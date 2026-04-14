ショルダー、巾着、バケットバッグの3WAY「ドローストリングショルダーバッグ」を4/17に発売。ファクトリーブランドTO&FROこだわりの軽さと使い勝手を両立！6枚切りの食パン1枚と同等の重さ

ショルダー、巾着、バケットバッグの3WAY「ドローストリングショルダーバッグ」を4/17に発売。ファクトリーブランドTO&FROこだわりの軽さと使い勝手を両立！6枚切りの食パン1枚と同等の重さ