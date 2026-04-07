【工学院大学】ガラスにならない酸化アルミニウムを透明な非晶質の塊に〜5配位ピラミッドと6配位八面体からなる超高密度構造と結晶を超える誘電率を高圧力で実現〜

【工学院大学】ガラスにならない酸化アルミニウムを透明な非晶質の塊に〜5配位ピラミッドと6配位八面体からなる超高密度構造と結晶を超える誘電率を高圧力で実現〜