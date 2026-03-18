漫画『四月は君の嘘』の有馬公生&宮園かをり 腕時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて漫画『四月は君の嘘』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて漫画『四月は君の嘘』の商品の受注を3月13日（金）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1494?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼有馬公生&宮園かをり 腕時計

文字盤には有馬公生の誕生月である3時の位置にピアノ、宮園かをりの誕生月である7時の位置にヴァイオリン、4時の位置にさりげなくピンクのストーンを配置。

中心部分は、桜柄のエンボス加工を施すことで、作品の世界観を表現しました。

裏蓋には、「君はどうせ君だよ」を英字で刻印しております。

BOXは黒をベースに高級感のあるデザインで、時計をそのまま飾れる仕様です。

日常使いから特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格：\6,578(税込)

▽仕様

仕様 ：クオーツ

防水 ：非防水

原産国：中国

▽材質

ケース（時計本体部分）：合金

ガラス ：ミネラルガラス

バンド ：合皮

▽サイズ

文字盤 ：縦：3.3cm 横：3.3cm

ケース ：縦：3.8cm 横：3.8cm

ベルト幅：1.5cm

手首周り：最小：16.5cm 最大 ：20.5cm

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1494?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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