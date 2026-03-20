西松屋チェーン、台湾に初出店！

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長：大村 浩一）は、2026年3月20日（金）、台湾の台南市に、台湾初出店となる「西松屋 三井アウトレットパーク台南店」をグランドオープンいたしました。

当社にとって、海外における初の直営での本格的なチェーン店舗展開であり、当社が大切にする「お子様をお持ちのご家庭の暮らしを楽しく豊かに」という思いを、台湾の皆様に直接お届けする大きな挑戦となります。

当社は、子育てに必要な高品質な商品を、豊富に、お求めやすい価格で提供することで、台湾の皆様にお買い物を楽しんでいただきたいと考えております。今後、台湾の各都市や地域へ店舗を展開し、台湾において子育てになくてはならない社会インフラとして、子育てを楽しめる明るい社会づくりに貢献したいと考えております。

【店舗情報】

店舗名：西松屋 三井アウトレットパーク台南店

住所：台南市歸仁區歸仁大道101號 Mitsui Outlet Park 台南 二期3F

営業時間：11:00～21:30

台湾西松屋オフィシャルサイト： https://www.24028.tw/

【本リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先】

株式会社西松屋チェーン 総務本部 電話：079-252-3300