LUNA EARTH ONLINEより、春向けヘアアクセサリーや人気のリンゴモチーフの新作ブレスなどの新商品が4/9（木）入荷しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
ふわふらキラキラ春カラーのヘアアクセサリー新作。
人気リンゴモチーフの新作ブレスレットや、
パール×チェーンのスマホストラップも新登場しました。
商品名： ギンガムチェックリボンバンスクリップ
品番：LHA17-2602-4734
価格：\990（税込）
バリエーション：ベージュ/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2602-4734.html
商品名：フリルバンスクリップ
品番：LHA10-2604-5070
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/ブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2604-5070.html
商品名：シアーメタルボールシュシュ
品番：LHA10-2603-4659
価格：\330（税込）
バリエーション：ブラウン/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4659.html
商品名：ニュアンスシアーパールリボンシュシュ
品番：LHA17-2603-4731
価格：\550（税込）
バリエーション：ベージュ/グレー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA17-2603-4731.html
商品名：パールラインシアーリボンバレッタ
品番：LHA18-2602-4966
価格：\550（税込）
バリエーション：ナチュラル/オレンジ/ライトブルー/ブラック
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA18-2602-4966.html
商品名：パールリボンバンスクリップ
品番：LHA11-2603-4900
価格：\990（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA11-2603-4900.html
商品名：パステルフラワーバンスクリップ
品番：LHA10-2603-4929
価格：\550（税込）
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4929.html
商品名：ドットストーンバンスクリップ
品番：LHA10-2603-4718
価格：\550（税込）
バリエーション：ホワイト/オレンジ/ブルー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LHA10-2603-4718.html
商品名：リンゴモチーフブレスレット
品番：LBL11-2511-0394
価格：\330（税込）
バリエーション：レッド/グリーン
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL11-2511-0394.html
商品名：ニュアンスラインバングル
品番：LBL10-2601-0389
価格：\990（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LBL10-2601-0389.html
商品名：1粒ビジューセットピアス / ステンレス / キュービックジルコニア
品番：LSA18-2603-1480
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LSA18-2603-1480.html
商品名：クロス×コインチャームリング
品番：LRG14-2602-1056
価格：\330（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LRG14-2602-1056.html
商品名：パール×チェーンスマホストラップ / ホルダー付き
品番：LMP10-2512-0527
価格：\660（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2512-0527.html
商品名：パール×チェーンスマホストラップ / ホルダー付き
品番：LMP10-2512-0524
価格：\880（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品ページ：https://endlessmode.jp/item/LMP10-2512-0524.html
4/9（木)発売の新商品は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT(https://endlessmode.jp/category/LE_CAT/?request=change_order&sort_order=1&item_list_mode=0&SEARCH_MAX_ROW_LIST=15&category_cd=LE_CAT)
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/