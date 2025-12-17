「鉄道部品販売」と「鉄道イベント案の申込募集」の実証実験スタート！





鉄道部品販売の実証実験について





１．概 要

ＥＣサイト「京急ワンダーランド〜部品販売のストア〜」にて，京急電鉄の鉄道車両部品を抽選販売いたします。2018年３月に営業運転を終了した「2000形」と2019年６月に運転終了の「800形」，現在運行中である「2100形」車両に搭載されていた部品10種類（計15点）が対象です。本実証実験を通して，車両部品販売に対するニーズや提供までのプロセスの検証を行い，将来的な自社ＥＣサイトや販売会，イベントなどでの鉄道やバス部品などの販売実装を目指します。











電子警報器・スヒ゜ーカーセット（警報スヒ゜ーカー）



販売額 55,000円（税込）



販売点数 １点











側面車番切り抜き



販売額 77,000円（税込）



販売点数 １点











客室内スヒ゜ーカー



販売額 11,000円（税込）



販売点数 １点















自動戸閉切放装置表示器



販売額 8,800円（税込）



販売点数 １点















３人掛け座席（座ぶとん・背ずりふとん）



販売額 16,500円（税込）



販売点数 １点











側面表示器



販売額 77,000円（税込）



販売点数 ５点

「鉄道に関するイベント案の先行申込募集」の実証実験について

本取り組みの起案者（現役運転士）のコメント

新価値創造プログラム「ICHIRYU（一粒）」について

＜新価値創造プログラム「ICHIRYU（一粒）」ホームページ＞



ＵＲＬ https://ichiryu.keikyu.co.jp/



※一部，京急グループ社員専用ページがございます。









































２．販売スケジュールhttps://digitalpr.jp/table_img/2357/124855/124855_web_3.png３．販売サイトサイト名 「京急ワンダーランド〜部品販売のストア〜」ＵＲＬ https://repartsbykhk.theshop.jp/４．特徴・こだわり（1）京急電鉄による直営販売鉄道車両として活躍してきた部品を，京急電鉄が販売した部品であることの証明書を添えて，直接お客さまのもとへお届けいたします。（2）現役運転士による部品の厳選本取り組みの起案者であり，鉄道部品収集が趣味の現役運転士だからこその視点で，運転の現場での実際の使われ方や，価値，見どころを業務での知見や経験を活かして，お客さまが「欲しい」と感じていただける部品を厳選しました。（3）詳細な商品情報の掲載使用されていた部品がどのような役割や機能を担ってきたのか，また，搭載されていた形式や号車，寸法などを商品ページに記載し，購入を検討される際に役立つ情報を掲載しています。（4）ストーリーや歴史など運転士によるコメント紹介運転士として実際に感じた車両や部品の使い勝手や魅力など，現場ならではのエピソードもあわせて紹介することで，商品を「飾る」「語る」といった楽しみをお届けします。５．「2000形」「800形」について（1）2000形1982年登場の2000形は快速特急用として設計され，最高速度120km/hとクロスシートにより快適な移動を実現し，1983年に鉄道友の会「ブルーリボン賞」を受賞しました。1998年以降は通勤対応の３扉・ロングシート化やバリアフリー化が行われ，エアポート急行や普通列車，イベント列車など幅広く活躍しました。20​18年３月，約36年にわたる運用を終えて引退しました。（2）800形1978年登場の800形は，普通・急行列車の輸送力向上を目的に開発され，省エネと高加減速性能を両立した車両です。​片開き４扉とスマートな前面デザインで京急のイメージを刷新し，1979年には鉄道友の会「ローレル賞」を受賞しました。​普通列車を中心に運用され，2019年６月に約40年の歴史に幕を下ろしました。６．販売部品（一部）※別途送料がかかりますので，各商品ページをご確認ください。７．本商品に関する注意事項（1）本販売商品は，鉄道車両から取り外した「観賞用」「インテリア用」などを想定した「長期間使用された部品」であり，新品ではありません。経年劣化，錆，汚れ，傷，変色，変形，金属疲労，摩耗などがあります。（2）商品は取り外したままの状態でお届けし，当社による清掃・整備・加工・修復は基本的に行いません。また，部品によっては先端が鋭利，角が出ているなど，取扱いに注意が必要なものがあります。商品に起因した事故・ケガなどの責任は当社では負いかねますので，購入後の取り扱いは，十分にご注意ください。※その他の注意事項については，販売サイト内のSHOPPING GUIDEをご確認ください。※本サービスに関するお問い合わせは販売サイト内のCONTACTからご連絡ください。１．概 要サービス化に向けての検証サイト「京急ワンダーランド〜鉄道体験のストア〜」にて，現役運転士が企画するイベント案の申し込みを受け付けます。対象は，「鉄道部品のリアルオークション」「運転士や車掌によるトークショー」，「鉄道部品のアップサイクル体験」，「京急のこだわりたっぷり！