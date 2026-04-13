イベント設営をスムーズに。コンパクトに折りたためるサンワサプライ製拡声器スピーカー用スタンド2種を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、広い会議室や体育館などで活躍する拡声器スピーカー用スタンドとして、ネジ固定式の「MM-SPST5N」および差し込み・ブラケット固定式の「MM-SPST6N」の2機種を発売します。

本製品は、一般的なUNC3/8・UNC1/4ネジから、ブラケットを使用するタイプまで、幅広い設置方式をカバーするラインアップです。会場の規模や座席レイアウトに合わせて柔軟な高さ調節が可能。いずれもコンパクトに折りたためる設計を採用しており、設営・撤収のスピードアップと、省スペースでの保管・運搬を実現します。

【掲載ページ】

品名：スピーカースタンド

品番：MM-SPST5N/MM-SPST6N

標準価格：18,480円（税抜き 16,800円）/21,340円（税抜き 19,400円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=MM-SPST5N

MM-SPST5NMM-SPST6N

UNC3/8・UNC1/4コネクタ対応拡声器スピーカースタンド「MM-SPST5N」

幅広い拡声器スピーカーに対応するスタンド

UNC3/8ネジ対応のスピーカースタンドです。

付属の変換ネジを使うことでUNC1/4にも対応し、様々なサンワサプライ製の拡声器スピーカーを設置できます。

最適な高さに調節可能

高さ約123～200cmまで無段階で調整できます。会場規模に応じて最適なポジションに設置可能です。

耐荷重20kg＆安定性の高い設計

スチール製の堅牢構造と最大脚幅約91cmの安定した三脚タイプです。最大20kgまでのスピーカーに対応します。

高耐荷重＆頑丈で大型スピーカーに対応スピーカースタンド「MM-SPST6N」

耐荷重40kgで頑丈設計のスピーカースタンド

耐荷重40kgに対応した頑丈設計のスピーカースタンドです。

直径35mmのスチール製シャフトで、大型スピーカーや拡声器もしっかり設置できます。

マウントホールの無いスピーカーも設置できる

マウントホールのないスピーカーでも、付属のブラケットを使えば設置できます。幅広いスピーカーに対応します。

最適な高さに調節可能

高さ約110cm～200cmまで無段階で調整できます。会場規模に応じて最適なポジションに設置可能です。

転倒や落下を防ぐ安全構造

最大脚幅約140cmの安定構造。落下防止ピン付きで、設置時の転倒や落下リスクを軽減します。

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【関連ページ】

拡声器

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/kakuseiki/index.html

三脚・スタンド

https://www.sanwa.co.jp/search/cate_list?cate_id=001050007012

1/4インチカメラネジ対応製品特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/camera_screw/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MM-SPST5N

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/MM-SPST6N

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