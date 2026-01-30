株式会社ブリスコラはボークス秋葉原ホビー天国2にて2026年2月6日（金）から『プリパラ』のポップアップショップを開催します。このポップアップショップのための描き下ろしイラストを使用した商品を展開します。キャラクターパネルの展示も予定しております。

■イベント名 『プリパラ』POP UP SHOP in ボークス■開催期間 2026年2月6日（金）～2月23日（月・祝） ■開催場所 ボークスホビー天国2■営業時間 平日11：00～19：00／土日祝10：00～19：00 ※館自体の終了時間と異なりますのでご注意ください。

※購入制限がございます。また、制限につきましては予告なく解除になる場合もございます。ご了承ください。※一部商品につきましては、後日の販売となる場合もございます。 また、やむをえない事情により販売中止や、品切れ等の場合がございます。ご容赦いただけますようお願いいたします。 後日の販売、および再販売日時につきましては、X（@ffut_shop）にてお知らせいたします。※スタッフの指示に従っていただけない場合、販売をお断りする場合がございます。※当日の状況により事前のご案内内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。※不良品以外の交換・返品はできかねます。よくご確認の上ご購入ください。※店舗の営業状況および展開につきましては、情勢により変更となる場合がございます。

■イベント特設サイト

https://ffut.net/apps/note/pripara_popup/

■X（旧Twitter）

本キャンペーンの情報や商品情報は下記X（旧Twitter）にて随時更新！「ffut」アカウント：@ffut_shophttps://twitter.com/ffut_shop

■関連サイト

■プリティーシリーズ総合【公式】Xhttps://x.com/PrettySeriesPR■アイドルランドプリパラ＆プリパラ10周年【公式】Xhttps://x.com/idolland_arts■『プリパラ』公式HPhttps://www.tv-tokyo.co.jp/anime/pripara/© T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京/ IPP製作委員会

■企画制作：株式会社ブリスコラ 会社概要商号 ： 株式会社ブリスコラ所在地 ：〒110-0005 東京都台東区上野3-18-13 パークリーガル上野5FTEL：03-6284-2196代表者 ： 代表取締役 中村 亮設立 ： 2023年11月事業内容 ： ライセンス商品企画・製作・卸売・イベント企画・運営URL ： https://briscola-inc.co.jp/

