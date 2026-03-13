こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【人間総合科学大学】山村国際高等学校と高大連携協定を締結いたしました
2026年3月11日、学校法人山村学園山村国際高等学校と学校法人早稲田医療学園人間総合科学大学は、高大連携に関する協定を締結いたしました。
本協定は、相互の教育交流を通じて、生徒の進路に対する意義や意欲を高めること、並びに高校と大学双方の教育内容への理解を深めることを目的としています。これにより、生徒が「保健医療分野」や「食物・栄養分野」、「心身健康情報分野」を選択する際に、将来「社会に貢献する保健医療・食物・栄養・心身健康分野の専門家として活躍し生きていく」という強い意思を形成することを目指します。
人間総合科学大学は、2000年の創立当初から「人々の健康と幸福に寄与する人材の養成」という理念を掲げ、多くの卒業生を保健医療分野や食物・栄養分野へ輩出してきました。
一方、山村国際高等学校は、教育目標に示す「3つのC（Challenge、Cosmos、Communication）」を達成するため自国の理解を出発点に世界のことについての理解を深め、グローバルな視野、豊かな感性を備えた国際人の育成をめざし日々の教育が展開されています。
▼本件に関する問い合わせ先
人間総合科学大学 アドミッションセンター
志澤
住所：埼玉県さいたま市岩槻区太田字新正寺曲輪354-3
TEL：0487587111
FAX：0487587110
メール：admin@human.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
