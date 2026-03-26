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キム・ヨンジュン×吉田ユニのコラボレーション写真展「Face to face」作品出演者の日韓俳優62名を発表。4月29日（水）より麻布台ヒルズギャラリーで開催、3月26日（木）よりチケット販売開始
日韓のトップ俳優62人が出演する、花をモチーフにしたアート写真作品展
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
ホームページ｜https://www.ccc-artlab.jp/
Instagram（@ccc_art_lab）｜https://www.instagram.com/ccc_art_lab/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
CCCアートラボ事業部 広報担当
メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp
韓国のフォトグラファー キム・ヨンジュンと日本のアートディレクター 吉田ユニによる初のコラボレーション写真展「KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION “Face to face”」について、作品に出演した日韓62名の俳優を発表いたします。
※写真展「Face to face」は4月29日（水・祝）〜5月28日（木）の会期にて、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催します。第一弾発表はこちら｜https://digitalpr.jp/r/129972
本展「Face to face」は、「人間の最も本質的な美しさ」をテーマに、花をモチーフとして日韓の俳優たちを撮り下ろしたプロジェクトです。スクリーン、ドラマ、舞台など多様なフィールドで活躍する俳優たちが、フォトグラファーのキム・ヨンジュンのレンズと、アートディレクター吉田ユニのディレクションのもと、それぞれの内面と存在感をひとつの作品として結晶させました。
出演者は日韓62名。各2点ずつ撮りおろした合計124点にのぼるビジュアルが新たに完成し、吉田ユニの世界観で彩られた俳優たちの“存在そのものの美”を体感できる展示空間となっています。
会期は2026年4月29日（水・祝）〜5月28日（木）。チケットは3月26日（木）より、会場となる麻布台ヒルズギャラリーの公式サイトおよびローソンチケットにて販売を開始します。キム・ヨンジュンと吉田ユニの美意識が交差し、日韓の俳優たちの新たな表情を引き出した本プロジェクトを、ぜひ会場でご覧ください。
■作品出演者（50音順）
赤楚衛二｜アン・ウンジン｜アン・ソヒ｜アン・ボヒョン｜イ・ジェウク｜イ・ジヌク｜イ・ジュノ｜板垣李光人｜イ・ドンウク｜イ・ヒジュン｜イ・ビョンホン｜イ・ユミ｜ウ・ドファン｜オク・テギョン｜オダギリジョー｜夏帆｜河合優実｜菊地凛子｜キム・ソヒョン｜キム・ダミ｜キム・へジュン｜キム・ミンギュ｜キム・ヨンデ｜小松菜奈｜コ・ヒョンジョン｜坂口健太郎｜ソ・イングク｜ソ・ジソプ｜ソン・ヘギョ｜チャ・ジュヨン｜チャン・ギヨン｜チェ・ウォンビン｜チェ・ジョンヒョプ｜チェ・ヒョンウク｜チュ・ジフン｜チュ・ヨンウ｜チョ・ウジン｜チョ・ジョンソク｜チョン・ウヒ｜チョン・ソミン｜チョン・チェヨン｜チョン・ヨビン｜仲野太賀｜長澤まさみ｜永瀬正敏｜永山瑛太｜夏木マリ｜ハン・ジミン｜ハン・ヒョジュ｜パク・シネ｜パク・ジフ｜パク・ソンフン｜パク・ヒョンシク｜パク・ヘス｜広瀬すず｜ビョン・ウソク｜ファン・ジョンミン｜ホン・ギョン｜水川あさみ｜宮沢りえ｜八木莉可子｜ヤン・セジョン
アーティスト情報
■キム・ヨンジュン KIM YEONG JUN
フォトグラファー。大韓民国ソウル生まれ。31歳でエージェンシーにスカウトされキャリアを始めた。雑誌、広告、アルバムジャケット、映画、ドラマ、ポスターなど多様な分野で活動を続けている。Vogue、Harper's Bazaar、ELLE、Marie Claire、Dazed、Singles、W Korea、GQ、Esquire、Arena Homme+などの主要マガジンで撮影を担当。また、BTS、TWICE、Stray Kidsなどの様々なアーティストのアルバムジャケットやコンサートポスターの撮影も手がける。映画ポスターでは『アジョシ』、『神弓-KAMIYUMI-』、『王になった男』、『エクストリーム・ジョブ』、『ゾンビになってしまった私の娘』などがあり、ドラマポスターでは『涙の女王』、『テプン商事』、『暴君のシェフ』などを撮影した。Levi's、Montblanc、Calvin Klein、Adidas Originals、Reebok、Guessなどの広告ビジュアルでグローバルブランドとコラボレーションした。
■吉田ユニ YUNI YOSHIDA
