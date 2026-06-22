「必ず優勝しましょう！」豪州帰りの36歳MFが浦和に完全移籍！「みなさんとともに闘える日を今から楽しみにしています」
浦和レッズは６月22日、水沼宏太が完全移籍で加入すると発表した。
現在36歳のMFは、これまで横浜F・マリノスや栃木SC、サガン鳥栖、FC東京、セレッソ大阪でプレーし、2024年に横浜FMからオーストラリアのニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFCに完全移籍。直近のシーズンはリーグ戦20試合に出場し、２ゴール２アシストをマークしていた。
水沼は浦和の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「はじめまして！ このたび、浦和レッズに加入することになりました水沼宏太です。長い歴史と伝統を持つ浦和レッズの一員になれることを大変光栄に思います。僕はこの１年半、オーストラリアでプレーしていました。異なる文化のなかでプレーすることで得た学びや経験を活かして、浦和レッズの勝利に貢献したいと強く思っています。
浦和レッズには世界に誇るファン・サポーターのみなさんがいます。埼玉スタジアムで、みなさんとともに闘える日を今から楽しみにしています！ 必ず優勝しましょう！ そして、みんなで最高のシーズンにしましょう！ 僕のすべてを懸けて浦和レッズのために全力で闘います。どうぞよろしくお願いします！ We are REDS！」
海外挑戦を経てＪリーグに復帰した水沼。新天地での挑戦に意欲を燃やしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現在36歳のMFは、これまで横浜F・マリノスや栃木SC、サガン鳥栖、FC東京、セレッソ大阪でプレーし、2024年に横浜FMからオーストラリアのニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFCに完全移籍。直近のシーズンはリーグ戦20試合に出場し、２ゴール２アシストをマークしていた。
水沼は浦和の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「はじめまして！ このたび、浦和レッズに加入することになりました水沼宏太です。長い歴史と伝統を持つ浦和レッズの一員になれることを大変光栄に思います。僕はこの１年半、オーストラリアでプレーしていました。異なる文化のなかでプレーすることで得た学びや経験を活かして、浦和レッズの勝利に貢献したいと強く思っています。
海外挑戦を経てＪリーグに復帰した水沼。新天地での挑戦に意欲を燃やしている。
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