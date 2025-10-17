「Christmas Cake Collection 2025」、全国のシャトレーゼにて12月15日まで店頭予約受付中

■Xmas ゆかいなサンタさんほんのりビターなカラメルクリームに、ホワイトチョコチップと甘酸っぱいダイス苺、スポンジを合わせ、カスタード入りホイップクリームとシリアル入りチョコレートでサンタの顔に仕上げました。■Xmas かわいいトナカイさんクーベルチュールチョコレートを使用した濃厚なチョコクリームに、チョコチップやダイス苺、ココアスポンジを合わせ、シリアル入りチョコレートとチョコレートでトナカイの顔に仕上げました。■Xmas まんまるゆきだるまフリーズドライ苺入りの甘酸っぱい苺クリームに、ホワイトチョコチップとスポンジを合わせ、シリアル入りチョコレートとチョコレートでゆきだるまの顔に仕上げました。価格：各種8cm 400円（432円）お渡し期間：12月1日（月）～ 12月25日（木）■Xmas パーティーボックスサンタ、トナカイ、ゆきだるまをモチーフにした、見た目も楽しい3種類のカップケーキを詰合せました。味わいもそれぞれ違うので、食べ比べもおすすめです。価格：3個入 1,280円（1,382円）お渡し期間：12月1日（月）～ 12月25日（木）上記の他にも、味とデザインにこだわったケーキや焼き菓子を詰め合わせたウィンターギフト、クリスマスまでを楽しむ伝統的な菓子パン「シュトーレン」など、クリスマスを盛り上げる商品を種類豊富に取り揃えております。クリスマス関連商品の詳細や予約方法については公式サイトをご覧ください。シャトレーゼ公式HP「クリスマス2025」特設ページhttps://www.chateraise.co.jp/campaign/xmas/■株式会社シャトレーゼとは1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内880店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国174店舗で展開しています。■ファームファクトリーとはファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。会社概要会社名： 株式会社シャトレーゼ代表者： 代表取締役社長 古屋勇治従業員数： 1,800名事業内容： 洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売事業所： 本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1店舗数： 国内880店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国174店舗創業： 1954年（昭和29年）12月20日URL： https://www.chateraise.co.jp/