¼¡À¤Âå¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¡ÈºÇÍÎÏÁÇºà¡É¤Î¿·µ¬µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¡ÁÀ¤³¦½é¡Ö»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¡×À®Ä¹µ»½Ñ¤ÇEV¡¢ºÆ¥¨¥Í¡¢±§Ãè³«È¯¤ò²ÃÂ®¡Á
¡ÚËÜ¸¦µæ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦¹âÌ©ÅÙ»ÀÁÇ¥é¥¸¥«¥ë¸»¡ÊHD-ORS¡Ë¤ò³«È¯¤·¡¢Ê¬»ÒÀþ¥¨¥Ô¥¿¥¥·¡¼¡ÊMBE¡ËÃí1¡Ë¡¦ÊªÍý¾øÃåË¡¡ÊPVD¡ËÃí2¡Ë¤Ç¸¶»Ò¾õ»ÀÁÇÌ©ÅÙ¤ò½¾ÍèÈæ2ÇÜ¤Ë¸þ¾å¡£
¡¦HD-ORS¤òÍÑ¤¤¤¿MBE¤Ç¡¢300¡î¡¢1 µm/h¤Ë¤Æ¼¡À¤Âå¥Ñ¥ï¡¼²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎÃí3¡Ë¤Ç¤¢¤ë»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊGa₂O₃¡ËÃí4¡Ë¤Î¹âÂ®¥Û¥â¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹Ãí5¡Ë¤ò¼Â¸½¡£
¡¦PVD¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âHD-ORS¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢1 µm/hÄ¶¤Î¹âÂ®À®Ä¹¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¡Ê001¡ËÌÌ¥Û¥â¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëËì¤ò¼Â¸½¡£
¡¦Si´ðÈÄ¤Î»À²½ËÉ»ßË¡¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥Ã¥ÈÀö¾ô¤ÈGa¥é¥ó¥°¥ß¥å¥¢µÛÃåÃí6¡Ë¤Ë¤è¤ëÁ°½èÍýµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¡£
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ø¥Æ¥í¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹Ãí7¡Ë¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¡£HD-ORS ¤òÍÑ¤¤¤ÆÄã¥³¥¹¥È¤ÊSi(100)´ðÈÄ¾å¤ØGa₂O₃¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢Ç®½èÍý¤Ë¤è¤êÃ±·ë¾½²½¤ò³ÎÇ§¡£
¢ª¼¡À¤Âå¥Ñ¥ï¡¼²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎGa₂O₃¤ÎÇ®ÅÁÆ³À¤ÎÂçÉý¤Ê¸þ¾å¤ÈÄã¥³¥¹¥È²½¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦NiO³È»¶ÁØ¤Ë¤è¤ëp·¿Ga·ÏÈ¾Æ³ÂÎÃí8¡Ë·ÁÀ®¥×¥í¥»¥¹¤ò¿¼²½¤·¡¢pnÀÜ¹çºîÀ½¤ËÀ®¸ù¡£
¡¦ËÜ¸¦µæÀ®²Ì·²¤òÌ¾ÂçÈ¯¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×NU-Reiê¤¬¼ÂÍÑ²½¡£¼¡À¤Âå¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î·ÁÀ®µ»½Ñ¤ò»Ù¤¨¤ëºàÎÁÀ®Ä¹¥×¥í¥»¥¹À°È÷¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÁ°¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¸¦µæ³µÍ×¡Û
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÄã²¹¥×¥é¥º¥Þ²Ê³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎËÙ ¾¡ ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢¾®ÅÄ ½¤ ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢À¶¿å ¾°Çî ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤ÓNU-Rei³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î15Æü¡Á18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±þÍÑÊªÍý³Ø²ñ ½Õµ¨³Ø½Ñ¹Ö±é²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊGa₂O₃¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹¤Ë´Ø¤¹¤ë 6 ·ï¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀ®²Ì·²¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¹âÌ©ÅÙ»ÀÁÇ¥é¥¸¥«¥ë¸»¡ÊHigh-Density Oxygen Radical Source: HD-ORS¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢MBE¡¦PVD¡¦Si´ðÈÄÁ°½èÍý¡¦¥Ø¥Æ¥í¥¨¥Ô¥¿¥¥·¡¼¡¦p·¿·ÁÀ®¤Ê¤É¡¢»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ãí9¡Ë´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÀ®Ä¹¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¹âÅÙ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¤ÏºòÇ¯¡¢NiO³È»¶ÁØ¤òÍÑ¤¤¤¿»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¤Îp·¿À©¸æµ»½Ñ¤òÊó¹ðÃí10¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹·ÁÀ®µ»½Ñ¤ò»Ù¤¨¤ëºàÎÁÀ®Ä¹¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀ°È÷¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Úº£²óÈ¯É½¤¹¤ë¼ç¤ÊÀ®²Ì¡Û
1. High-Density Oxygen Radical Source (HD-ORS) for MBE and PVD
•O₃-O₂º®¹ç¥¬¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¸¶»Ò¾õ»ÀÁÇÌ©ÅÙ¤¬½¾ÍèÈæ 2ÇÜ
•Ga₂O ¢ª Ga₂O₃ ¤Î»À²½È¿±þ¤ò¶¯ÎÏ¤ËÂ¥¿Ê
•MBE¡¦PVDÁÐÊý¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¹â¸úÎ¨»ÀÁÇ¸»¤ò³ÎÎ©
•À®Ä¹Â®ÅÙ¤ÎÎ§Â®¤È¤Ê¤ëGa₂O¤Î´øÈ¯¤òÍÞÀ©¤·¡¢¹âÂ®À®Ä¹¤ò¼Â¸½
2. Homoepitaxial Growth of ¦Â Ga₂O₃ on Sn doped Ga₂O₃ Substrates Using HD ORS for MBE
•300¡î¤È¤¤¤¦Äã²¹¤Ç1 µm/h ¤Î¹âÂ®MBEÀ®Ä¹¤òÃ£À®
•XRD¤Ç¡Ê001¡ËÌÌÀ®Ä¹¤ò³ÎÇ§
•HD-ORS¤Ë¤è¤ê¡¢Äã²¹¤Ç¤â´øÈ¯ÀGa₂O¤Î´°Á´»À²½¤¬¿Ê¤ß¡¢À®Ä¹Â®ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å
3. ¹âÌ©ÅÙ»ÀÁÇ¥é¥¸¥«¥ë¸»¡ÊHD-ORS¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿PVD¤Ë¤è¤ëSn¥É¡¼¥×Ga₂O₃´ðÈÄ¾å¤Ç¤Î¦Â-Ga₂O₃¥Û¥â¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹
•PVD¤ËHD-ORS¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢¡Ê001¡ËÌÌ¥Û¥â¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëËì¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½
•À®Ä¹Â®ÅÙ¤Ï1 µm/hÄ¶ ¤È¡¢°ìÈÌÅª¤ÊMBE¤Î10ÇÜ¤ËÇ÷¤ë
•»º¶È±þÍÑ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¹â¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥ÈÀ®Ä¹µ»½Ñ
4. Si´ðÈÄ¤Î»À²½ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥Ã¥ÈÀö¾ô¤È¥é¥ó¥°¥ß¥å¥¢µÛÃå¡Ê¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹Á°½èÍý¡Ë
•RCA¥Ù¡¼¥¹+NH4F¤Î¥¦¥§¥Ã¥ÈÀö¾ô¤Ë¤è¤ê¼«Á³»À²½Ëì¤ò½üµî
•GaÃ±¸¶»ÒÁØ¤Î¥é¥ó¥°¥ß¥å¥¢µÛÃå¤Ë¤è¤ê¡¢¾º²¹»þ¤Î»À²½¤òËÉ»ß
•Si´ðÈÄ¾å¤Ç¤ÎGa₂O₃À®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁ°½èÍýµ»½Ñ¤ò³ÎÎ©
•Si´ðÈÄ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ø¥Æ¥í¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹¤ËÀ®¸ù
5. Hetero Epitaxial Growth of Ga₂O₃ on Si(100) Substrates
•2¥¤¥ó¥ÁSi(100)´ðÈÄ¾å¤Ç¥Ø¥Æ¥í¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹¤ËÀ®¸ù
•Ç®½èÍý¤Ë¤è¤êÃ±·ë¾½²½¤ò¼Â¸½
•Si´ðÈÄ¾å¤Ç¤ÎGa₂O₃¥Ç¥Ð¥¤¥¹Åý¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×
•Si¤Î¹âÇ®ÅÁÆ³À¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹âÂÑ°µ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò´üÂÔ
6. p·¿Ga·ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÁÏÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëNiO¥É¡¼¥×³È»¶ÁØ¤Î¹Í»¡
•Ni¥¤¥ª¥óÃíÆþ¡Ü»ÀÁÇ¥×¥é¥º¥Þ¥¢¥Ë¡¼¥ë¡ÜRTA¤Ë¤è¤ê ´Ë¤ä¤«¤ÊNiO³È»¶ÁØ¡Êp·¿ÆÃÀ¡Ë¤ò·ÁÀ®
•Ga₂O₃¤ª¤è¤ÓGaN´ðÈÄ¤ÇpnÀÜ¹çÆÃÀ¤ò³ÎÇ§
•Ni¥·¥ç¥Ã¥È¥¡¼¥À¥¤¥ª¡¼¥É¤Î2ÇÜ¤ÎÅÅÎ®Ì©ÅÙ¤òÃ£À®
•p·¿·ÁÀ®¤¬º¤Æñ¤ÊGa·ÏºàÎÁ¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÄó¼¨
¡ÚÀ®²Ì¤Î°ÕµÁ¡Û
