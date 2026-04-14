LMIグループのリワード提供型リテールメディア「トクスルビジョン」、全国の「PRONTO（プロント）」にて4月14日より正式導入開始！

LMIグループ

LMIグループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：永井俊輔、以下「LMIグループ」）は、株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山 和弘）が展開する「PRONTO（プロント）」各店（一部店舗を除く）および公式アプリ等において、リワード提供型リテールメディア「トクスルビジョン」の正式導入を2026年4月14日（火）より開始いたします。

2025年8月に実施した実証実験（PoC）での高いユーザー反響を受け、この度、システム連携を強化し、ユーザーがよりシームレスに特典を受け取れる形での本格ローンチに至りました。

■導入の背景と狙い：商品提供までの「スキマ時間」を「お得な体験」へ

「トクスルビジョン」は、広告主のマーケティング予算を原資として、消費者に直接メリットを還元する次世代のリテールメディアプラットフォームです。

今回の導入により、プロントをご利用のお客様は、注文後の待ち時間や店内でのくつろぎ時間といった「スキマ時間」を活用し、店内の卓上メニューや公式アプリからトクスルビジョンにアクセスできるようになります。アンケートへの回答や動画視聴など、自分に合った広告アクションを選択して楽しむことで、プロントなどでのご飲食に使える「プロントマネーデジタルギフト（デジタルギフト）」をその場で獲得できます。

「広告に触れること自体が、カフェでの楽しみやお得につながる」という、これまでにない新しい顧客体験を提供いたします。



プロントマネーデジタルギフトの詳細はこちら

https://www.pronto.co.jp/service/prontomoney-gift.html

■ご利用ステップ（エンドユーザーの体験フロー）

１ 見つける： プロント店内の卓上差し込みメニュー（QRコード）、モバイルオーダー画面、または「プロント公式アプリ」からトクスルビジョンへアクセス。

２ アクションする： 掲載されている様々なキャンペーン（指定アプリの体験、アンケート回答、動画視聴など）からお好きなものを選んで実施。

３ 得をする： 条件を達成すると、プロント各店でのお支払いに使える「プロントマネーデジタルギフト」のURLが即時発行され、その日のご飲食代や次回のご来店時にご利用いただけます。

■ 「プロントマネーデジタルギフト」について

「プロントマネーデジタルギフト」は、全国のプロントやエ プロントなど（一部店舗を除く）でご利用いただける、チャージ式の独自電子マネーです。

■「トクスルビジョン」とは？

「トクスルビジョン」は、LMIグループが提供する「広告を見て・触れて・得をする」新しいカタチのメディアプラットフォームです。

・ 消費者（お客様）： 自分の興味のある広告を選んでアクションすることで、お買い物に使える特典（リワード）を獲得でき、いつものお買い物がより楽しく変化します。

・ 広告主： 購買意欲の高い店舗内のお客様に対し、効果的なアプローチとデータ分析が可能になります。

・ 小売店（リテール）： 広告収益を得ると同時に、特典利用による再来店や客単価の向上を期待できます。

サービスサイト：https://tokusuru.site/pronto/

公式Xアカウント：https://x.com/tokusuru_vision

■会社概要

株式会社プロントコーポレーション

「昼はカフェ、夜はサカバ。」という「二面性」をキーワードに、使い勝手の良い空間を一日中ご用意する『PRONTO（プロント）』、気軽にワインとお料理を楽しめる 『ワインの酒場 Di PUNTO（ディプント）』、ゆったりとした店内が特徴の終日セルフ型のカフェ業態『È PRONTO（エプロント）』、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えている『和カフェ Tsumugi（ツムギ）』など、複数の飲食業態をフランチャイズ展開。

設立： 1988年2月

代表者： 代表取締役社長 杉山 和弘

所在地： 東京都港区港南1丁目8番27号

URL： https://www.pronto.co.jp/company/

事業内容： 飲食店の企画・運営およびフランチャイズ展開（「PRONTO」「È PRONTO」「ワインの酒場。Di PUNTO」「和カフェ Tsumugi」等のカフェ・サカバ業態）



LMIグループ株式会社

LMIグループ株式会社は、LEGACY MARKET INNOVATION(R)のスローガンの下

、まだ見出されていない価値を見出し、ビジネスとして社会に実装することで、世界に新たなイノベーションを生み出し続けることを目指しています。商空間の領域において、リアル店舗から取得された「リアルワールドデータ」の活用を通じて「企画」「実装」「評価」からなる施策の上流から下流までを一気通貫で提供し、体験価値の創出と空間価値の最大化を行うインストアマーケティングソリューション事業と、リテールの持つ消費者・リテール・広告主をつなぐメディアプラットフォーム『トクスルビジョン』を運営するリテールメディア事業の２つの事業を行っております。

設立： 2019年 8月

代表者： 代表取締役社長 永井 俊輔

所在地： 東京都港区赤坂8-10-22 ニュー新坂ビル 4階

事業内容： インストアマーケティングソリューション事業、リテールメディア事業

URL： https://lmig.co.jp