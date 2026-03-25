with.株式会社(所在地：大阪市 代表取締役：西田 佳宏)は、20代・30代を中心に、正社員転職から業務委託(フリーランス)まで多様な働き方に対応したキャリア支援サービスを提供しています。

「一人で転職活動を進めることに不安がある」「どういった職種が自分に合うのかを知りたい「収入を安定させたい」「今の働き方が自分に合っているのかわからない」といった悩みに寄り添い、キャリアの選択肢を広げることを目的としています。





本サービスの特長は、有料職業紹介による正社員転職支援に加え、業務委託(フリーランス)として働く方向けに、営業職・システムエンジニアを中心とした案件紹介も行っている点です。転職ありきではなく、転職目的の明確化から、企業選定・応募書類作成・面接対策までを一貫してサポートします。





業務委託での働き方を検討する方には、開業前後の不安が出やすい健康保険・年金など社会保障の手続きや、働き始めた後の事務手続きについても支援します。必要に応じて、当社が連携する外部の専門窓口をご案内し、安心して業務をスタートできる環境づくりを行っています(※税務・法務に関する個別具体の判断が必要な内容は、適切な専門家の案内を行います)。





この度、2026年3月より、取り扱い求人数が昨年比の約1.5倍に拡大し、特に未経験営業・エンジニアの方に向けた支援の幅が広がりました。より多くの方の新たなチャレンジを支援するサービスとして進化し続けています。









■ 内定獲得まで密に伴走する、実践的なキャリア支援

支援内容は、キャリアカウンセリングを軸に、業界・企業紹介、企業マッチング、履歴書・職務経歴書の添削、面接対策など幅広くサポートいたします。

特に「転職するかどうか決まっていない段階」から相談できる点が、多くの利用者から支持されています。

キャリアアドバイザーは、大手人材エージェントで経験を積んだプロフェッショナルも担当。転職ありきではなく、転職目的の明確化から、企業との面接に向けたコミュニケーションスキルの強化まで、内定が出るまで一貫して伴走します。

SESエンジニアの転職支援や、未経験からエンジニアを目指す方の支援にも強みを持ち、ミスマッチの少ないキャリア選択を支援しています。









■ サービス利用者インタビュー

「フリーターから正社員へ。一人では見えなかった可能性に気づけた23歳女性の挑戦」

インタビューに応えてくれた利用者

― 転職を考え始めたきっかけは何でしたか？

元々フリーターとして働いていましたが、将来を考えたときに収入を安定させたいと思い、会社員として働くことを考え始めました。

― 当時、一番不安だったことは？

そもそもフリーターから正社員になれるのかという不安です。就職経験がなく、会社員の知識もない。WEBテストがあったらどうしようなど、何をすればいいのか全くわからず不安でした。

― 転職活動で一人では難しいと感じた点は？

自己分析、企業探しから見極め方、提出書類の作成まですべてです。一人では絶対に無理だと思いました。

― 当社エージェントを利用した理由は？

知り合いからの紹介で、信頼できる先輩だったことが大きいです。実際にキャリアの相談をたくさんさせてもらい、しっかり話を聞いてくれました。

― 印象に残っているサポートは？

エージェントの方との面談時に、会話をしているだけで自分の想いや強みを引き出し、職務経歴書の内容をきれいに言語化してくれたことです。言語化が苦手な自分にとって本当にありがたく、「書類添削に1時間もかけてくれるんだ」と手厚さを感じました。

― 内定につながった要因は？

企業との面接前にエージェントの方にやっていただいた、面接対策です。面接で話す内容を一緒に原稿に落とし込んでもらえたので、面接当日は不安なく話せました。

― 選考中、不安なときの支えになったことは？

フリーター出身の自分は就職市場においてマイナスだと思い込んでいましたが、強みの見方を教えてもらい、考え方が変わりました。自分の捉え方が前向きになったのが大きいです。

― 転職後の変化は？

新しいことに挑戦する毎日で、学びが多く、前向きに働けています。

― 転職を迷っている方へ一言

まずは、相談したいと思える人に相談してみてください。それだけでも見える景色が変わると思います。





with.株式会社では今後も、正社員から業務委託・フリーランスまで多様な働き方に対応しながら、一人ひとりが納得できるキャリアを選択できるよう、伴走型のキャリア支援を提供してまいります。









■会社概要

会社名 ： with.株式会社

設立 ： 2020年(令和2年)10月

代表取締役： 西田 佳宏

所在地 ： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル2307

電話番号 ： 050-3718-1795

事業内容 ： キャリア支援事業、美容サロン運営、イベント企画・運営、

オーダースーツの企画・販売、営業支援事業(営業代行・代理店)

取引銀行 ： 楽天銀行、池田泉州銀行

HPリンク ： https://www.withdot-inc.com/

有料職業紹介事業許可番号： 27-ユ-304496





ロゴ





2020年10月に代表取締役の西田 佳宏が、with.株式会社を設立しました。『Make prosperous futures with you』～仲間と共に創る豊かな未来～をビジョンとしています。事業を通して関わる人の「やりたい！」を共に形にして、より自己実現がしやすい社会作りに貢献する志事(しごと)を行っています。