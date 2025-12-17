



■背景



京都府では、庁内システムの基盤強化など、全庁的なデジタル化を推進してきました。デジタル化の推進においては、府民への安定したサービス提供と職員の利便性向上を最優先とした上で、職員の業務改善・効率化に取り組むとともに、高度なセキュリティ対策による安全性の向上を重視しています。



一方で、庁内システムの運用においては、ファイルサーバーの容量逼迫と複数存在する仮想化基盤の運用負荷の肥大化という２つの課題を抱えていました。京都府は将来の環境変化に柔軟に対応できる基盤整備が必要と判断し、ファイルサーバーと仮想化基盤を同一ストレージに集約する統合方針を策定しました。



■本件の概要



当社は、京都府の方針具体化および技術面での調達を支援し、以下の要件を満たす統合ストレージ基盤を提案・採択されました。



〜1.5PBで容量逼迫と基盤分散を解決、自治体DXの安定運用を実現〜

・将来的に拡張可能な1.5PBの大容量ストレージ

職員が快適に利用できるだけのファイル保存領域を提供するとともに、複数ある仮想サーバ基盤ストレージを段階的に統合していけるよう「有効容量1.5PB」の大容量ストレージを提案。

・ランサムウェアに備える高いセキュリティ性能

自治体DXの前提となる安全性確保のため、ランサムウェア対策機能を搭載した最新のストレージ製品の導入によって高い安全性を実現します。

・10年長期契約による調達・更改負荷の削減

従来の更改サイクルでは、調達・移行に1年規模の工数が繰り返し発生し職員負荷が課題でした。

本件では、10年以上サポートが継続可能で、容量・性能拡張を計画的に行えるストレージ運用スキームを採用し、長期安定運用と調達負荷の大幅削減を両立します。