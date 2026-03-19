¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÉçÍÖÁí¹ç¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¦°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡RS¥¢¥»¥Ã¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¬ß· ¶³Ìï¡¢°Ê²¼¡ÖRS¥¢¥»¥Ã¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ª¤è¤ÓÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á°ÅÄ Î´Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ë¡¢ÉçÍÖÁí¹ç¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¥ÅÄ ´²ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÉçÍÖ¥êー¥¹¡×¡Ë¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÀÐ°æ ·ÉÂÀ¡¢°Ê²¼¡Ö°ËÆ£Ãé¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¶¦Æ±³«È¯¤Ç¤Ï¡¢2028Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×40MWhµ¬ÌÏ¤ÎÃßÅÅ½ê¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³«È¯³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/154894/table/11_1_070ec811dede5ce510bc760c3a768984.jpg?v=202603190451 ]
¡ã»ö¶È¥¹¥ー¥à¡ä
¡¡
¡¡RS¥¢¥»¥Ã¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÀßÈ÷¤ª¤è¤ÓÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤òÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëRS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤Ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢·ÏÅýÀÜÂ³¸¡Æ¤¤äÍÑÃÏ³«È¯¡¢Àß·×¡¦EPC¶¨µÄ¡¢³Æ¼ïµöÇ§²ÄÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿³«È¯¥Õ¥§ー¥º¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁÈÀ®¡¦Åê»ñ²È¸þ¤±¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½×¹©¸å¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿ÂÎÀ©¤Ç»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÆ¥¨¥ÍÅÅ¸»¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÅÅÎÏ¼ûµë¤Î°ÂÄê²½¤òÃ´¤¦ÃßÅÅÃÓ¤ÎÌò³ä¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢RS¥¢¥»¥Ã¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º¤ÏÅÅÎÏ»Ô¾ì¡ÊJEPX¡¢¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¡¢ÍÆÎÌ»Ô¾ì¤Ê¤É¡Ë¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼Â¸úÅª¤Ê»ö¶È¥¹¥ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢Åê»ñ²È¡¢ÃßÅÅÃÓ¥áー¥«ー¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡¢EPC»ö¶È¼Ô¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç°Æ·ï³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤ÈÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
RS¥¢¥»¥Ã¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03¡Ê5843¡Ë1511¡¡
MAIL¡§rs_aa@rs-holdings.co.jp