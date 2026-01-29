こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【千葉商科大学】子どもたちが仮想都市で職業体験 「キッズビジネスタウン®いちかわ」開催
千葉商科大学（所在地：市川市国府台 学長：宮崎緑）では、キャンパスに創られた仮想都市の市民となって、労働、納税、消費を通じてビジネス（商業）のしくみを楽しみながら体験し、必要な知識を身につける「第23回キッズビジネスタウン®いちかわ」を2月14日（土）・15日（日）に開催する。[参加申込の受付は終了しています]
同大では、2003年から学生が中心となって「子どもたちがつくる、子どもたちの街」をコンセプトに、地域の小学生児童や幼児に向けたビジネス教育の一環として「キッズビジネスタウン®いちかわ」を実施。地域に愛されるイベントとして定着している。
今年度は、参加枠を例年より200名ほど増やし、2日間で過去最多となる約800名の子どもたちが来校する。
当日は、学生有志団体が中心となって企画・運営を担う。そのほか、和洋女子大学の学生や千葉商科大学付属高校を含む県内4校の生徒もスタッフとして加わり、ブースを出店する。
■キッズビジネスタウン®いちかわの流れ
1.市民証をもらう：市役所でキッズビジネスタウン®いちかわの市民証をもらう
2.仕事をさがす：市民証をもってハローワークへ行き、仕事を探して仕事カードをもらう
3.仕事をする：仕事をするブースへ行き、実際に仕事をする
4.銀行でお給料を受け取る：銀行で働いた時間が書かれた市民証を見せてお給料を受け取る
5.納税をする：お給料から税金を納める
6.買い物をする：手元に残ったお金で買い物をする
■第23回キッズビジネスタウン®いちかわ
【日 時】2月14日（土）・15日（日）10：00〜16：00 ※雨天決行
【場 所】千葉商科大学
【主 催】千葉商科大学 地域連携推進センター
【後 援】市川市教育委員会、千葉県教育委員会、江戸川区教育委員会
【協 力】
システム・フューチャー株式会社、市川市消防局、新光重機株式会社、株式会社トランジットホスピタリティマネジメント、オービックシーガルズ（株式会社OFC）、和洋女子大学、船橋市立船橋高等学校、千葉経済大学附属高等学校、中山学園高等学校、千葉商科大学付属高等学校
◇キッズビジネスタウン®いちかわ公式Webサイト
https://kbt.cuc.ac.jp
【報道関係の皆さま】
2月15日（日）10：00〜学生への取材が可能です。ご取材いただける際は、2月13日（金）15：00までにFAX返信票にてお知らせくださいますようお願い申し上げます。
▼本件に関する問い合わせ先
千葉商科大学 経営企画室 広報グループ
住所：千葉県市川市国府台1-3-1
TEL：047-373-9968
FAX：047-373-9969
メール：p-info@cuc.ac.jp
