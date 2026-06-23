日経225オプション8月限（23日日中） 2万円プットが出来高最多198枚
23日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1410枚だった。うちプットの出来高が958枚と、コールの452枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の198枚（2円高5円）。コールの出来高トップは7万5500円の162枚（1460円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 15 98000
4 -9 19 96000
16 -10 23 95000
6 33 94000
2 48 92000
37 -40 66 90000
1 115 88000
9 -55 115 87500
2 -53 226 85750
6 -102 208 85000
1 -15 325 84500
10 +50 305 84000
7 305 83500
54 -165 320 83000
3 -185 360 82500
20 -235 415 82000
17 -120 600 81000
19 -275 620 80000
2 700 79500
9 -435 940 78000
1 -95 1400 77500
6 -560 1150 77000
3 -590 1360 76000
162 1460 75500
6 -490 1800 75000
8 -780 1995 74000
7 -585 2400 73500
8 -985 2265 73000 4450 +1010 1
1 2470 72500
16 2660 72375
2 -850 2850 72000
2 3715 71750
1 3275 71500
1 -870 3590 71000
70000 3280 +960 1
1 4645 69000
68000 2260 +595 2
67000 1460 +20 1
66500 2285 1
66000 1950 16
65500 1885 1
65250 1900 2
65000 1680 +665 38
64750 1210 2
64000 1455 +505 1
63500 1100 1
63000 1370 +540 17
62000 800 +100 38
61500 775 +100 40
61000 1000 +390 1
60500 1015 2
60000 940 +405 146
59500 535 +55 45
59000 710 +245 3
58500 510 +105 9
58000 505 +95 68
57750 450 +75 4
57250 415 4
56750 350 5
56000 390 +80 11
55000 340 +60 40
54500 475 16
54250 460 2
54000 380 +146 13
53750 320 +80 6
53000 395 +186 3
52000 272 +80 12
50000 275 +125 10
49750 202 1
49000 153 1
47250 132 2
47000 139 +34 19
46750 128 27
46000 161 +62 1
45000 161 +78 15
42000 101 +41 1
41500 82 4
41250 69 2
41000 110 28
40750 75 4
40000 88 +40 16
39000 77 1
38000 52 1
37000 59 2
35000 50 +23 22
34000 33 2
31000 28 3
30000 25 +11 37
25000 8 3
24000 10 6
20000 5 +2 198
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 15 98000
4 -9 19 96000
16 -10 23 95000
6 33 94000
2 48 92000
37 -40 66 90000
1 115 88000
9 -55 115 87500
2 -53 226 85750
6 -102 208 85000
1 -15 325 84500
10 +50 305 84000
7 305 83500
54 -165 320 83000
3 -185 360 82500
20 -235 415 82000
17 -120 600 81000
19 -275 620 80000
2 700 79500
9 -435 940 78000
1 -95 1400 77500
6 -560 1150 77000
3 -590 1360 76000
162 1460 75500
6 -490 1800 75000
8 -780 1995 74000
7 -585 2400 73500
8 -985 2265 73000 4450 +1010 1
1 2470 72500
16 2660 72375
2 -850 2850 72000
2 3715 71750
1 3275 71500
1 -870 3590 71000
70000 3280 +960 1
1 4645 69000
68000 2260 +595 2
67000 1460 +20 1
66500 2285 1
66000 1950 16
65500 1885 1
65250 1900 2
65000 1680 +665 38
64750 1210 2
64000 1455 +505 1
63500 1100 1
63000 1370 +540 17
62000 800 +100 38
61500 775 +100 40
61000 1000 +390 1
60500 1015 2
60000 940 +405 146
59500 535 +55 45
59000 710 +245 3
58500 510 +105 9
58000 505 +95 68
57750 450 +75 4
57250 415 4
56750 350 5
56000 390 +80 11
55000 340 +60 40
54500 475 16
54250 460 2
54000 380 +146 13
53750 320 +80 6
53000 395 +186 3
52000 272 +80 12
50000 275 +125 10
49750 202 1
49000 153 1
47250 132 2
47000 139 +34 19
46750 128 27
46000 161 +62 1
45000 161 +78 15
42000 101 +41 1
41500 82 4
41250 69 2
41000 110 28
40750 75 4
40000 88 +40 16
39000 77 1
38000 52 1
37000 59 2
35000 50 +23 22
34000 33 2
31000 28 3
30000 25 +11 37
25000 8 3
24000 10 6
20000 5 +2 198
株探ニュース