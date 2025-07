2025年上半期「YA-MAN the store GINZA」売上個数ランキング

機器部門の1位はシリーズ累計ベストコスメアワード18冠*¹⁵の“リフトケア*²特化型美顔器” 「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*³のヤーマン株式会社(所在地:東京都江東区、代表取締役社長:山粼貴三代)のグローバル フラッグシップストアである「YA-MAN the store GINZA」(ヤーマン ザ ストア ギンザ)。結果にこだわるブランドの意志表明として「1mmの変化にこだわるリフト計測主義」を掲げています。そんな「YA-MAN the store GINZA」で人気の商品は何なのか、2025年1月~2025年6月の期間で売上個数ランキングを作成しました。多国籍なお客様で賑わう当店でお客様に選ばれたものを、機器部門と化粧品部門にわけてご紹介いたします。対象:2025年1月1日~2025年6月13日までのYA-MAN the store GINZA での美容機器・コスメの売上個数■機器部門研究開発力に強みを持ち、次々と新しい製品を生み出しているヤーマン。2025年上半期の売上個数トップ3にランクインした注目の美顔器とは?第1位:リフトロジー SP / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込58,300円1位に輝いたのは2024年7月の発売以来、シリーズ累計ベストコスメアワード18冠*¹⁵を獲得している“リフトケア*²特化型美顔器”『リフトロジー SP』。1回1分*⁴置くだけでリフトケア*²ができるという手軽さが魅力です。スタンダードモデルである『リフトロジー』と比較してEMSの体感が約1.6倍*⁵アップしており、パワフルなEMSを実感していただけます。リフトロジーシリーズをご購入いただいたお客様の約8割が『リフトロジー SP』を選ばれているという結果から、リフトケア*¹需要の高まりや、より効果を求めるお客様が多いことがうかがえます。第2位:YA-MAN THE MIYABI / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込385,000円2位にランクインしたのは長年の研究による美容技術を結集したヤーマン最高峰の美顔器『YA-MAN THE MIYABI』。熱電気刺激の「CERTEC*⁷」に加え、熱エネルギーのRF(ラジオ波)を同時に搭載しています。肌を速く深く*⁸温め、効率的なリフトケア*¹⁶を叶えます。中国系のSNSアプリ「RED BOOK」でスタッフのデモンストレーションを見て、『YA-MAN THE MIYABI』を目当てに当店へ来店される方もいらっしゃいます。売上個数では2位となりましたが、高価格帯でありながら、実力とブランド力が評価され、引き続き国内外問わず多くのお客様から選ばれています。製品ページ: https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/miyabi.html 参考:CERTEC*⁷(サーテック)とはCell Energy Regeneration Technology.肌深部(角質層まで)に熱電気刺激を与える独自技術の総称を指した造語。1つの電極・1つの周波数で、熱刺激と電気刺激を同時に与えることができ、ヤーマンが目指すエイジングケア*⁶テクノロジーとして研究されている。第3位:フォトプラス ディープリフト / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込79,200円3位にランクインしたのは、深層リフトケア*⁹と深層浸透*⁸を同時に叶える「次世代D×LIFT技術」を搭載した多機能型美顔器。肌の深部*⁸にアプローチし、リフトケア*⁹やハリ感の向上をサポートします。1位にランクインした『リフトロジー SP』はクイックなリフトケア*²が叶うのに対して、こちらは浸透*⁸ケアも可能です。2025年2月に発売し、早くもベストコスメアワードを多数受賞している注目商品です。製品ページ:https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/forface/photoplus-deep-lift.html化粧品部門の上位3位は美顔器と併用可能な美容液がランクインしました。美顔器との相性を考えて開発したスキンケア用品で、併用することによりお手入れを格上げするアイテムです。「YA-MAN the store GINZA」では美顔器を購入したお客さまがリピート購入されています。ヤーマンの美顔器併用化粧品は美白ケア*¹⁰や敏感肌用*¹¹など、肌悩みやお手入れの目的に応じてラインナップしています。第1位:フローレスセラム ハイドレイティング / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込3,300円1位に輝いたのは、うるおいとハリケアをサポートするゲル状美容液。美顔器との相性を考慮し、RF・EMSサポート成分*¹²を配合しています。こっくりとしたテクスチャーで、肌表面に長く留まりうるおいをキープ。肌をすこやかに保つパルミチン酸レチノールをはじめとし、ハリ成分を贅沢に配合しています。製品ページ:https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/cosmetics/flawless-serum-hydreting.html第2位:フローレスセラム ホワイト / YA-MAN TOKYO JAPAN 税込3,850円美白*¹⁰有効成分「アルブチン」を配合した薬用ジェルが2位にランクイン。過剰なメラニンの生成を防ぎ、透明感*¹³のある肌に導きます。紫外線の気になる季節のケアに最適です。製品ページ:https://www.ya-man-tokyo-japan.com/products/cosmetics/flawless-serum-white.html第3位:ナノリフトセラム / YA-MAN PROFESSIONAL 税込16,500円3位にランクインしたのは、肌のハリにアプローチする独自成分*¹⁴を閉じ込めた“ダーマ4Dカプセル”を配合したワンランク上の美容液。4種の美容成分*¹⁴をナノサイズのカプセル化することで、すみずみまで浸透*⁸し、肌にハリを届けます。馴染みがよく、すっと溶け込むようなテクスチャーが特徴です。製品ページ:https://www.ya-man.com/biz/professional/products/nano-lift-serum/■ヤーマン株式会社について*手足4点で計測するインピーダンス方式においてコーポレートサイト:https://www.ya-man.co.jp/*1機器で肌を引き上げた状態で行うケアや引き上あげるように動かして行うケアの総称*2肌を引き上げた状態で行うケア*3(株)富士経済『美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして*4半顔の使用時間*5小数点第二位で四捨五入 【試験条件】使用機種:YJFD1、YJFD2 試験方法:化粧品を塗布した後、半顔にスタンダードモデル、残りの半顔にハイグレードモデルのFACEモード(レベル6)をそれぞれ1分使用。ハイグレードの効果感をスタンダードに比べて「全く効果感がなかった」~「非常に効果感があった」までの7段階評価し、その平均値を算出。スタンダードを1とした場合の結果。被験者30代~50代の女性13名。*6年齢に応じたケア*7Cell Energy Regeneration Technology.肌深部(角質層まで)に熱電気刺激を与える独自技術の総称を指した造語*8角質層まで*9D×LIFTモードにより角質層のすみずみまで温めながら引き上げるように動かすケア*10メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ*11すべての方にアレルギーや肌トラブルが起こらないということではありません*12クエン酸、クエン酸ナトリウムいずれもpH調整剤*13うるおいによる肌印象*14ケイ素、ベルノニアアペンジクラタ葉エキス、クロクスクリサンツス根エキス、エリンギウムマリチムムカルス培養液(すべて整肌成分)*15期間:2024年1月~2025年6月18日(ヤーマン株式会社調べ)*16引き上げるように動かすこと※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。関連リンク【お問い合わせ】https://www.ya-man.co.jp/form/