鉄道コンセプトルーム宿泊」の４種類です。本実証実験を通して，体験型コンテンツに対するニーズや適正価格，当日運営・安全管理，決済・連絡フローなど提供までのプロセスを検証し，将来的な自社イベントや販売会，沿線施設での常設体験，ツアー企画等における体験販売の本格実装を目指します。２．スケジュールhttps://digitalpr.jp/table_img/2357/124855/124855_web_4.png３．先行申込サイトサイト名 「京急ワンダーランド〜鉄道体験のストア〜」ＵＲＬ https://keikyu-wonderland.regacy-innovation.com/４．先行申し込みを募集する体験メニュー（1）鉄道部品のリアルオークション（2）運転士・車掌によるトークショー（3）鉄道部品のアップサイクル体験（4）京急のこだわりたっぷり！鉄道コンセプトルーム宿泊※各詳細については先行申し込みサイトをご確認ください。５．本実証実験に関する注意事項本ページはサービス化に向けた仮説検証のテストサイトです。応募件数およびSNS等でのシェア反響の集計結果をもとに，実施するプログラムを検討します。正式な募集・販売は現時点では行っていません，また実現をお約束するものではございませんのであらかじめご了承ください。私は京急全線において運転士として乗務する傍ら，鉄道部品の収集を趣味としております。コロナ禍以降，鉄道を取り巻く環境が変化する中で，鉄道の魅力をより多くの皆さまにお届けしたいという思いから，新価値創造プログラム『ICHIRYU（一粒）』に応募し，自らの知見を活かして部品の取得から販売までを一貫して担う仕組みの構築を提案しました。この試みを一人でも多くの方に知っていただき，継続的な展開につなげていきたいと考えています。また，今回販売する車両の中で個人的に印象深いのは2000形の車両です。登場した当時は快特用として設計され，乗り心地の良さや高速域での力強い加速は運転時にも際立っていました。客室は防音性が高く静寂で，ロングシート化後もカーテンが残り，快特用として設計された風格を感じさせてくれます。私が幼い頃，父とともに京急に乗りに来ることがあり，2000形最前席から流れゆく景色や運転士の操作を眺めるのが楽しみでした。特に品川駅から横浜駅間で京急の代表として快特が颯爽と走る姿に心躍らせた記憶は，今も私の原点です。参 考１．概 要新価値創造プログラム「ICHIRYU（一粒）」は，社員一人ひとりの気づきや想いの種を育み，京急グループの未来の事業として実現する，社員起点での新規事業育成プログラムです。2024年10月にリニューアルし，「アイデア探検〜仮説検証〜事業化」までを６段階に分けたステージゲート制を採用，事業化をより強力に推進するプログラムとしてアップデートいたしました。現在，５件の事業案が，STEP２〜３「コンセプト設計」〜「実現性検証」の活動に挑戦しています。本プログラムを通じて，20次経営計画に掲げる「沿線価値共創・企業価値につながる新規事業創出」を実現するとともに，新規事業を社員自らが生み出していくプロセスや活動を通じて，「顧客視点で価値創造・共創ができる人財の開発」を推進し，イノベーションが継続的に生まれる組織風土の醸成を目指します。※由来：一粒の籾が万倍に実り稲穂となる「一粒万倍」に由来しています。本プログラムで生まれた一粒のアイデアが大きな実となって収穫できるように，社員一人ひとりのアイデアから育て，事業化まで実現できるように...という思いが込められています。２．実 績（1）産学金連携による「京急電鉄トレインルーム」企画（2025年12月以降予定）三浦半島の観光活性化を目的に，関東学院大学・横浜銀行・四季の自然舎と連携し，ホテル「マホロバ・マインズ三浦」に京急の引退車両部品を活用した体験型コンセプトルームを企画中。ファミリーや鉄道ファンなど幅広い層に特別な宿泊体験を提供し，新たな来訪者の獲得につなげます。ＵＲＬ https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20251211HP_25168MK.html（2）「山いく〜三浦半島まるごと保育園編〜」の実証実験（2025年８月）三浦半島全域を一つの“保育園”と見立て，本物の自然の中でお子様をお預かりし，葉山の海での自然体験や野外活動を楽しむ間，保護者も日常の喧騒から離れてリフレッシュやワーケーションなど自由に過ごせる，一時保育プログラムを実証販売し，新しい親子の旅の形を提供しました。ＵＲＬ https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20250709HP_25058MK.html（3）ホテルステイ産後ケア事業 「ヨリドコロ。」の実証実験(2026年１月頃予定)「産後つらくなった時に頼れる，“ぜいたく”ではなく“ちょうどよい”ホテルステイ産後ケア」をコンセプトに，京急グループのホテルに助産師などの専門スタッフを置きながら，産後の母子および家族に対し，託児や授乳・育児サポートを行う事業。産後に疲労や睡眠不足によるストレスを抱える母親や父親が「誰かに頼れたら」と思った時に安心して休息できる環境を用意し，心身回復をサポートしていくことで，産後の新たな選択肢を提供いたします。ＵＲＬ https://www.keikyu.co.jp/company/news/2025/20251210HP_25153MK.html