもおいしい“ブラウニーです。
取扱店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗・コンビニエンスストア・
スーパーマーケット・ドラッグストア など *一部店舗を除く。
価 格：180円（税込194円）
※1：2020年1月～2025年5月末 累計
※画像はすべてイメージです。
●オールハーツ・カンパニー会社概要
会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー
代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊
東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階
名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階
関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2
設立日：2012年9月3日
資本金：1億円
事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発
コーポレートサイト：https://allheartscompany.com
＜運営ブランド＞
・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com
・ねこねこ：https://neko2.co
・PASTEL：https://pastel-pudding.com
・PINEDE：https://pinede.co.jp
・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp
・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com
・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com
・OGGI：https://www.cucina-oggi.com
・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie