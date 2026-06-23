　23日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は44枚だった。コールの合計出来高は20枚。コールの出来高トップは9万8000円の4枚（62円）だった。プットのの合計出来高は24枚。プットの出来高トップは6万9000円の18枚（360円高3015円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　-9　　　50　　100000　
　　 4　　　　　　　62　　98000　
　　 1　　 -16　　 130　　94000　
　　 1　　　　　　 355　　87500　
　　 1　　　　　　 850　　83000　
　　 1　　 -95　　1190　　81000　
　　 1　　　　　　1285　　80500　
　　 1　　-105　　1390　　80000　
　　 1　　　　　　1510　　79500　
　　 1　　　　　　1630　　79000　
　　 1　　　　　　1760　　78500　
　　 1　　　　　　1890　　78000　
　　 1　　　　　　2035　　77500　
　　 1　　　　　　2195　　77000　
　　 2　　　　　　2815　　73625　
　　　　　　　　　　　　　70000　　3585 　　+400　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　69000　　3015 　　+360　　　18　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1440 　　 +95　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62000　　1635 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1120 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 975 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　30 　　　　　　　 1　

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