人工知能向け合成テストデータ市場、2029年に82.4億ドル規模へ拡大見通し 急成長を続ける市場規模とその背景
人工知能向け合成テストデータ市場は、近年著しい成長を遂げている。市場規模は2024年に18.1億ドルと評価され、2025年には24.6億ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率は35.7％に達している。これまでの成長は、個人データ利用に対する規制監視の強化、規制産業における実データ不足、人工知能モデルの高度化・複雑化、デジタル化の進展とアジャイルおよび開発運用体制の普及などが主な要因となっている。
今後数年間で加速する市場拡大
人工知能向け合成テストデータ市場は、今後も急速な成長が続く見込みである。市場規模は2029年までに82.4億ドルに達し、年平均成長率は35.3％と予測されている。この成長は、複数形式データの合成利用拡大、クラウドとオンプレミスの併用導入、コスト効率と拡張性の向上、国際的なデータ主権強化などを背景としている。予測期間中の主な動向には、人工知能生成による合成データの活用、プライバシーを維持した高度なデータ生成技術、動的かつリアルタイムなデータシミュレーションの導入、学習用データの多様性および品質向上、業界特化型合成データセットの増加、規制準拠型合成データソリューションの開発などが含まれる。
市場成長を支える主要要因
人工知能向け合成テストデータ市場の拡大を後押ししている重要な要因の一つが、人工知能の利用拡大である。人工知能は、人間の思考を模倣し、学習、推論、問題解決、意思決定を可能にする技術分野であり、複雑な作業の自動化や意思決定効率の向上を実現する手段として、多くの産業で導入が進んでいる。人工知能の活用により、現実に近く多様な合成データを自動生成できるため、機密性の高い実データへの依存が軽減される。これにより、データ品質とシナリオ網羅性が向上し、モデル学習および検証の高速化と、プライバシーに配慮した堅牢な人工知能開発が可能となる。米国の研究機関が公表したデータによると、2024年には組織の78％が人工知能を活用しており、2023年の55％から大幅に増加している。このような人工知能の普及が、市場成長を加速させている。
市場を牽引する主要企業
人工知能向け合成テストデータ市場における主な企業は以下の通りである。
・アマゾン
・マイクロソフト
・アクセンチュア
・アイ・ビー・エム
・パラレルドメイン
・グレーテルラボ
・データジェンテクノロジーズ
・シンセシスエーアイ
・エムディークローン
・ワンビューデータソリューションズ
注目される市場トレンドと成長機会
人工知能向け合成テストデータ市場では、包括的なデータ生成サービスの開発が進んでいる。これらのサービスは、人工知能モデル開発の迅速化、データセキュリティの強化、モデル耐性の向上、機密性の高い実データへの依存低減を目的としている。包括的データ生成サービスは、プライバシー規制を遵守しながら、現実的な合成データの作成、検証、配布を可能にする。2023年10月には、米国のデータ管理および統合企業が、自社プラットフォーム内で合成データを生成する新たな管理サービスを発表した。このサービスは、各開発チームに専用の安全なデータ環境を提供し、データ難読化や変換機能を備えることで、機密情報を保護しつつ実用的かつ法的に適合したデータ活用を可能としている。
