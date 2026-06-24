コロンビアが勝ち切る！ ムニョスの２戦連発弾でDRコンゴに１−０勝利【Ｗ杯】
北中米ワールドカップで現地６月23日、グループステージＫ組の第２節が開催。コロンビア代表対DRコンゴ代表の一戦が、エスタディオ・グアダラハラで行なわれた。
立ち上がりから攻勢をかけたのはコロンビア。６分、ロングボールに抜け出したムニョスがヘッドで押し込むも、オフサイドの判定で得点ならず。
11分にはハメスが強烈なミドルシュート。これは相手GKエンパシのファインセーブに阻まれる。16分のディアスの際どい一撃も、エンパシに止められた。
ボールを保持し、アグレッシブに攻め込むコロンビアに対し、DRコンゴはコンパクトな守備で対抗する。組織的に守りながら、ゴール前では身体を張ってピンチを凌ぐ。エンパシの好守も光る。
ハイドレーションブレイクを挟み、DRコンゴも相手陣内でのプレーを増やすが、なかなかフィニッシュに持ち込めない。チャンスの数で圧倒するコロンビアは、最後の局面であと一押しが足りず。前半は結局、スコアボードは動かなかった。
スコアレスで迎えた後半、50分にコロンビアのディアスが至近距離から狙う。決定的なチャンスだったが、これもDRコンゴ守護神の牙城を崩せない。
コロンビアは攻撃の強度をさらに高めるなか、DRコンゴは集中を切らさず、堅陣を築く。
なおも攻め続けるコロンビアが、76分に均衡を破る。キンテーロのパスにムニョスが左足ダイレクトで振り抜く。シュートは相手に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。初戦のウズベキスタン戦（３−１）でも得点しているムニョスは２戦連発だ。
その後は追加点を狙いながら、DRコンゴの反撃を封じ込める。コロンビアが虎の子の１点を守り抜き、１−０で勝利した。
これでコロンビアは連勝を飾り、勝点６。グループステージ突破を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
立ち上がりから攻勢をかけたのはコロンビア。６分、ロングボールに抜け出したムニョスがヘッドで押し込むも、オフサイドの判定で得点ならず。
11分にはハメスが強烈なミドルシュート。これは相手GKエンパシのファインセーブに阻まれる。16分のディアスの際どい一撃も、エンパシに止められた。
ハイドレーションブレイクを挟み、DRコンゴも相手陣内でのプレーを増やすが、なかなかフィニッシュに持ち込めない。チャンスの数で圧倒するコロンビアは、最後の局面であと一押しが足りず。前半は結局、スコアボードは動かなかった。
スコアレスで迎えた後半、50分にコロンビアのディアスが至近距離から狙う。決定的なチャンスだったが、これもDRコンゴ守護神の牙城を崩せない。
コロンビアは攻撃の強度をさらに高めるなか、DRコンゴは集中を切らさず、堅陣を築く。
なおも攻め続けるコロンビアが、76分に均衡を破る。キンテーロのパスにムニョスが左足ダイレクトで振り抜く。シュートは相手に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた。初戦のウズベキスタン戦（３−１）でも得点しているムニョスは２戦連発だ。
その後は追加点を狙いながら、DRコンゴの反撃を封じ込める。コロンビアが虎の子の１点を守り抜き、１−０で勝利した。
これでコロンビアは連勝を飾り、勝点６。グループステージ突破を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！