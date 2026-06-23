日経225オプション9月限（23日日中） 9万8000円コール62円
23日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は44枚だった。コールの合計出来高は20枚。コールの出来高トップは9万8000円の4枚（62円）だった。プットのの合計出来高は24枚。プットの出来高トップは6万9000円の18枚（360円高3015円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -9 50 100000
4 62 98000
1 -16 130 94000
1 355 87500
1 850 83000
1 -95 1190 81000
1 1285 80500
1 -105 1390 80000
1 1510 79500
1 1630 79000
1 1760 78500
1 1890 78000
1 2035 77500
1 2195 77000
2 2815 73625
70000 3585 +400 1
69000 3015 +360 18
63000 1440 +95 1
62000 1635 1
61000 1120 1
60000 975 1
30000 30 1
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 -9 50 100000
4 62 98000
1 -16 130 94000
1 355 87500
1 850 83000
1 -95 1190 81000
1 1285 80500
1 -105 1390 80000
1 1510 79500
1 1630 79000
1 1760 78500
1 1890 78000
1 2035 77500
1 2195 77000
2 2815 73625
70000 3585 +400 1
69000 3015 +360 18
63000 1440 +95 1
62000 1635 1
61000 1120 1
60000 975 1
30000 30 1
株探ニュース