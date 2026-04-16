動画の容量自動調整や音楽CDの救出機能を新搭載「B’s Recorder GOLD 22」4月16日（木）新発売

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、4月16日（木）、弊社サイト上で、マルチメディア総合ソフト「B's Recorder GOLD 22」（上位版 11,000円・税込）を発売いたします。

本製品は、1994年の発売以来、定番となっているディスク作成ソフト「B's Recorder」に、動画や音楽の編集など数々の機能を加えた上位版です。

本バージョンでは、書き込み先のメディア容量に合わせて動画ファイルを自動で縮小する機能や、ディスクが劣化して読み込めなくなる前にHDDやSSDの診断ができる機能など、データの保存と管理をより便利にする機能を多数追加いたしました。

また、本製品の通常版「B's Recorder 22」（4,950円・税込）も、同日に発売いたします。通常版ではメディアBoxへのインデックス管理やISOバックアップ機能の追加に加え、使用するディスク枚数を最小限に抑える自動分割機能の強化など、進化を遂げています。

【 「B's Recorder」とは 】

「B's Recorder」は、CDやDVD、Blu-rayを焼くディスク作成ソフト（ライティングソフト）の定番として、シリーズ累計販売本数1060万本（注1）を突破しています。1994年の誕生以来、新OS、新規格、新ドライブに対応して進化を重ねても、お客様のご期待に応え、操作方法だけは変えていません。

(注1) B's Recorder シリーズ 2006年9月～2026年3月 法人販売などを含む累計（ソースネクスト調べ）

【 上位版 「B's Recorder GOLD 22」の特長 】

「B's Recorder GOLD 22」は、メディアに関するさまざまな作業ができる総合ソフトです。

スマホから画像や動画の取り込み、web動画の録画、フォトムービーの作成など多彩な機能。さらに動画や音楽の編集や形式変換。そして、それらを「B's Recorder」でディスクにできます。

本製品ではディスクの劣化判定や救出も、可能になりました。大切なデータや作品を長く残せます。

＜ 収録ソフト ＞

・web動画の録画：「B’s 動画レコーダー 12」

・DVDビデオ作成：「B’s DVDビデオ 4」

・縦動画の背景補正：「隙間のプロ」

・動画切出し：「動画から写真 3」

■B's独自の”修復バックアップ”で安心

劣化した書き込み用ディスクからデータを取り出す機能”修復バックアップ”を搭載。パソコンでライティングしたディスクや家庭用のDVDレコーダーからダビングしたディスクに使えます。

・壊れていても、強制コピー Power UP

データが壊れて正常に読み込みができない場合でも、強制的にコピーしてパソコンに保存します（本機能は市販の音楽CDや映像DVD/BDなど、プロテクトのかかったディスクには使えません）。

本バージョンでは、オーディオCDにも対応しました。大切な音源を可能な限り取り戻します。

注：本機能は市販の音楽CDや映像DVD/BDなど、 プロテクトのかかったディスクには使えません

・一部欠損していても、開ける

通常、写真や動画などでは一部が壊れている場合、ファイルごと開けなくなりますが、”修復バックアップ”機能なら、データの無事な部分は再現されます。

注：ファイルの種類によっては開けないものもあります

・劣化判定の専用ツールも搭載 Power UP

”劣化判定ツール”では、ディスクのエラーの有無や読み込みリトライが行なわれているかをチェックし劣化の状態がわかります。このツールはプレスされたディスクの判定も可能です。

本バージョンは、従来の光学ディスクに加え、今回新たにHDDやUSBメモリ型SSDなどのストレージ系のデバイスの診断にも対応範囲を拡大しました。

■web上の動画を録画保存 Power UP

録画ソフト「B’s 動画レコーダー12」

2ステップの簡単操作でweb動画やウェビナー、オンライン講義、ライブ配信、さらにパソコンの操作など、パソコンに表示されるものなら何でも録画できます（一部の著作権保護のされたコンテンツは録画できません）。

独自の専用ブラウザを搭載し、web動画からCMカットまでを全自動で実行します。最新版では専用ブラウザを使えば、動画配信サイトのURLを入力、自動で録画を開始します。範囲指定しなくても動画部分を自動で判定します。

標準価格：4,950円（税込）

詳細：https://www.sourcenext.com/product/bs-douga-recorder/

【 通常版 「B's Recorder 22」の特長 】

「B’s Recorder 22」は、CDやDVD、Blu-rayなどのディスクの書き込みはもちろん、音楽CD、DVDビデオやHDD/SSDのリカバーディスクの作成からファイルやディスクの暗号化、スマホ内の写真の取り込みまでディスク作成からバックアップまでできる通常版です。

■メディア容量に合わせて動画を自動縮小 NEW

書き込み先の容量に合わせて、動画ファイルを最適サイズに自動エンコード。容量不足による書き込み失敗を防ぎ、一度で確実に保存できます。

■自動分割機能で使用枚数を最小化 Power UP

データ量がメディア1枚を超える場合も、空き容量を最大限活用して自動配分。必要なディスク枚数を最小限に抑え、コストと手間を削減します。

■ファイル管理ツール「メディアBox」Power UP

パソコンとスマホが同一のLAN/Wi-Fi環境に接続されていれば、スマホの画面に表示されるコードから、スマホ内の写真を”メディアBox”に転送できます。

メディアBox内には、専用の再生プレーヤーを搭載。サムネイルでは分からない動画や音楽ファイルの内容を素早く確認できます。

・メディアカタログ NEW

お手持ちのSDカードやUSBメモリを一度読み込ませることで、ファイルの一覧と画像のサムネイルを記録し、取り外した後も何が保存されていたか確認や検索ができます。複数のメディアをお持ちの場合に、どこに何が保存されているか、わからなくなるのを防げます。

注：メディアBox が対応している形式のみ一覧化できます

・ISOバックアップ NEW

CDやDVDな CDやDVD、USBメモリなどのディスクのデータを1つのISOファイルに変換し、バックアップできます。保存したISOファイルから新しいディスクを焼いたり、Windowsのエクスプローラで開いて簡単に中身を表示したりできます。

製品概要

・「B's Recorder GOLD 22」

価格：11,000円（税込）

製品内容：マルチメディア総合ソフト

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/bs/bs-recorder_gold/

・「B's Recorder 22」

価格：4,950円（税込）

製品内容：ディスク作成ソフト

製品情報：https://www.sourcenext.com/product/bs/bs-recorder/

・シリーズ共通

開発・販売・サポート：ソースネクスト株式会社

動作環境

・「B's Recorder GOLD 22」

対応OS：Windows(R)11／10 （32ビット／64ビット版）

CPU：2GHz以上

インストール容量：約8.5GB ( 別途作業に応じて空き容量が必要 )

解像度：1280×768以上

制限事項：MicrosoftDirectX 9 以降

書き込み可能な光学ディスクドライブが必要です

・「B's Recorder 22」

対応OS：Windows(R)11／10 （32ビット／64ビット版）

CPU：1GHz以上

インストール容量：約 600 MB ( 別途作業に応じて空き容量が必要 )

解像度：800×600以上

制限事項：MicrosoftDirectX 9 以降

・シリーズ共通

その他・ご使用時にインターネットが必要です

その他詳細については、製品ページに記載の「動作環境」をご確認ください

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

(C) SOURCENEXT CORPORATION

お客様お問い合わせ先

ソースネクスト・カスタマーセンター

ご購入前相談窓口

https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html