•»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¡¦·ë¾½À¡¦´ðÈÄÅ¬¹çÀ¤òÆ±»þ¤Ë²þÁ±
•p·¿·ÁÀ®µ»½Ñ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯²½
•MBE¡¦PVD¡¦Si´ðÈÄ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ±þ
•»º³ØÏ¢·È¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø ¡ß NU-Rei¡Ë¤Ë¤è¤ë¼ÂÍÑ²½»Ø¸þ¤Î¸¦µæÂÎÀ©
•EV¡¦ÅÅÎÏÊÑ´¹¡¦±§ÃèÅÅ¸»¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬²ÃÂ®
HD-ORS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇöËìÀ®Ä¹µ»½Ñ¤Ï¡¢»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÎÌ»º²½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹âÂÑ°µ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¹â¼þÇÈ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦Si½¸ÀÑ²½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍÑ¸ìÀâÌÀ¡Û
Ãí1¡ËÊ¬»ÒÀþ¥¨¥Ô¥¿¥¥·¡¼¡ÊMBE¡Ë¡§
Ä¶¹â¿¿¶õÃæ¤ÇÊ¬»ÒÀþ¡Ê¸¶»ÒÀþ¡Ë¤ò´ðÈÄ¤Ë¾È¼Í¤·¡¢Ã±·ë¾½ÇöËì¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¡£
Ãí2¡ËÊªÍý¾øÃåË¡¡ÊPVD¡Ë¡§
ºàÎÁ¤òÊªÍýÅª¤Ë¾øÈ¯¡¦¥¹¥Ñ¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°Åù¤Ë¤è¤êµ¤²½¤µ¤»¡¢´ðÈÄ¾å¤ËÇöËì¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëµ»½Ñ¡£
Ãí3¡Ë²½¹çÊªÈ¾Æ³ÂÎ¡§
Ã±ÂÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ç¤¢¤ëSi¤È°Û¤Ê¤ê¡¢²½¹çÊª¤òÈ¾Æ³ÂÎ¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´û¤ËGaAs¡¢GaP¡¢InP¡¢SiC¡¢CdTe¤Ê¤É¤¬¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí4¡Ë»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¡ÊGa₂O₃¡Ë¡§
¥¬¥ê¥¦¥à¤È»ÀÁÇ¤Î²½¹çÊª¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂ¿·Á¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¦Â- Ga₂O₃¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí5¡Ë¥Û¥â¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹¡§
Æ±°ìºàÎÁ¤Î´ðÈÄ¾å¤Ë¡¢·ë¾½Êý°Ì¤òÂ·¤¨¤Æ·ë¾½À®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£
Ãí6¡Ë¥é¥ó¥°¥ß¥å¥¢µÛÃå¡§
²½³Ø¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë(°µÎÏ¤Ê¤É)¤òÄ´À°¤·¤Æ½êÄê¤Î¸µÁÇ¤ÎµÛÃå¤À¤±¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£
Ãí7¡Ë¥Ø¥Æ¥í¥¨¥Ô¥¿¥¥·¥ã¥ëÀ®Ä¹¡§
°Û¤Ê¤ëÊª¼Á¤Î·ë¾½¤ò¡¢´ðÈÄ¤È¤Ê¤ë·ë¾½¤Î·ë¾½¹½Â¤¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÇöËì¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¡£
Ãí8¡Ëp·¿È¾Æ³ÂÎ¡§
p·¿ÅÁÆ³¤òÍ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Ç¡¢£î·¿¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê£ð£îÀÜ¹ç¤¬¤Ç¤¥Ñ¥ï¡¼È¾Æ³ÂÎ¤ËÉ¬¿Ü¤ÊºàÎÁ¡£
Ãí9¡Ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§
¾Ê¥¨¥Í¤ËÉ¬¿Ü¤ÊÈ¾Æ³ÂÎ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ó£é¡¢£Ç£á£Á£ó¡¢£Ç£á£Î¡¢£Ó£é£Ã¤Ê¤É¤¬¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí10)NiO³È»¶ÁØ¤òÍÑ¤¤¤¿»À²½¥¬¥ê¥¦¥à¤Îp·¿À©¸æµ»½Ñ¤òÊó¹ð¡§
2025Ç¯9·î1Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result/2025/09/-2-3.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¸Å²°Âç³ØÁíÌ³Éô¹Êó²Ý
TEL¡§052-558-9735
FAX¡§052-788-6272
¥á¡¼¥ë¡§nu_research@t.mail.nagoya-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
