株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、バレンタインなんて反対！の気持ちを込めたデザインのおもしろ語録Tシャツの **期間限定セール** を開催いたします！

通常価格税込2,480円～3,080円（追加料金なし）のところ、クーポンご利用で10％OFFの税込2,232円～2,772円（追加料金なし）で、2026年2月8日から2月14日までの **一週間限定** で、俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて販売いたします。

クーポンコード：【VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ】

商品詳細

商品ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/384422/list.html

おもしろTシャツ

近年、義理チョコや友チョコといったバレンタイン文化がますます多様化する一方で、「イベントに縛られたくない」「チョコよりも自由が欲しい」といった声も聞かれるようになりました。そこで、世間の流れにとらわれずユーモアを交えながら意思を表現する「バレンタイン反対運動」の一環として、ユニークなメッセージTシャツをご用意いたしました。

本Tシャツは、「バレンタイン反対」「チョコを与えないで下さい」といった、バレンタインに対する多様な価値観をシンプルかつ個性的に表現したデザインとなっております。恋愛や義理チョコの風習にとらわれず、ご自身の考えを楽しく発信していただけます。

Tシャツ素材

コットン100％の5.6オンスの極厚で丈夫な生地を使用し、「よれない・透けない・長持ちする」という三拍子が揃った上質な一枚に仕上げています。さらに、丈夫な首まわりを実現するため、首まわりの縫製には「ダブルステッチ」を採用しており、長年愛用いただいてもきちんとした首まわりを保ちます。

サービス概要

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/

俺流総本家とは

**＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／**

俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

**楽天ランキング1位を多数獲得**

楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

**語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！**

俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

**高品質とお客様満足度へのこだわり**

すべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

