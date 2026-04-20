【チョコミン党上級者向け！】メンソールをいれてさらに爽快感がアップした『世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー』が新発売！初心者向けでやさしい爽やかさの“白いチョコミントブラウニー”も同時発売！

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株式会社オールハーツ・カンパニー

株式会社オールハーツ・カンパニー（東京本社：東京都目黒区、名古屋本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 CEO：四方田 豊、以下：オールハーツ・カンパニー）は、2026年5月11日（月）より新商品『世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー』と『世にもおいしい白いチョコミントブラウニー』を全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで新発売いたします。



*一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なります。






　「ハートブレッドアンティーク」から2018年に生まれた『世にもおいしいチョコブラウニー』は、シリーズ累計出荷数約2,100万個※1を誇る大人気の商品です。そしてこのたび、初夏にぴったりなチョコミントフレーバーをお届けいたします。



■チョコミン党上級者向け！メンソールで爽快感がパワーアップした攻めの“黒い”チョコミントフレーバーが新登場！初心者でも楽しめる、やさしい爽やかさの“白い”チョコミントブラウニーも同日発売！


　「世にもおいしいブラウニー」シリーズから、季節限定の“チョコミント”フレーバーが登場いたします。


　“チョコミン党上級者”に贈る『世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー』は、ブラウニー生地にメンソールを追加することで、爽快感をパワーアップ！後味まで長く続くクールな余韻をお楽しみいただけます。また、チョコミント初心者の方にもお楽しみいただける、やさしい爽やかさが特長の『世にもおいしい白いチョコミントブラウニー』も同日発売いたします。“黒”と“白”、２つのチョコミントブラウニーと食べ比べしてお楽しみいただくのもおすすめです。ぜひ自分好みの爽快感を見つけてみてください。



　オールハーツ・カンパニーは、たくさんの人々を笑顔にすることができる「しあわせの一皿」を通して、お客様にしあわせをお届けしていきます。


●商品概要


*一部店舗を除く。店舗により販売時期は異なります。


*公式オンラインストアの一部セットでは、2026年4月22日（水）より発売開始いたします。



商 品 名 ：世にもおいしい黒いチョコミントブラウニー


発 売 日 ：2026年5月11日（月）


取扱店舗：全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなど、


　　　　　公式オンラインストア「オールハーツモール」


価　　格：200円（税込216円）


こだわり：昨年人気だった“チョコミント”フレーバーが、爽快感がさらにパワーアップして新登場！オ


　　　　　リジナルチョコを使用したブラウニー生地に、今年はメンソールを追加。さらにミントの風


　　　　　味を効かせたチップとチョコチップをサンドし、しっとりと焼き上げました。口に入れた瞬


　　　　　間から広がるインパクトのある爽快感と、後味まで長く続くクールな余韻は、“チョコミン


　　　　　党上級者”も思わずうなる仕上がりです。さらにザクザクとしたチョコチップの食感も楽し


　　　　　いアクセントに。暑い季節にぴったりな“攻めのチョコミントスイーツ”として、話題性抜群


　　　　　の期間限定フレーバーです。「世にもおいしいブラウニー」シリーズが届ける、新たな美味


　　　　　しさとクールな刺激をぜひご体感ください。






商 品 名 ：世にもおいしい白いチョコミントブラウニー


発 売 日 ：2026年5月11日（月）


取扱店舗：全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなど、


　　　　　公式オンラインストア「オールハーツモール」


価　　格：200円（税込216円）


こだわり：チョコミント初心者の方にもお楽しみいただける、やさしい爽やかさが特長の“白いチョコ


　　　　　ミントブラウニー”も同時発売。ホワイトチョコを使用したブラウニー生地に、ミントの風


　　　　　味を効かせたチップとチョコチップをサンドし、しっとりと焼き上げました。ひと口食べる


　　　　　と、ホワイトチョコのまろやかな甘みの中に、ミントの爽やかさがふわっと広がり、後味は


　　　　　すっきりと軽やか。“強い清涼感はちょっと苦手”という方にもおすすめの、バランスの良い


　　　　　味わいに仕上げています。ザクザクとしたチョコチップの食感も楽しいアクセント。“黒い


　　　　　チョコミントブラウニー”と一緒に食べ比べすることで、風味や味わいのコントラストもお


　　　　　楽しみいただけます。自分好みの爽快感をぜひ見つけてみてください。





公式オンラインストア「オールハーツモール」：https://allhearts-mall.jp/collections/brownie


●「世にもおいしい」ブランドについて



名前負けしてない、それほどにおいしい。黒猫の魔女の“世にもおいしい魔法”が隠し味のスイーツたち。看板商品の『世にもおいしいチョコブラウニー』をはじめ、素材の魅力を引き出した唯一無二のおいしさで、チョコ好きの心を甘く満たし、ちいさな幸せとワクワクをお届けします。





＜公式HP＞https://yonimo.jp


●『世にもおいしいチョコブラウニー』について



2018年に生まれたシリーズ累計出荷数約2,100万個※1を誇る大人気の商品です。生地にはオリジナルチョコを使用し、おいしさの限界までチョコチップをサンドして焼きあげました。”チョコ、ザクッ！ザクッ！“な新食感が楽しい、チョコ好きにはたまらない”世にもおいしい“ブラウニーです。





取扱店舗：全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗・コンビニエンスストア・


　　　　　スーパーマーケット・ドラッグストア　など *一部店舗を除く。


価　　格：180円（税込194円）



※1：2020年1月～2025年5月末 累計


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※画像はすべてイメージです。


●オールハーツ・カンパニー会社概要


会社名：株式会社オールハーツ・カンパニー


代表者：代表取締役 社長 CEO 四方田 豊


東京本社：東京都目黒区下目黒2-3-23 1階


名古屋本社：愛知県名古屋市中区栄2-4-18 岡谷鋼機ビルディング1階


関西支社：滋賀県守山市浮気町7-2


設立日：2012年9月3日


資本金：1億円


事業内容：直営店のパン製造販売業務、各店への商品供給、新商品の開発


コーポレートサイト：https://allheartscompany.com



＜運営ブランド＞


・Heart Bread ANTIQUE：https://www.heart-bread.com


・ねこねこ：https://neko2.co


・PASTEL：https://pastel-pudding.com


・PINEDE：https://pinede.co.jp　


・GRANDIR：https://grandir-kyoto.jp　


・baguette rabbit：https://baguette-rabbit.com


・Boulangerie BENKEI：https://b-benkei.com　


・OGGI：https://www.cucina-oggi.com　


・GUILTYʼS：https://www.heart-bread.com/guiltyscookie