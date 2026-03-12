Galaxy S26 対応アクセサリーが登場【Galaxy S26シリーズ発表2/26(木)に合わせて発売開始】【レイ・アウト】

■「ディズニーキャラクター」/ Puffull 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース

衝撃に強い安心感を兼ね備えたハイブリッドケース。背面には傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、高いフィット感と耐衝撃性を実現しています。カメラまわりにはリング形状の高めのフチを設け、レンズをしっかりと保護。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付きです。

■ラインナップ

https://www.ray-out.co.jp/products/rc-dgs26cmd2b_bx21?variant=47121855512754https://www.ray-out.co.jp/products/rc-dgs26cmd2b_bx21?variant=47121855545522https://www.ray-out.co.jp/products/rc-dgs26cmd2b_bx21?variant=47121855479986https://www.ray-out.co.jp/products/rc-dgs26cmd2b_bx21?variant=47121855578290

【商品素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン樹脂【対応端末】Galaxy S26【価格】\3,300（税込）

■「ディズニーキャラクター」/ maru 衝撃吸収 バンパー ハイブリッドケース

衝撃に強いTPUと傷に強いポリカーボネートの2重構造で、端末をしっかり保護します。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。

■ラインナップ

https://www.ray-out.co.jp/products/rj-dgs26k4tb_bx4?variant=47121985077426https://www.ray-out.co.jp/products/rj-dgs26k4tb_bx4?variant=47121984979122https://www.ray-out.co.jp/products/rj-dgs26k4tb_bx4?variant=47121984946354https://www.ray-out.co.jp/products/rj-dgs26k4tb_bx4?variant=47121985044658https://www.ray-out.co.jp/products/rj-dgs26k4tb_bx4?variant=47121985011890https://www.ray-out.co.jp/products/rj-dgs26k4tb_kh009?variant=47121988845746

【商品素材】ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン樹脂【対応端末】Galaxy S26【価格】\2970（税込）【購入はこちらから】公式WEB：https://www.ray-out.co.jp/

【お問い合わせ先】株式会社レイ・アウト住所：〒104-0043 東京都中央区湊3-3-2 前田セントラルビル2階TEL: 03-6733-1394FAX: 03-6745-7694Email: products@grow-holdings.com（一般の皆様）https://www.ray-out.co.jp/pages/contact（企業様）WEB:https://www.ray-out.co.jp/pages/corporate_contact