◇W杯北中米大会1次リーグK組 コロンビア1ー0コンゴ民主共和国（2026年6月23日 グアダラハラ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組第2戦で、23日（日本時間24日）にコロンビア（FIFAランク13位）がコンゴ民主共和国（同46位）と対戦した。後半31分にDFダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）が2戦連続ゴールを決めて2連勝。決勝トーナメント進出を決めた。

南米の強豪コロンビア。前回大会こそ出場を逃したものの、今大会で通算7回目の出場となる。今大会の初戦となったウズベキスタン（同50位）では3―1の快勝で白星発進を決めた。

勝てば1次リーグ突破が決まる大事な1戦。前半4分、左サイドからのクロスに反応したDFムニョスがヘディングシュートを放つが、相手GKに止められた。こぼれ球にも反応してヘディングで押し込んだが、オフサイドの判定で先制点ならず。その後も猛攻を仕掛けて、前半で14本のシュート（枠内6本）を放つがネットを揺らせず。前半は0―0で折り返した。

後半に入ってもなかなかゴールネットを揺らせない中で、試合はハイドレーションタイム後に動いた。同31分ペナルティエリア手前からのパスに反応したムニョスが、ペナルティエリア右から左足で流し込んで先制に成功した。このリードを守り切って2連勝を飾り、1次リーグ突破を決めた。

コンゴ民主共和国は、前半からGKリオネル・ムパシのスーパーセーブを連発。堅守を続けていたが、後半に失点して歴史的1勝は挙げられなかった。

▼ダニエル・ムニョス 常に激しく攻撃的でありながら、正直さと誠実さを忘れない。最終的にはそれが結果に表れたと思う。自分たちは勝ち点3を手に入れた。（1次L最終戦のポルトガル戦へ）さらに意欲的に、さらに貪欲に。自分たちは8試合中2試合をクリアし、一歩一歩着実に進んでいる。今は気持ちを切り替えて、ポルトガルのことを考えている。