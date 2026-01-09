株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)と、株式会社andBlue(本社：東京都千代田区 代表取締役社長：兼光 一博)は、GiGOグループのお店において、2026年1月31日(土)より、「TVスペシャルアニメ『五等分の花嫁＊』～AU-COOP 蔵出し市 2026～」を開催いたします。本イベントでは、AU-COOPで展開された大人気『五等分の花嫁』グッズを多数取り揃え、手に入れられなかったグッズや掘り出しモノを見つけるチャンスです。ぜひご期待ください。

TVスペシャルアニメ『五等分の花嫁＊』～AU-COOP 蔵出し市 2026～実施概要

■開催期間：2026年1月31日(土)～3月22日(日)■開催時間：各会場の営業時間に準じます。

開催会場

第一弾：2026年1月31日(土)～2月8日(日)

■GiGO秋葉原5号館5階 コラボスタジオ&ギャラリー「Akib@ko」開催時間：10:00-21:00店舗X：https://x.com/GiGO_Akiba_5

第二弾：2026年2月21日(土)～3月1日(日)

■GiGOマーケットスクエアささしま開催時間：10:00-21:00店舗X：https://x.com/GiGO_Sasashima■GiGO難波アビオン開催時間：10:00-21:00店舗X：https://x.com/gigo_avion■GiGO福岡天神開催時間：10:00-21:00店舗X：https://x.com/GiGO_tenjin

第三弾：2026年3月14日(土)～3月22日(日)

■GiGO仙台開催時間：10:00-21:00店舗X：https://x.com/GiGO_sendai■GiGOイオンモール岡山開催時間：10:00-21:00店舗X：https://x.com/GiGO_okayama

お取り扱い商品

過去にAU-COOPで販売された『五等分の花嫁』グッズを多数取り揃えています。開催期間・開催場所は特設ページをご確認ください。

※ポスターの商品画像は一例です。各会場に商品を取り揃えていることを保証するものではございません。あらかじめご了承ください。

会場購入者特典

期間中、会場でご購入2,000円(税込)ごとに、ポストカード(全10種)を1枚ランダムでプレゼントいたします。

イベントに関する注意事項

・より多くの方にご購入いただけるよう1精算あたりの個数制限を設けさせていただきます。 トレーディング商品各10点まで その他新商品各3点まで・各店舗の状況により個数制限を変更する場合がございます。・整理券対応中は、整理券をお持ちの方のみご入場できますので、予めご了承ください。・整理券対応中は、整理券1枚につき1会計のご案内とさせていただきます。・転売目的での購入はご遠慮ください。・内容に関して変更や中止となる場合がございます。・商品数には限りがございます。売り切れの際はご購入いただけない場合もございますので予めご了承ください。・混雑状況により、店舗へのご案内を制限させていただく場合がございます。・商品のお取り置きはお受けしておりません。・不良品以外の返品・交換はできかねますのでご了承ください。・お買い求めいただいた商品・数量・お釣銭などは、必ずその場でご確認ください。・商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。・店舗内及び付近でのトレーディング行為などは他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。

■著作権表記

©春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会©GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.・GiGO特設ページ：https://campaign.gendagigo.jp/2601/5hanayome/・AU-COOP特設ページ：https://au-coop.jp/pages/hny_kuradashi_2601