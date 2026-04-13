LUNA EARTH ONLINEより、春向けヘアアクセサリーや人気のリンゴモチーフの新作ブレスなどの新商品が4/9（木）入荷しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。

ふわふらキラキラ春カラーのヘアアクセサリー新作。

人気リンゴモチーフの新作ブレスレットや、

パール×チェーンのスマホストラップも新登場しました。

商品名： ギンガムチェックリボンバンスクリップ

品番：LHA17-2602-4734

価格：\990（税込）

バリエーション：ベージュ/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4734.html

商品名：フリルバンスクリップ

品番：LHA10-2604-5070

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/ブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2604-5070.html

商品名：シアーメタルボールシュシュ

品番：LHA10-2603-4659

価格：\330（税込）

バリエーション：ブラウン/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4659.html

商品名：ニュアンスシアーパールリボンシュシュ

品番：LHA17-2603-4731

価格：\550（税込）

バリエーション：ベージュ/グレー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4731.html

商品名：パールラインシアーリボンバレッタ

品番：LHA18-2602-4966

価格：\550（税込）

バリエーション：ナチュラル/オレンジ/ライトブルー/ブラック

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA18-2602-4966.html

商品名：パールリボンバンスクリップ

品番：LHA11-2603-4900

価格：\990（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA11-2603-4900.html

商品名：パステルフラワーバンスクリップ

品番：LHA10-2603-4929

価格：\550（税込）

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4929.html

商品名：ドットストーンバンスクリップ

品番：LHA10-2603-4718

価格：\550（税込）

バリエーション：ホワイト/オレンジ/ブルー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4718.html

商品名：リンゴモチーフブレスレット

品番：LBL11-2511-0394

価格：\330（税込）

バリエーション：レッド/グリーン

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL11-2511-0394.html

商品名：ニュアンスラインバングル

品番：LBL10-2601-0389

価格：\990（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL10-2601-0389.html

商品名：1粒ビジューセットピアス / ステンレス / キュービックジルコニア

品番：LSA18-2603-1480

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSA18-2603-1480.html

商品名：クロス×コインチャームリング

品番：LRG14-2602-1056

価格：\330（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2602-1056.html

商品名：パール×チェーンスマホストラップ / ホルダー付き

品番：LMP10-2512-0527

価格：\660（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2512-0527.html

商品名：パール×チェーンスマホストラップ / ホルダー付き

品番：LMP10-2512-0524

価格：\880（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2512-0524.html

4/9（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/