アートディレクター、グラフィックデザイナー。東京生まれ。女子美術大学卒業後、大貫デザイン入社。宇宙カントリーを経て2007年に独立。広告、CDジャケット、装丁、映像など幅広い分野で活動中。主な仕事にWonjugyo 、エテュセなどのコスメブランドの広告、渡辺直美のドーム公演ビジュアル、『アンナチュラル』、『エルピス』、『しあわせな結婚』などのドラマのポスター、Vaundyや木村カエラ、アイナ・ジ・エンドのCDアートワーク、UNIQLO × DISNEYコラボレーション、韓国の舞台「マクベス」のキービジュアルデザイン等。国内外での個展も開催し、23年には、韓国・ソウル美術館で個展「Alchemy」を開催。過去作や新作「PLAYING CARDS」などを展⽰し10万⼈を動員。主な受賞に、東京ADC賞（2016）、毎⽇デザイン賞（2019）、MAMA ベストアートディレクター賞（2019）。2024 年韓国へオルム国⽴劇場での舞台「マクベス」のポスターがClio Awards で2部⾨ゴールドを受賞。
www.yuni-yoshida.com
展覧会詳細
KIM YEONG JUN × YUNI YOSHIDA PHOTO EXHIBITION “Face to face”
会期｜2026年4月29日（水・祝）〜5月28日（木）
時間｜11：00〜21：00 会期中休館日なし
会場｜麻布台ヒルズギャラリー（東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザAMB階）
入場料｜〈前売・WEB〉大人/2,000円、大学生・専門学生/1,300円、中高生/600円、小学生以下/無料
〈当日〉大人/2,200円、大学生・専門学生/1,500円、中高生/800円、小学生以下/無料
共催｜KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION制作委員会
協力｜ガスアズインターフェイス株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCCアートラボ）、株式会社GENEROSITY、株式会社博展、株式会社ショウエイ
イベント情報ページ｜https://exhibition-facetoface.com/
本展に関するお問い合わせ｜KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION制作委員会事務局（株式会社GENROSITY内）Mail：kyjyuni-exhibition@generosity.co.jp
チケット販売
販売日時｜2026年3月26日（木）より
販売場所｜麻布台ヒルズギャラリー公式サイト https://www.hills-ticket.com/AHG/order/face_to_face
ローソンチケット https://l-tike.com/event/mevent/?mid=779956
※カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCCアートラボ）は、当プロジェクトの協力会社です。
※写真展「Face to face」は4月29日（水・祝）〜5月28日（木）の会期にて、東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催します。第一弾発表はこちら｜https://digitalpr.jp/r/129972
本展「Face to face」は、「人間の最も本質的な美しさ」をテーマに、花をモチーフとして日韓の俳優たちを撮り下ろしたプロジェクトです。スクリーン、ドラマ、舞台など多様なフィールドで活躍する俳優たちが、フォトグラファーのキム・ヨンジュンのレンズと、アートディレクター吉田ユニのディレクションのもと、それぞれの内面と存在感をひとつの作品として結晶させました。
出演者は日韓62名。各2点ずつ撮りおろした合計124点にのぼるビジュアルが新たに完成し、吉田ユニの世界観で彩られた俳優たちの“存在そのものの美”を体感できる展示空間となっています。
会期は2026年4月29日（水・祝）〜5月28日（木）。チケットは3月26日（木）より、会場となる麻布台ヒルズギャラリーの公式サイトおよびローソンチケットにて販売を開始します。キム・ヨンジュンと吉田ユニの美意識が交差し、日韓の俳優たちの新たな表情を引き出した本プロジェクトを、ぜひ会場でご覧ください。
■作品出演者（50音順）
赤楚衛二｜アン・ウンジン｜アン・ソヒ｜アン・ボヒョン｜イ・ジェウク｜イ・ジヌク｜イ・ジュノ｜板垣李光人｜イ・ドンウク｜イ・ヒジュン｜イ・ビョンホン｜イ・ユミ｜ウ・ドファン｜オク・テギョン｜オダギリジョー｜夏帆｜河合優実｜菊地凛子｜キム・ソヒョン｜キム・ダミ｜キム・へジュン｜キム・ミンギュ｜キム・ヨンデ｜小松菜奈｜コ・ヒョンジョン｜坂口健太郎｜ソ・イングク｜ソ・ジソプ｜ソン・ヘギョ｜チャ・ジュヨン｜チャン・ギヨン｜チェ・ウォンビン｜チェ・ジョンヒョプ｜チェ・ヒョンウク｜チュ・ジフン｜チュ・ヨンウ｜チョ・ウジン｜チョ・ジョンソク｜チョン・ウヒ｜チョン・ソミン｜チョン・チェヨン｜チョン・ヨビン｜仲野太賀｜長澤まさみ｜永瀬正敏｜永山瑛太｜夏木マリ｜ハン・ジミン｜ハン・ヒョジュ｜パク・シネ｜パク・ジフ｜パク・ソンフン｜パク・ヒョンシク｜パク・ヘス｜広瀬すず｜ビョン・ウソク｜ファン・ジョンミン｜ホン・ギョン｜水川あさみ｜宮沢りえ｜八木莉可子｜ヤン・セジョン
