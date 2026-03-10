阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）では、第98回選抜高等学校野球大会（主催：毎日新聞社・日本高等学校野球連盟）の開催に合わせ、3月19日（木）の始発から大会終了日までの間、甲子園駅の列車接近メロディを、『M!LK』の「イイじゃん」に変更します。

この曲は、本大会の入場行進曲にも採用されていますが、今回使用するのは、この列車接近メロディのために特別にアレンジされたものです（編曲は音楽プロデューサーである向谷 実氏が担当）。

なお、甲子園駅列車接近メロディを高校野球大会関連曲に変更するのは、春の大会では、今回が11回目となります（春の大会では2015～2019年、2021年～2025年に実施）。





列車接近メロディ変更の概要は、次のとおりです。





【概要】





1 内容

列車接近時に「イイじゃん」のサビの部分を約10秒間放送します。

（注）当社線の各駅では従来「線路は続くよ どこまでも」を列車接近メロディ（編曲は向谷 実氏が担当）に使用しており、甲子園駅以外の駅の接近メロディは、大会期間中も変更しません。

2 期間 3月19日（木）始発～大会終了日（3月31日（火）（予定））の終電

3 場所 本線 甲子園駅









