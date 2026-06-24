「ひつじ探偵団」アマプラ配信開始 羊たちが殺害犯を追う前代未聞の迷宮ミステリー魅力5つ
【モデルプレス＝2026/06/24】海外で予告編が解禁されるやいなや、その独創的でシュールな世界観がSNSを通じて瞬く間に拡散され、大きな話題を呼んでいる映画「ひつじ探偵団」。5月8日の日米同時公開を経て、早くも6月24日よりPrime Videoでの独占配信がスタートした。今回は、一度観始めたら目が離せなくなる本作の魅力を5つピックアップして紹介する。
【写真】ヒュー・ジャックマン演じる主人公が30分で殺される話題の映画
本作は、ドイツの小説家レオニー・スヴァン氏のベストセラー小説を、“ハリウッドスター”ヒュー・ジャックマン主演で実写映画化したノンストップ・ミステリー。イギリスの田舎町を舞台に、殺害された愛する主人の無念を晴らすため、最も賢いリーダーのリリーを筆頭とした“羊（ひつじ）たち”が結束し、事件の真相を追い求める姿を描く。
これまでのワイルドで強靭なイメージを完全に封印し、ひつじたちを我が子のように愛する羊飼い・ジョージを演じたジャックマン。赤ちゃんひつじに優しくミルクを与えたり、愛着を持って名前をつけたひつじたちに穏やかな笑顔を向けたりする姿は、彼の新たな境地を感じさせる。毎晩のルーティンであるミステリー小説の読み聞かせシーンなど、温もり溢れる日常の描写が物語の魅力をより引き立てている。
可愛いひつじたちが主役のコメディタッチな作品かと思いきや、制作陣の布陣は驚くほど本格派だ。監督は世界的人気アニメ「ミニオンズ」のカイル・バルダ氏、そして脚本・原案は「チェルノブイリ」や「THE LAST OF US」でエミー賞を複数回受賞したクレイグ・メイジン氏が担当。最高峰のクリエイターたちがタッグを組んだからこそ、シュールでありながらも破綻のない、映画としての高いクオリティと没入感を生み出すことに成功している。
事件の鍵を握るキャスト陣は、アカデミー賞受賞のエマ・トンプソンをはじめ、ニコラス・ガリツィンやモリー・ゴードン、ホン・チャウなど、映画界を牽引する豪華なキャストが集結。ジョージが残した意味深な言葉と、47億円という巨額の遺産を巡り、一癖も二癖もある登場人物たちがひつじたちの捜査を混乱させる名演を披露する。誰が犯人なのか、観客もひつじたちと一緒に推理を楽しめる王道のサスペンス構造が見事だ。
愛する主人・ジョージのために、抜群の記憶力を誇るモップルやリーダーのリリー、セバスチャンたちが初めて牧場を離れて人間の町へと繰り出す。ジョージから読み聞かせてもらった推理小説の知識をフル活用し、独自の解決方法を学んでいたひつじたちの名探偵ぶりは見応え十分。人間たちの世界に絶妙に馴染み、なんとなくコミュニケーションをとっているかのようなシュールで愛らしい姿に、思わずクスッと笑ってしまう。
本作の最大の魅力は、単なる動物コメディにとどまらない深いドラマ性にある。ひつじたちの必死な捜査劇を通じて、ジョージとの強い絆や仲間同士の友情はもちろん、群れの中で生きる難しさ、さらには差別や偏見といった現代社会にも通ずるテーマが丁寧に描かれている。ユーモアの中に散りばめられた、私たち人間こそがハッとさせられる深いメッセージの数々は、観終わった後に心をじんわりと温めてくれるだろう。
愛らしいひつじたちの奮闘と、ハリウッドのトップクリエイター陣が手がける本格サスペンス。シュールなユーモアを楽しみながら、最後にはじんわりと感動が広がる本作を、ぜひ配信でチェックしてほしい。（modelpress編集部）
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【写真】ヒュー・ジャックマン演じる主人公が30分で殺される話題の映画
◆映画「ひつじ探偵団」
本作は、ドイツの小説家レオニー・スヴァン氏のベストセラー小説を、“ハリウッドスター”ヒュー・ジャックマン主演で実写映画化したノンストップ・ミステリー。イギリスの田舎町を舞台に、殺害された愛する主人の無念を晴らすため、最も賢いリーダーのリリーを筆頭とした“羊（ひつじ）たち”が結束し、事件の真相を追い求める姿を描く。
◆1. ヒュー・ジャックマンが魅せる優しい羊飼い
これまでのワイルドで強靭なイメージを完全に封印し、ひつじたちを我が子のように愛する羊飼い・ジョージを演じたジャックマン。赤ちゃんひつじに優しくミルクを与えたり、愛着を持って名前をつけたひつじたちに穏やかな笑顔を向けたりする姿は、彼の新たな境地を感じさせる。毎晩のルーティンであるミステリー小説の読み聞かせシーンなど、温もり溢れる日常の描写が物語の魅力をより引き立てている。
◆2. 天才クリエイター陣が集結 ハリウッドが本気で描く独創的な世界観
可愛いひつじたちが主役のコメディタッチな作品かと思いきや、制作陣の布陣は驚くほど本格派だ。監督は世界的人気アニメ「ミニオンズ」のカイル・バルダ氏、そして脚本・原案は「チェルノブイリ」や「THE LAST OF US」でエミー賞を複数回受賞したクレイグ・メイジン氏が担当。最高峰のクリエイターたちがタッグを組んだからこそ、シュールでありながらも破綻のない、映画としての高いクオリティと没入感を生み出すことに成功している。
◆3. エマ・トンプソンら実力派キャスト陣が魅せる“全員怪しい人間模様”
事件の鍵を握るキャスト陣は、アカデミー賞受賞のエマ・トンプソンをはじめ、ニコラス・ガリツィンやモリー・ゴードン、ホン・チャウなど、映画界を牽引する豪華なキャストが集結。ジョージが残した意味深な言葉と、47億円という巨額の遺産を巡り、一癖も二癖もある登場人物たちがひつじたちの捜査を混乱させる名演を披露する。誰が犯人なのか、観客もひつじたちと一緒に推理を楽しめる王道のサスペンス構造が見事だ。
◆4. ひつじたちが巻き起こす、前代未聞の本格ミステリー
愛する主人・ジョージのために、抜群の記憶力を誇るモップルやリーダーのリリー、セバスチャンたちが初めて牧場を離れて人間の町へと繰り出す。ジョージから読み聞かせてもらった推理小説の知識をフル活用し、独自の解決方法を学んでいたひつじたちの名探偵ぶりは見応え十分。人間たちの世界に絶妙に馴染み、なんとなくコミュニケーションをとっているかのようなシュールで愛らしい姿に、思わずクスッと笑ってしまう。
◆5. 心温まる深いメッセージ性
本作の最大の魅力は、単なる動物コメディにとどまらない深いドラマ性にある。ひつじたちの必死な捜査劇を通じて、ジョージとの強い絆や仲間同士の友情はもちろん、群れの中で生きる難しさ、さらには差別や偏見といった現代社会にも通ずるテーマが丁寧に描かれている。ユーモアの中に散りばめられた、私たち人間こそがハッとさせられる深いメッセージの数々は、観終わった後に心をじんわりと温めてくれるだろう。
愛らしいひつじたちの奮闘と、ハリウッドのトップクリエイター陣が手がける本格サスペンス。シュールなユーモアを楽しみながら、最後にはじんわりと感動が広がる本作を、ぜひ配信でチェックしてほしい。（modelpress編集部）
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