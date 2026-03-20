ガジェット収納に最適。ZERO HALLIBURTONから、ラゲージ発想のケースコレクション「ZH-Compact Cube」に新色登場

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」は、ラゲージをモチーフにしたケースコレクション「ZH-Compact Cube(ZH コンパクトキューブ)」の新色“ウッドランドカモ”を、直営店、オンラインストアならびに全国の百貨店・専門店にて、順次発売開始しました。

左から13.3 inch PC ケース、スモールアメニティケース、アメニティケース、クラシックライトウェイト4.0(キャビンサイズ)。全てウッドランドカモ。

「ZH コンパクトキューブ」は、ラゲージをモチーフに、ゼロハリバートンを象徴するダブルリブデザインとロゴをあしらったケースコレクションです。

ラゲージと同様に、本体に耐久性に優れたポリカーボネートを採用し、アメニティケース2型とPCケースを揃えます。ミニマルな中にも頼れる機能を備えたゼロハリバートンらしいコレクションです。

新たに、ブランドオリジナルの迷彩柄“ウッドランドカモ” をラインアップ。深みのあるトーンで仕上げた迷彩柄は、タフさの中に洗練された雰囲気を感じさせます。

ビジネスやトラベル、デイリーなど幅広いシーンに対応します。

商品紹介

※機能カットは一部定番色で撮影しています。

Amenity Case

左からスモールアメニティケース、アメニティケース。

伸縮性のあるメッシュ素材の仕切りを備え、アダプターや小型デバイスの収納に役立ちます。

使いやすい2サイズ展開で、ギフトにもおすすめです。

13.3 inch PC Case

耐久性に優れたポリカーボネート製のPCケースは、移動の多いビジネスパーソンに最適です。

伸縮性に優れたメッシュ素材の仕切りを備え、USBメモリやモバイルWi-Fiなど周辺アクセサリーをスマートに収納できます。

商品詳細

ブランド：ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）

シリーズ：ZH-Compact Cube (ZH コンパクトキューブ)

本体素材：ポリカーボネート

カラー：ブラック、シルバー、ウッドランドカモ NEW

品番/ 形状/ 外寸サイズ（W×H×D ） / 税込金額：

81491 / スモール アメニティケース / 19×9×6cm / \6,600

81492 / アメニティケース / 18×12×6cm /\7,700

81493 / 13.3 inch PC ケース / 34×24×5cm /\16,500

公式オンラインストア：https://zerohalliburton.jp/collections/zh-compact-cube

スモール アメニティケース

アメニティケース

13.3 inch PC ケース

About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASA の依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

BRAND HISTORY：https://zerohalliburton.jp/pages/about

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/