家電製品の開発・輸入・販売を手掛けるユアサプライムス株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長：滝川 将幸)は、壁掛けエアコンの設置が難しい場所や、特定のスペースだけを効率よく冷やしたい現場ニーズに応える本格工業タイプのスポットクーラー「YNSP-25HAC」、およびジェットノズルを搭載したスポット冷却強化モデル「YNSP-25SHAC」の計2機種を、2026年4月上旬より全国の家電量販店、ホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」他ショッピングサイト等にて販売を開始します。





スポットクーラーYNSP-25HAC／YNSP-25SHAC





■「エアコンが付けられない場所」にこそ、冷却が必要

近年、日本各地で観測史上最高気温の更新が相次ぎ、屋外に近い環境での作業・業務における熱中症リスクは深刻な社会課題となっています。倉庫・工場・作業場・体育館・ガレージ・イベント会場など、壁掛けエアコンの設置が構造上困難な場所や、建物全体を冷やすよりも特定のエリアだけを集中的に冷やしたい現場のニーズは、年々高まっています。

本製品は「工事不要・移動式」の、猛暑の現場ですぐ使える本格的な工業タイプのスポットクーラーです。





倉庫・工場・作業場・体育館・ガレージ・イベント会場などに





■製品概要

本製品は、冷却ノズルと排熱ノズルを備えた工業タイプで冷房能力は最大2.5kW(60Hz時)を誇り、ピンポイントで強力な冷風を届けることができます。

室内機と室外機を分ける壁掛けエアコンとは異なり、本体一台に冷却と排熱の機能を集約。排熱ダクトを窓や換気口に向けてセットするだけでご使用いただけます。

さらに、ストッパー付きキャスターを標準装備しているため、使いたい場所へ簡単に移動でき、使用中はしっかり固定することが可能。「今日は倉庫の荷捌きエリア、明日はイベントの受付ブース」といった、一台で複数のシーンをまかなえる高い機動力が、この製品最大の強みです。









■主な特徴

●「強冷／弱冷／強風／弱風」の4モードに切り替えが可能

フル稼働で場所を素早く冷やしたいときも、送風メインで運転コストを抑えたいときも、シーンに応じた使い分けができます。





●冷風ダクトは左右約210度・上下約50度の自由な向きに調整可能

調整範囲が広く、冷やしたい場所へピンポイントで冷風を届けることが可能なため、効率的な冷却を維持できます。





●屋内でも半屋外でも使える

大容量のドレンタンク4Lを搭載し、連続稼働に対応。また除湿によって生じる結露水を、本体内のドレンタンクに収集します。付属のドレンホースを使えばタンクへの貯水なしに継続排水も可能なため、長時間・連続稼働のシーンでも安心して使用いただけます。





●ストッパー付きキャスターで「移動」も「固定」も思いのまま

ストッパー付きキャスターを採用することで、フロアを傷つけることなく軽快に移動でき、目的の場所に着いたらすぐにロック。大型本体でありながら、一人でも取り回しやすい設計です。





ストッパー付きキャスターで「移動」も「固定」も





■ラインアップ

今回の発売にあたり、スタンダードモデル(YNSP-25HAC)とジェットノズル付きモデル(YNSP-25SHAC)の2種類を展開します。ジェットノズル付きモデルは、専用ジェットノズルを取り付けることで、主風洞の風速の強い冷たい風を副風洞の風が冷気のカーテンを作るように働き、より遠くまで・強く絞り込んで送風することが可能です。特定の作業者や機器へのスポット冷却を重視する現場にもお使いいただけます。





より遠くまで・強く絞り込んで送風するジェットノズル





■ランニングコストの目安

最大消費電力(1.15kW)で1日8時間、30日間(1か月)使用した場合の電気代の目安は、電力料金目安単価1kWh＝31円で計算すると、約8,556円／月となります(計算式：1.15kW×8時間×30日×31円)。大型エアコンを24時間稼働させるケースと比較した場合、特定エリアのみを必要な時間だけ冷却するスポットクーラーの活用は、エネルギー効率の観点からも有効な選択肢となります。









■仕様

スポットクーラー(スタンダードモデル)

型番 ：YNSP-25HAC

JAN ：4979966573797

希望小売価格：59,800円(税込)





ジェットノズル付きスポットクーラー(ジェットノズル付きモデル)

型番 ：YNSP-25SHAC

JAN ：4979966573803

希望小売価格：79,800円(税込)





共通製品詳細

定格電圧 ：単相交流100V

定格周波数 ：50Hz／60Hz

消費電力 ：0.98kW／1.15kW

冷房能力 ：2.2kW／2.5kW

騒音レベル ：62dB

ドレンタンク容量 ：4L

本体サイズ(排熱ダクト取付時)：縦803(1,238)×横401×奥行430mm

重量 ：約34kg

冷媒種類 ：R410A

使用環境温度 ：25℃～45℃

付属品 ：冷風ダクト用エルボ×1、冷風ダクト×1、

排熱ダクト×1、

ドレンホース2m×1

(YNSP-25SHACはジェットノズル付属)

生産国 ：中国

発売日 ：2026年4月上旬









【会社概要】

会社名： ユアサプライムス株式会社

設立 ： 1978年(昭和53年)

代表者： 代表取締役社長 滝川 将幸

所在地： 東京都中央区日本橋富沢町9-8

TEL ： 03-5695-1503

URL ： https://www.yuasa-p.co.jp/









■ユアサプライムス株式会社について

私たちユアサプライムス株式会社は、日常の何気ない瞬間に「驚き」と「心地よさ」をプラスする家電づくりを目指しています。機能性はもちろん、所有する喜びを感じられるデザイン性を追求し、お客様の生活により潤いと豊かさを提供する製品をお届けしてまいります。