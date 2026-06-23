　23日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1410枚だった。うちプットの出来高が958枚と、コールの452枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の198枚（2円高5円）。コールの出来高トップは7万5500円の162枚（1460円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　15　　98000　
　　 4　　　-9　　　19　　96000　
　　16　　 -10　　　23　　95000　
　　 6　　　　　　　33　　94000　
　　 2　　　　　　　48　　92000　
　　37　　 -40　　　66　　90000　
　　 1　　　　　　 115　　88000　
　　 9　　 -55　　 115　　87500　
　　 2　　 -53　　 226　　85750　
　　 6　　-102　　 208　　85000　
　　 1　　 -15　　 325　　84500　
　　10　　 +50　　 305　　84000　
　　 7　　　　　　 305　　83500　
　　54　　-165　　 320　　83000　
　　 3　　-185　　 360　　82500　
　　20　　-235　　 415　　82000　
　　17　　-120　　 600　　81000　
　　19　　-275　　 620　　80000　
　　 2　　　　　　 700　　79500　
　　 9　　-435　　 940　　78000　
　　 1　　 -95　　1400　　77500　
　　 6　　-560　　1150　　77000　
　　 3　　-590　　1360　　76000　
　 162　　　　　　1460　　75500　
　　 6　　-490　　1800　　75000　
　　 8　　-780　　1995　　74000　
　　 7　　-585　　2400　　73500　
　　 8　　-985　　2265　　73000　　4450 　 +1010　　　 1　
　　 1　　　　　　2470　　72500　
　　16　　　　　　2660　　72375　
　　 2　　-850　　2850　　72000　
　　 2　　　　　　3715　　71750　
　　 1　　　　　　3275　　71500　
　　 1　　-870　　3590　　71000　
　　　　　　　　　　　　　70000　　3280 　　+960　　　 1　
　　 1　　　　　　4645　　69000　
　　　　　　　　　　　　　68000　　2260 　　+595　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　67000　　1460 　　 +20　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66500　　2285 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66000　　1950 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　65500　　1885 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65250　　1900 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　65000　　1680 　　+665　　　38　
　　　　　　　　　　　　　64750　　1210 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64000　　1455 　　+505　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63500　　1100 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1370 　　+540　　　17　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 800 　　+100　　　38　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 775 　　+100　　　40　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1000 　　+390　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60500　　1015 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 940 　　+405　　 146　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 535 　　 +55　　　45　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 710 　　+245　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 510 　　+105　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 505 　　 +95　　　68　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 450 　　 +75　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 415 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 350 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 390 　　 +80　　　11　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 340 　　 +60　　　40　
　　　　　　　　　　　　　54500　　 475 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 460 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 380 　　+146　　　13　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 320 　　 +80　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 395 　　+186　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 272 　　 +80　　　12　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 275 　　+125　　　10　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 202 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 153 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 132 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 139 　　 +34　　　19　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 128 　　　　　　　27　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 161 　　 +62　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 161 　　 +78　　　15　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 101 　　 +41　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　82 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　69 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 110 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　75 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　88 　　 +40　　　16　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　77 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　52 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　59 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　50 　　 +23　　　22　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　33 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　28 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　25 　　 +11　　　37　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 8 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　10 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 5 　　　+2　　 198　

株探ニュース