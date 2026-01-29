【千葉商科大学】子どもたちが仮想都市で職業体験 「キッズビジネスタウン®いちかわ」開催

千葉商科大学（所在地：市川市国府台　学長：宮崎緑）では、キャンパスに創られた仮想都市の市民となって、労働、納税、消費を通じてビジネス（商業）のしくみを楽しみながら体験し、必要な知識を身につける「第23回キッズビジネスタウン®いちかわ」を2月14日（土）・15日（日）に開催する。[参加申込の受付は終了しています] 

　同大では、2003年から学生が中心となって「子どもたちがつくる、子どもたちの街」をコンセプトに、地域の小学生児童や幼児に向けたビジネス教育の一環として「キッズビジネスタウン®いちかわ」を実施。地域に愛されるイベントとして定着している。

　今年度は、参加枠を例年より200名ほど増やし、2日間で過去最多となる約800名の子どもたちが来校する。

　当日は、学生有志団体が中心となって企画・運営を担う。そのほか、和洋女子大学の学生や千葉商科大学付属高校を含む県内4校の生徒もスタッフとして加わり、ブースを出店する。

■キッズビジネスタウン®いちかわの流れ

1.市民証をもらう：市役所でキッズビジネスタウン®いちかわの市民証をもらう

2.仕事をさがす：市民証をもってハローワークへ行き、仕事を探して仕事カードをもらう

3.仕事をする：仕事をするブースへ行き、実際に仕事をする

4.銀行でお給料を受け取る：銀行で働いた時間が書かれた市民証を見せてお給料を受け取る

5.納税をする：お給料から税金を納める

6.買い物をする：手元に残ったお金で買い物をする

■第23回キッズビジネスタウン®いちかわ

【日 時】2月14日（土）・15日（日）10：00〜16：00　※雨天決行

【場 所】千葉商科大学

【主 催】千葉商科大学 地域連携推進センター

【後 援】市川市教育委員会、千葉県教育委員会、江戸川区教育委員会

【協 力】

　システム・フューチャー株式会社、市川市消防局、新光重機株式会社、株式会社トランジットホスピタリティマネジメント、オービックシーガルズ（株式会社OFC）、和洋女子大学、船橋市立船橋高等学校、千葉経済大学附属高等学校、中山学園高等学校、千葉商科大学付属高等学校

