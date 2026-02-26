“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、2010年10月に開店して以来、地域のお客様にご愛顧いただいております「ライフ本山店」を、2026年2月26日（木）に改装オープンいたしました。 地域のニーズにお応えし、簡単調理で時短につながる商品や即食商品を拡充いたしました。冷凍食品コーナーや、惣菜コーナー、インストアベーカリー“小麦の郷”を拡大するとともに、水産コーナーには対面の売り場を新設いたしました。また、健康志向の商品を充実させ、自然の恵みをいかしたオーガニック食品や健康にこだわったカラダにやさしい商品を豊富に取りそろえる「BIO-RALコーナー」を拡大するほか、地元・兵庫県の商品をさらに豊富に取りそろえて皆様のご来店をお待ちしております。 装いを新たに、お客様に信用されて頼りにされる地域一番店を目指します。

【店舗概要】

店 名：ライフ本山（もとやま）店住 所：〒658-0015 兵庫県神戸市東灘区本山南町6-10-28電 話 番 号 ：078-411-2811改装オープン日：2026年2月26日（木）建 物 構 造 ：鉄骨造り 地上4階建て 売り場 1階・2階 駐車場 3階・屋上売り場面積：4,100㎡営 業 時 間 ：9：30～24：00（2階は21：00まで）駐 車 場：160台店 長：都留 弘晃（つる ひろあき）従 業 員 数 ：239人（社員37人、パートナー202人）※店舗詳細は（https://store.lifecorp.jp/detail/west225/）からご確認ください

【店舗特徴】 ※写真・価格はオープン当日のものです

◆地元・兵庫県の商品がさらに豊富に

【農産】地場野菜

【水産】近郊漁港から届く鮮魚

関西近郊野菜の「直売広場」と地元兵庫県産野菜の「バスの八百屋」から、新鮮な野菜を販売いたします。

神戸市中央卸売市場・明石近郊漁港より届いた生魚を取りそろえいたします。

【畜産】兵庫県産 和牛

【畜産】但馬のハム・ウインナー

兵庫県丹波地方の豊かな自然環境で丁寧に飼育された和牛を品ぞろえいたします。

兵庫県北部の但馬地方で作られる特産品のウインナーを品ぞろえいたします。

【食品】「ユーハイム」

創業1909年。神戸市に本社を構える、ユーハイムのバウムクーヘンを取り扱いいたします。

◆新しく誕生したコーナーをご紹介！

【食品】糀コーナー

【菓子】男梅コーナー

健康志向の方に人気の、糀に関連した商品を取りそろえいたします。

人気の男梅シリーズを集合展開いたします。

【水産】さか菜亭

【食品】そのまんま冷凍ーナー

一度も冷凍していない生魚を使用したお魚惣菜。お魚ならではの食感・味わいをお楽しみいただける焼魚・揚げ物をご提供いたします。

ライフのおいしさそのまんま冷凍商品を数多く取りそろえております。焼きたての風味・揚げたての食感・出来立ての味わいをお届けいたします。

◆売り場を拡大

【惣菜】店内手作りお好み焼き

【小麦の郷】サンドイッチ

店内で1枚1枚丁寧に焼き上げ、ふっくらとした口当たりの良い食感が特徴のお好み焼き。魚介が入った一部限定商品も新たにご提供いたします。

たまごサンドやかつサンドをはじめ、具材たっぷりのサンドイッチを種類豊富に品ぞろえいたします。

【食品】冷凍食品コーナー

簡単・便利な冷凍食品コーナーを拡大いたしました。便利なミールキットや保存に便利な冷凍野菜などを豊富に品ぞろえいたします。

ビオラルコーナー

「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をコンセプトに、自然の恵みをいかした商品を展開するビオラルコーナーを拡大いたします。

【農産】有機農産物

有機JAS認証を取得した有機農産物を種類豊富に品ぞろえいたします。

◆2階・ファッションとくらしのフロアも充実！

【衣料品】tutuanna（チュチュアンナ）

【衣料品】Breeze Garden（ブリーズガーデン）

有名ブランド「tutuanna」の靴下を広々とした売り場で種類豊富に品ぞろえいたします。

人気キャラクター雑貨を中心に、トレンドに合わせた普段使いしやすい服飾雑貨を取り扱いいたします。

【生活関連】ベビーフードコーナー拡大

【生活関連】コスメコーナー拡大

ニューファミリー層のニーズにお応えして、ベビーフードコーナーを約2倍に拡大し、豊富に品ぞろえいたします。

SNSで話題の商品や、アジアンコスメを取りそろえ、品ぞろえを拡充いたします。

【店長コメント】

長年ご愛顧いただいておりますライフ本山店が、このたびリニューアルオープンいたしました！鮮度にこだわった生鮮商品や、プライベートブランド「BIO-RAL」を中心にライフ独自の商品を充実させ、お客様により一層“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けいたします。今後も従業員一丸となって、地域のお客様から最も信頼される地域一番店を目指してまいります。

【店内フロア図】

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！として明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。