リカバリーウェアの戦国時代突入!?群雄割拠ひしめく中で“ストレスなく着用できる”“しっかりした作り”など多くのお客様のご支持に支えられているAOKI「リカバリーケアプラスルームウェア」から新色が登場
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が販売する、一般医療機器に届出をした疲労回復ウェア※1「RECOVERY CARE＋®（リカバリーケアプラス®）」のルームウェアから新色のライトグレーの販売を開始しました。AOKIでは本シリーズのご好評を受け、サイズやカラー展開、素材やシーズンに適した仕様の拡充を図っており、今後もお客様の健康を衣服でサポートできる商品の開発に力を尽くしてまいります。
AOKI公式オンラインショップ（商品ページ）： https://www.aoki-style.com/recoverycareplus/
■広がる選択肢 群雄割拠の中で、価格だけではない価値が求められる
オールシーズン着用できるAOKIの疲労回復ウェア、続々拡大中！
疲労回復ウェアは、衣料品メーカーだけでなく他業種も参入するなど、今や戦国時代といっても過言ではないほど多種多様なアイテムが存在しています。価格においては低価格〜高価格と幅広く、さらに素材・商品の作りなど広がる選択肢の中でリカバリーウェアに興味があっても「何をどう選べばよいのか分からない」という方もいらっしゃることが想定されます。
2022年6月に販売を開始したＡＯＫＩの疲労回復ウェア「リカバリーケアプラス®」シリーズは、スーツ専門店だからこその品質に対して多くのお客様から安心・信頼をいただき、ＡＯＫＩの店舗・ＥＣサイトでご支持をいただいております。ルームウェアタイプでは、就寝時やリラックスタイムをより快適にお過ごしいただけるようこだわりぬいたシルエットとコットンブレンド生地ならではの滑らかな肌触りが特長です。
この度、オールシーズン仕様で展開しているルームウェアに春の新色としてライトグレーを追加し、黒・紺・ベージュ・ライトグレーの4色展開に進化いたしました。
商品名：リカバリーケアプラス®ルームウェア オールシーズン
素材：ポリエステル75％・綿25％ 税込価格：9,990円
カラー：黒・紺・ベージュ・ライトグレー
サイズ：SS〜4L ※ベージュは4L展開なし
※4Lは限定店舗およびオンラインショップ限定展開
※ライトグレー4Lは7月販売開始予定
■「リカバリーケアプラス®ルームウェア オールシーズン」商品特長
＾貳粍緡典ヾ錣貌禄个鬚靴身莽回復ウェア※1
身体から発する遠赤外線エネルギーを高純度セラミック繊維が体に輻射することで血行を促進し、着ることで疲労回復や筋肉のハリ・コリの軽減が期待できる快適なホームウェアです。
※1：一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣
販売名：RECOVERYCARE+リカバリーケアプラス
RECOVERYCARE+リカバリーケアプラスプレーティング天竺
医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000029・13B1X10360000062
製造販売業者：ファーストメディカル株式会社 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-15オフィスアイ201
△桓宅でのリラックスタイムをサポートするゆったりシルエット＆幅広いサイズ展開
睡眠時の寝返りなど動きやすさと快適にご着用いただけるよう、お腹や腰まわりもカバーする深めの股上と、
肩や腕まわりは大きめに設計。コットンブレンド生地ならではの滑らかな肌触りも特長です。シンプルなデザインと全7サイズの幅広い展開で、男女兼用でご着用いただけます。
デオドラント機能で気になる寝汗による臭いも軽減＆便利なバックポケット付き
着用時の汗など気になる臭いを軽減できるよう、両脇と股部分にデオドラント消臭テープを付加。また、パンツには左右と右後ろにポケットを備え付けているため、日常のちょっとしたシーンで便利にご着用いただけます。
※本リリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社ＡＯＫＩ 本社 広報担当：竹村・石津
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/ FAX： 045-942-1608
Mail：aokipr@aoki-style.com
関連リンク
AOKI公式オンラインショップ
https://www.aoki-style.com/
RECOVERYCARE+特集ページ
https://www.aoki-style.com/feature/recoverycareplus/
