現金入り封筒「なんでわかった？」→郵便局員の“特殊能力”に「ゾッとした」予想外の真実【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
郵便局の窓口で、「なんでわかっちゃったのかな？紙に包んで封筒に入れたのに」と頭を抱えている客がいた。普通郵便で現金を送ろうとしたことが発覚し、郵便物を返還されたところだった。現金書留以外の通常郵便で現金を送ることは法律で禁じられており、発見された場合は配達されず差出人に返還されることになっている。
そんな客の姿に「それがわかっちゃうんだよね…」と不気味な笑いを浮かべるのが、M支店の局員・Tさんだ。現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さんが描いた漫画『Tさんのセンス』は、M支店に勤務する松田くんから寄せられた不思議なエピソードである。
送達ねこさんによると、長年仕分けをしている局員は、手触りや勘で現金が入っているかわかるという。しかし、Tさんの能力はそれだけではない。「ん〜、指がアツい！きゅんきゅんする。こりゃラブレターだぜ」など、封書から差出人の感情まで読み取れるのだ。最初は半信半疑だった松田くんも、ある日、Tさんが「その手紙、悪意がすごい。持っていると具合悪くなるかも」と指摘する手紙を目の当たりにする。
■配達員が感じた悪寒の正体…背筋が凍る「嫌な手紙」
本作をX(旧Twitter)に投稿したところ、全国の同業者から大きな反響が寄せられた。「触って悪寒がする封書がある」「指があたたかくなる」といった共感の声のほか、背筋が凍るような体験談も届いたという。
ある配達員は、特定の家へ手紙を届ける際、背中に冷水を浴びたような悪寒を感じていた。その後、その家の女性が別居中の元夫に刺殺される事件が発生。「嫌な感じの手紙は元夫からだったのかもしれない」と、長年胸の内に秘めていたそうだ。
送達ねこさん自身も、「郵便は人の思いを包むもの。敏感な人なら感じることがあるのかもしれない」と語る。別の内務員からも、保管期限が過ぎた不快な手紙を開封したところ、名宛人への積年の怨みがびっしり書かれていたというエピソードを聞いたそうだ。「嫌な感じ」の答え合わせを、周りには話せない事情として抱えている局員は少なくないという。
■日常に潜む怪異を描く『郵便屋が集めた奇談』
郵便配達員たちは毎日、町の隅々まで郵便物を配達して回っている。そんな現役の局員たちが実際に経験した不思議な話や怖い話を描いた漫画が『郵便屋が集めた奇談』だ。「こういう不思議で怖い話が好き」「背筋がゾクッとした」と読者からも好評を集めている。日本のどこかの町でひっそりと起こっている“怪異”を、ぜひ覗き見してみてほしい。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
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