こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
実践女子大学、2031年4月をめどに全学部を渋谷キャンパスへ集約。本学発展の地である渋谷で、次の時代の学びへ
学校法人実践女子学園（東京都日野市、理事長：木島葉子）は、2025年11月26日の理事会において、学園の長期構想に基づき、2031年4月をめどに実践女子大学の全学部・学科を渋谷キャンパスへ集約することを決定しました。これに伴い、今後、渋谷キャンパスの再整備に向けた準備を進めてまいります。
本学は、学祖・下田歌子により1899年に麹町の地で誕生し、4年後の1903年に渋谷へ移転しました。以来、「女性が社会を変える、世界を変える」という建学の精神のもと、126年にわたり女子教育の発展に尽力してきました。
近年は、社会連携とグローバル教育を軸に、企業や地域社会および国内外の大学との連携を進め、多様な価値観や分野と交わる機会を広げています。また、2024年には「国際学部」、「人間社会学部 ビジネス社会学科」、「人間社会学部 社会デザイン学科」、2025年には「環境デザイン学部」、2026年には「食科学部」を設置するなど、新たな学びを提供するための教育改革にも積極的に取り組んでいます。このような改革が実り、昨年度は志願者数が過去最高となりました。
こうしたなか、最先端の企業や文化が集積し、国際性豊かな渋谷へのキャンパスの集約は、本学が目指す「様々な社会課題に向き合い、自ら考え、行動する力」を育成するうえできわめて重要な意義を持ちます。
本学は、渋谷への集約にともない、学びの領域をさらに広げるための学部・学科改革を進めるとともに、渋谷という立地を最大限に活かした教育を進めていきます。
そのために、渋谷キャンパスでは、新棟建設を含む再整備を行います。すでに実践女子学園中学校高等学校では校舎の建て替えが進んでおり、今後、中高大が連続した教育環境を整備することで、学園全体の基盤強化につなげていきます。また、本学はこれまで日野市との包括連携協定に基づき、地域協働教育や行政・市民との共同事業、地域イベントへの参加など多様な取り組みを展開してきました。2031年以降も日野市には校地の一部を存置し、連携を継続してまいります。
なお、地方大学振興法、いわゆる「23区規制」は2028年3月末で失効します。本学はその前提で計画を進めています。万が一規制が延長された場合には、今後の状況を踏まえて改めて対応を検討します。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人実践女子学園
経営企画部 広報課
住所：東京都渋谷区東1-1-49
TEL：03-6450-6837
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本学は、学祖・下田歌子により1899年に麹町の地で誕生し、4年後の1903年に渋谷へ移転しました。以来、「女性が社会を変える、世界を変える」という建学の精神のもと、126年にわたり女子教育の発展に尽力してきました。
こうしたなか、最先端の企業や文化が集積し、国際性豊かな渋谷へのキャンパスの集約は、本学が目指す「様々な社会課題に向き合い、自ら考え、行動する力」を育成するうえできわめて重要な意義を持ちます。
本学は、渋谷への集約にともない、学びの領域をさらに広げるための学部・学科改革を進めるとともに、渋谷という立地を最大限に活かした教育を進めていきます。
そのために、渋谷キャンパスでは、新棟建設を含む再整備を行います。すでに実践女子学園中学校高等学校では校舎の建て替えが進んでおり、今後、中高大が連続した教育環境を整備することで、学園全体の基盤強化につなげていきます。また、本学はこれまで日野市との包括連携協定に基づき、地域協働教育や行政・市民との共同事業、地域イベントへの参加など多様な取り組みを展開してきました。2031年以降も日野市には校地の一部を存置し、連携を継続してまいります。
なお、地方大学振興法、いわゆる「23区規制」は2028年3月末で失効します。本学はその前提で計画を進めています。万が一規制が延長された場合には、今後の状況を踏まえて改めて対応を検討します。
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人実践女子学園
経営企画部 広報課
住所：東京都渋谷区東1-1-49
TEL：03-6450-6837
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/