『電気自動車用電動モーター』の技術、材料、市場、10年間の市場予測・分析を掲載した最新版の調査レポートをIDTechExがリリースしました。
2025年10月24日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「電気自動車用電動モーター 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年10月17日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「電気自動車用電動モーター 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Electric Motors for Electric Vehicles 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 573
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/electric-motors-for-electric-vehicles/1131
急成長を遂げているEV市場は、世界各地やさまざまな車両カテゴリーにおいて電動モーターに巨大な需要を生み出しています。この市場には、モーターの技術やトポロジー、出力・トルク密度、材料の利用、熱管理に関するトレンドがあります。本調査レポートでは、バッテリー式/ハイブリッド式乗用車、バン、トラック、バス、二輪車、三輪車、マイクロカーの市場における各項目のトレンドをメーカーでのユースケース、ベンチマーク評価、詳細な市場予測を交えて取り上げています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332414&id=bodyimage1】
「電気自動車用電動モーター 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要と結論
■ 各種モーターのベンチマーク評価
- ブラシレスDC（BLDC）モーター
- AC誘導モーター（ACIM）
- AC永久磁石同期モーター（PMSM）
- 巻線型回転子同期モーター（WRSM）
- スイッチトリラクタンスモーター（SRM）
- 永久磁石補助型リラクタンス（PMAR）モーター
■ バッテリー式電気自動車（BEV）、プラグインハイブリッド車（PHEV）、高電圧ハイブリッド車（HEV）の概要と市場（以下の各車両カテゴリーに分類）
- 乗用車
- マイクロEV：二輪車、三輪車、マイクロカー
- 小型商用車（バン）
- トラック（中～大型）
- バス
- 航空
■ その他のモーター技術や先進モーター技術（ベンチマーク評価も掲載）
- アキシャルフラックスモーター
- インホイールモーター
- トラクション用スイッチトリラクタンスモーター
■ 電動モーター用材料
- 永久磁石用材料
- 省レアアース・脱レアアース
- 回転子巻線と固定子巻線
- 丸形巻線とヘアピン巻線
- モーター材料の環境への影響と予測
■ 電動モーター熱管理
- モーター冷却戦略
- モーター冷却の市場シェア
- 断熱と封止
■ 出力密度とトルク密度のベンチマーク評価
- 自動車
- 商用車
- 軽量車
■ モーターの市場予測
■ 企業概要（インタビューも掲載）
「電気自動車用電動モーター 2026-2036年」は以下の情報を提供します
電動モーター市場分析：
（対象: 乗用車、二輪車、三輪車、マイクロカー、小型商用車（バン）、トラック、バス、eVTOL、eCTOLのBEV、PHEV、HEV）