アーティスト情報
■キム・ヨンジュン KIM YEONG JUN
フォトグラファー。大韓民国ソウル生まれ。31歳でエージェンシーにスカウトされキャリアを始めた。雑誌、広告、アルバムジャケット、映画、ドラマ、ポスターなど多様な分野で活動を続けている。Vogue、Harper's Bazaar、ELLE、Marie Claire、Dazed、Singles、W Korea、GQ、Esquire、Arena Homme+などの主要マガジンで撮影を担当。また、BTS、TWICE、Stray Kidsなどの様々なアーティストのアルバムジャケットやコンサートポスターの撮影も手がける。映画ポスターでは『アジョシ』、『神弓-KAMIYUMI-』、『王になった男』、『エクストリーム・ジョブ』、『ゾンビになってしまった私の娘』などがあり、ドラマポスターでは『涙の女王』、『テプン商事』、『暴君のシェフ』などを撮影した。Levi's、Montblanc、Calvin Klein、Adidas Originals、Reebok、Guessなどの広告ビジュアルでグローバルブランドとコラボレーションした。
■吉田ユニ YUNI YOSHIDA
アートディレクター、グラフィックデザイナー。東京生まれ。女子美術大学卒業後、大貫デザイン入社。宇宙カントリーを経て2007年に独立。広告、CDジャケット、装丁、映像など幅広い分野で活動中。主な仕事にWonjugyo 、エテュセなどのコスメブランドの広告、渡辺直美のドーム公演ビジュアル、『アンナチュラル』、『エルピス』、『しあわせな結婚』などのドラマのポスター、Vaundyや木村カエラ、アイナ・ジ・エンドのCDアートワーク、UNIQLO × DISNEYコラボレーション、韓国の舞台「マクベス」のキービジュアルデザイン等。国内外での個展も開催し、23年には、韓国・ソウル美術館で個展「Alchemy」を開催。過去作や新作「PLAYING CARDS」などを展⽰し10万⼈を動員。主な受賞に、東京ADC賞（2016）、毎⽇デザイン賞（2019）、MAMA ベストアートディレクター賞（2019）。2024 年韓国へオルム国⽴劇場での舞台「マクベス」のポスターがClio Awards で2部⾨ゴールドを受賞。
www.yuni-yoshida.com
展覧会詳細
KIM YEONG JUN × YUNI YOSHIDA PHOTO EXHIBITION “Face to face”
会期｜2026年4月29日（水・祝）〜5月28日（木）
時間｜11：00〜21：00 会期中休館日なし
会場｜麻布台ヒルズギャラリー（東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザAMB階）
入場料｜〈前売・WEB〉大人/2,000円、大学生・専門学生/1,300円、中高生/600円、小学生以下/無料
〈当日〉大人/2,200円、大学生・専門学生/1,500円、中高生/800円、小学生以下/無料
共催｜KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION制作委員会
協力｜ガスアズインターフェイス株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCCアートラボ）、株式会社GENEROSITY、株式会社博展、株式会社ショウエイ
イベント情報ページ｜https://exhibition-facetoface.com/
本展に関するお問い合わせ｜KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION制作委員会事務局（株式会社GENROSITY内）Mail：kyjyuni-exhibition@generosity.co.jp
チケット販売
販売日時｜2026年3月26日（木）より
販売場所｜麻布台ヒルズギャラリー公式サイト https://www.hills-ticket.com/AHG/order/face_to_face
ローソンチケット https://l-tike.com/event/mevent/?mid=779956
※カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCCアートラボ）は、当プロジェクトの協力会社です。
CCCアートラボ
CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。
ホームページ｜https://www.ccc-artlab.jp/
Instagram（@ccc_art_lab）｜https://www.instagram.com/ccc_art_lab/
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
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メールアドレス：cccal.dm@ccc.co.jp