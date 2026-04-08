WIZE、DoubleZero Delegation Programからの委任を獲得～ソラナネットワークの地理分散に貢献し、「WIZE トレジャリー」の拡大を推進～

株式会社WIZE

株式会社WIZE（旧：株式会社モブキャストホールディングス、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：藪考樹、証券コード：3664、以下「当社」）は、当社が運用するソラナバリデータ「WIZEバリデータ」をシンガポールへ移設し、DoubleZero（以下「DoubleZero」）が推進するDoubleZero Delegation Program（以下「DZDP」）Phase 2から約24,300 SOLの委任（※1）を受けましたので、その概要についてお知らせいたします。

DoubleZeroについて

DoubleZeroは、ソラナ財団で戦略責任者を務めたAustin Federa氏が設立したインフラプロジェクトです。専用の高速回線を使い、バリデータ同士の通信を高速化する仕組みを提供しています。現在、ソラナのバリデータの約2割がDoubleZeroを採用しており、ソラナの基盤を支える中核的な存在です。DoubleZeroが運営するDZDPは、合計13,000,000 SOL規模のステークプール（※2）を通じて、選定基準を満たしたバリデータにSOLの委任を行い、ネットワークの地理的分散と品質向上を推進するプログラムです。

DZDP Phase 2からの委任の詳細

当社は、ソラナネットワークの地理的分散に貢献するため、欧米・アジア双方への接続性に優れたシンガポールへWIZEバリデータを移設いたしました。この取り組みが、DoubleZeroが2026年3月に開始したDZDP Phase 2（シンガポール・東京・香港・サンパウロの4都市のバリデータに合計2,400,000 SOLを配分する地理分散促進プログラム）の選定基準とも合致し、同月より約24,300 SOLの委任獲得を実現しております。

委任の背景

当社はソラナ・トレジャリー事業の成長指標として、WIZEバリデータが運用するSOLの総量を示す「WIZE トレジャリー」と、当社が直接保有するSOLを示す「WIZE トレジャリー・コア」の2つを設定しています。今回、DoubleZeroから約24,300 SOLの委任を獲得できたことは、「WIZE トレジャリー」の拡大を後押しするものであり、当社の事業成長を大きく前進させる成果です。

今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37860/table/250_1_c04d3bafc52e93fd0a9ddc713ed8b747.jpg?v=202604080851 ]

今回のDoubleZeroからの委任の獲得は、バリデータ報酬の拡大を通じてソラナ・トレジャリー事業の収益基盤を強化するものです。当社は今後も、さまざまな施策を通じて「WIZE トレジャリー」および「WIZE トレジャリー・コア」の向上に取り組み、本事業の持続的な成長を目指してまいります。

WIZEバリデータについて

WIZEバリデータは、当社がDawn Labsとの協業により運用するソラナバリデータです。ソラナ財団公認のSolana Foundation Delegation Program（SFDP）に正式採択されており、ソラナ財団からの委任も受けております。

▼WIZE バリデータ 詳細情報

https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet(https://www.validators.app/validators/MBVyz9s72WSfUmbr1S8fgHjDJQkPs1Q4Wxi6A2Mees9?locale=en&network=mainnet)

※1 委任：SOL保有者が、バリデータに託してステーキング運用してもらうこと。保有者は資産の所有権を維持したまま、ネットワーク運営への参加や報酬獲得を目指せます。

※2 ステークプール：複数の参加者のSOLをまとめて管理し、複数のバリデータに配分して運用する仕組み。

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▼WIZE ソラナ・トレジャリー事業 公式Xアカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社WIZE

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

事業内容：ソーシャル・エンターテインメント&メディア事業（IP投資育成、ライフスタイルIP及びデジタルIP）

設立： 2004年3月

URL：https://wize-inc.jp/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。