■これまでのあらすじ

食事の量を増やしてほしいと言う夫に、「こんなに頑張ってるのに」と涙を浮かべて抗議する妻。息子の「大丈夫だよ」の言葉を信じ、妻は自分が正しいと思い込んでいた。義母の差し入れのせいで夫が料理に口うるさくなっていると思う妻は…？

【妻side STORY】夫は義母の料理が恋しいみたいで文句ばかり。家計のことを考えて料理を作る私の苦労を全然理解してくれないのです。そのことを職場で相談してみると、みんな私の味方をしてくれました。やはり作っている人に文句を言ったり、節約のために頑張ったりすることは、悪いことではないとわかりました。それなのに家に帰ったら、息子がカップ麺を食べていて…！

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:コハダさんさん(ウーマンエキサイト編集部)